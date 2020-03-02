«Авангард» — «Салават Юлаев»‎. Прогноз: будущее Цулыгина зависит от дисциплины уфимцев

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина ‎«Авангард‎» сыграет с «Салаватом Юлаевым»‎ 3 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»‎ команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 1.86. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев»

Букмекеры не уверены, что матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 3 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.85. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев»‎ (03.03.2020)

Первый матч серии получился весёлым. Особенно для болельщиков ‎«Авангарда‎». Никаких проблем с голами и яркими моментами не возникло, вот только и особой интриги не вышло. Третий период фактически превратился в формальность — команды спокойно доиграли до сирены.

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Гостей хватило только на первый период. Рисунок не стал сюрпризом: омичи действовали первым номером и владели шайбой, а уфимцы старались убегать в быстрые атаки после перехватов. Однако получалось это исключительно в стартовые 20 минут, а дальше всё пропало.

Отсутствие Никиты Сошникова больно бьёт по атакующему потенциалу коллектива Николая Цулыгина. Сыгранности в сочетаниях не проглядывается, что-то придумать может только тройка легионеров. Первый гол пришёл именно после атаки с ходу, которую завершил Линус Умарк.

В остальном преимущество ‎«Авангарда‎» казалось внушительным. У ‎«СЮ‎» имелись моменты, были попадания в каркас ворот и пара классных спасений Игоря Бобкова. Но ‎«ястребы‎» чаще гостили в чужой зоне и создавали больше. Их присутствие на ‎пятаке‎ постоянно ощущалось: вторая и третья шайба влетели в ворота Метсолы именно таким образом.

Скорее всего, Сошников не вернётся на лёд раньше третьего поединка, а потому шансы уфимцев кажутся скромными. Николай Цулыгин ловко берёт запросы, но для прохода действующего финалиста Кубка Гагарина этого маловато. Разница в дисциплине делает всё остальное.

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В стартовом матче ‎«Салават Юлаев‎» трижды оставался в меньшинстве, а сам не получил на розыгрыш лишнего ни единой секунды. ‎«Авангард‎» использовал два первых удаления соперника, причём обе шайбы оказались невероятно важными. Сергей Шумаков сравнял счёт на 17-й минуте, а Валентин Пьянов отличился под занавес второго периода.

Тот гол довёл преимущество омичей до трёх шайб и фактически убил интригу. Ещё одно удаление клуб из Башкортостана схватил в третьем периоде, когда всё уже было ясно. Если после столь яркой демонстрации гости продолжат хватать удаления на ровном месте, подопечные Боба Хартли почти наверняка одержат вторую победу.

В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — ИТМ 3.5 малых штрафа ‎«СЮ‎» за 2.23 и ‎«Салават Юлаев‎» получит не больше штрафного времени, чем «Авангард» за 1.93. Метсола и Умарк — это прекрасно, но сейчас у гостей остаётся два варианта: либо наладить спецбригады, либо перестать удаляться. Вопрос с большинством и меньшинством вряд ли реально решить за сутки, так что ждём улучшения дисциплины.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

В первом матче ‎«Салават Юлаев‎» трижды оставался в меньшинстве, а сам не получил на розыгрыш лишнего ни единой секунды. ‎«Авангард‎» использовал два первых удаления соперника, причём обе шайбы оказались невероятно важными. Если гости продолжат хватать удаления на ровном месте, подопечные Боба Хартли почти наверняка одержат вторую победу. Поверим в управляемость подопечных Николая Цулыгина.

Ставка: ИТМ 3.5 малых штрафа ‎«Салавата Юлаева‎» за 2.23.