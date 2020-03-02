«Авангард» — «Салават Юлаев»‎. Прогноз: будущее Цулыгина зависит от дисциплины уфимцев

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 3 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 1.86. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 3.84.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев»
Букмекеры не уверены, что матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 3 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.85. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.
Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (03.03.2020)
Первый матч серии получился весёлым. Особенно для болельщиков «Авангарда». Никаких проблем с голами и яркими моментами не возникло, вот только и особой интриги не вышло. Третий период фактически превратился в формальность — команды спокойно доиграли до сирены.
Гостей хватило только на первый период. Рисунок не стал сюрпризом: омичи действовали первым номером и владели шайбой, а уфимцы старались убегать в быстрые атаки после перехватов. Однако получалось это исключительно в стартовые 20 минут, а дальше всё пропало.
Отсутствие Никиты Сошникова больно бьёт по атакующему потенциалу коллектива Николая Цулыгина. Сыгранности в сочетаниях не проглядывается, что-то придумать может только тройка легионеров. Первый гол пришёл именно после атаки с ходу, которую завершил Линус Умарк.
В остальном преимущество «Авангарда» казалось внушительным. У «СЮ» имелись моменты, были попадания в каркас ворот и пара классных спасений Игоря Бобкова. Но «ястребы» чаще гостили в чужой зоне и создавали больше. Их присутствие на пятаке постоянно ощущалось: вторая и третья шайба влетели в ворота Метсолы именно таким образом.
Скорее всего, Сошников не вернётся на лёд раньше третьего поединка, а потому шансы уфимцев кажутся скромными. Николай Цулыгин ловко берёт запросы, но для прохода действующего финалиста Кубка Гагарина этого маловато. Разница в дисциплине делает всё остальное.
В стартовом матче «Салават Юлаев» трижды оставался в меньшинстве, а сам не получил на розыгрыш лишнего ни единой секунды. «Авангард» использовал два первых удаления соперника, причём обе шайбы оказались невероятно важными. Сергей Шумаков сравнял счёт на 17-й минуте, а Валентин Пьянов отличился под занавес второго периода.
Тот гол довёл преимущество омичей до трёх шайб и фактически убил интригу. Ещё одно удаление клуб из Башкортостана схватил в третьем периоде, когда всё уже было ясно. Если после столь яркой демонстрации гости продолжат хватать удаления на ровном месте, подопечные Боба Хартли почти наверняка одержат вторую победу.
В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — ИТМ 3.5 малых штрафа «СЮ» за 2.23 и «Салават Юлаев» получит не больше штрафного времени, чем «Авангард» за 1.93. Метсола и Умарк — это прекрасно, но сейчас у гостей остаётся два варианта: либо наладить спецбригады, либо перестать удаляться. Вопрос с большинством и меньшинством вряд ли реально решить за сутки, так что ждём улучшения дисциплины.
Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»
В первом матче «Салават Юлаев» трижды оставался в меньшинстве, а сам не получил на розыгрыш лишнего ни единой секунды. «Авангард» использовал два первых удаления соперника, причём обе шайбы оказались невероятно важными. Если гости продолжат хватать удаления на ровном месте, подопечные Боба Хартли почти наверняка одержат вторую победу. Поверим в управляемость подопечных Николая Цулыгина.
Ставка: ИТМ 3.5 малых штрафа «Салавата Юлаева» за 2.23.
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