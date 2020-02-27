Как сборная России сыграет на Евро-2020. Прогноз: Черчесов не сможет развить успех ЧМ-2018

Благодаря новому формату ЧЕ-2020 сборной России будет трудно не выйти из группы, но зайти далеко едва ли удастся.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. 20 участников турнира уже известны, а ещё четыре путёвки будут разыграны в плей-офф отборочного турнира в конце марта. Букмекеры успели поделиться ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Изучим линии букмекерских контор в надежде найти хороший коэффициент.

Результат сборной России на Евро-2020, прогноз и анализ линии букмекеров

До старта чемпионата Европы — 2020 остаётся около 3,5 месяцев, а букмекеры уже вовсю предлагают интересные ставки на результаты турнира. С фаворитами Евро-2020 и котировками на лучшего бомбардира ЧЕ-2020 мы уже разобрались, теперь пришло время изучить перспективы сборной России на турнире.

Испанию и Германию ждёт провал на Евро-2020? Прогноз: кто победит, шансы сборной России Франция, Англия и Бельгия круче всех, а Россия — тёмная лошадка. Команды Лёва и Энрике за пределами топ-3.

У подопечных Станислава Черчесова не возникло никаких проблем с выходом в финальную часть чемпионата Европы. Побороться со сборной Бельгии за первое место в отборочной группе не получилось, но с учётом огромной разницы в исполнительском мастерстве иного и не ожидалось. А все остальные остались далеко позади.

Сборная России уже знает всех соперников по групповому этапу Евро-2020. Вне зависимости от результатов стыковых матчей, которые состоятся в конце марта, конкуренцию россиянам составят команды Бельгии, Дании и Финляндии. Календарь тоже известен, два матча из трёх пройдут в Санкт-Петербурге. Расписание выглядит следующим образом:

13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург, «Газпром-Арена».

17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург, «Газпром-Арена».

22 июня. Дания — Россия, Копенгаген, «Паркен».

Баланс сил внутри группы В также не вызывает особых вопросов. Сборная Бельгии — явный фаворит, превосходящий всех остальных на две головы. Великолепный подбор исполнителей и широкий выбор во всех линиях (кроме вратарской, но в национальной команде Тибо Куртуа действует увереннее) позволяют считать «дьяволов» одним из основных претендентов на победу в турнире.

Сборная Финляндии — ярко выраженный аутсайдер, для которого сам факт попадания на Евро-2020 является большим достижением. Суоми повезло с отборочной группой: Италии они проиграли обе встречи, а остальные соперники оказались скромными и проблемными. С Боснией и Герцеговиной, а также Грецией финны обменялись победами, зато Лихтенштейн и Армению дважды победили всухую.

Кейн, Роналду, Дзюба? Прогноз на лучшего бомбардира Евро-2020: кто победит, шансы россиян Букмекеры слепо верят в Гарри Кейна, а лучший бомбардир Евро-2016 делит в списке фаворитов пятое место.

Этого хватило, чтобы финишировать на втором месте и напрямую попасть в финальную часть. В составе сборной Финляндии есть несколько заметных футболистов, но по общему уровню команда сильно уступает России и Дании. Запрыгнуть хотя бы на третье место получится только при большой доле везения.

Соответственно расклад вырисовывается очевидный: сборные России и Дании с большой долей вероятности разыграют второе место в группе. Откровенно говоря, датчане выглядят несколько мощнее. Тренерский штаб россиян на ЧМ-2018 доказал, что умеет выводить футболистов на пик формы к нужному моменту, однако ключевой матч фактически окажется гостевым, ведь с Данией придётся играть в Копенгагене. Это существенно понижает шансы на успех.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на победу сборной Бельгии в группе В — отличный вариант для долгосрочной ставки. Следом идут датчане, ставки на них принимают за 3.70. Россия занимает третье место и котируется с коэффициентом 5.20. Наконец, шансы Финляндии оценены букмекерами в 23.0.

Согласно регламенту, в плей-офф выходят команды из топ-2 каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что финишировали в своих квартетах третьими. Потому неудивительно, что аналитики не сомневаются в выходе россиян в 1/8 финала: на этот вариант дают 1.40. Ставки на Бельгию принимаются за 1.10, на Данию — за 1.30, на Финляндию — за 3.00.

Проблема в том, что третье место в группе В выводит в первом раунде плей-офф либо на победителя квартета F, либо на победителя квартета Е. Первый — группа смерти, в который попали Португалия, Франция и Германия. Второй немногим лучше — в нём точно выступят Испания, Швеция и Польша.

Понятно, что шансы пройти победителя группы F будут минимальны, да и испанцы вряд ли позволят России во второй раз подряд выбить себя с крупного турнира. А вот второе место в группе В выведет на вторую команду квартета А (Италия, Уэльс, Турция и Швейцария). Все команды хороши и опасны, но Франции, Германии и Испании определённо уступают.

Сборная России при Черчесове стабильно расправляется с уступающими в классе командами, так что финнам будет туго. На наш взгляд, россияне наберут три-четыре очка, выйдут в плей-офф с третьего места в группе и проиграют в 1/8 финала. Ставки на третье место сборной России в группе В принимаются с коэффициентом 2.60, а вылет команды Черчесова в первом раунде плей-офф идёт за 2.80. Любопытно.

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