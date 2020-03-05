Тактика ставок на киберспорт в лайве: как ставить на Dota 2 и CS:GO по стратегии

На турнирах по киберспорту разыгрывают десятки миллионов долларов. Игроки букмекерских контор лишь начинают разбираться в ставках на киберспорт. В этой статье мы рассмотрим стратегии ставок на две самые популярные игры: Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
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Что такое киберспорт
Киберспорт — это одиночное или командное соревнование по видеоиграм. В России киберспорт официально признали видом спорта.
Что такое стратегия ставок на киберспорт
Стратегия ставок на киберспорт — это правила и принципы, используемые игроками для ставок на киберспорт.
Ставки на Dota 2
В 2019 году провели девятый чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд турнира составил 34.3 миллионов долларов. The International 9 выиграла команда OG и получила 15.6 миллионов долларов.
Делать ставки на киберспорт можно у большинства легальных букмекеров России.
Основные термины Dota 2
Пик — это выбор героев перед игрой.
Контрпик — это выбор героя, который имеет преимущество над одним или несколькими персонажами соперника.
Бан — это запрет на выбор героя в игре.
Вард и сентри вард — это предметы, которые дают обзор и раскрывают невидимость.
Трон — главное строение каждой команды.
Выкуп — это функция мгновенного возрождения персонажа.
Ценность — это сумма золота команды и стоимости всех её предметов.
Особенности правил Dota 2
- Капитаны команд банят и пикают по пять героев, перед началом игры.
- Игру проводят в режиме «5 на 5».
- Выбранного героя не меняют, и его не могут взять другие игроки.
- Команда состоит из двух героев поддержки и трёх героев основы.
- Убитый персонаж возрождается не сразу. Чем выше уровень, тем дольше время возрождения.
- Игрок может выкупиться после смерти. Выкуп можно использовать раз за восемь минут.
- Для победы нужно уничтожить трон врага.
- Перед уничтожением трона нужно сломать все башни на одной из линий и две башни около трона.
Стратегия игры на аутсайдера в лайве
Ставьте на аутсайдера в лайве по критериям:
- Обе команды уже выбрали всех героев.
- Аутсайдер сделал один или несколько контрпиков.
- Фаворит не смог взять привычных для себя героев.
- Аутсайдер поставил больше вардов.
- Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.
Например, в матче Virtus.Pro — Evil Geniuses коэффициент на победу первых составляет 3.40. Вы поставили на Virtus.Pro 1000 рублей. В случае победы первой команды выплата составит 3400 рублей: 1000 x 3.40.
Стратегия ставок на проигрывающего фаворита
Ставьте на проигрывающего фаворита, если:
- Фаворит пикнул трёх или более героев, с которыми победил не менее 50% игр.
- С начала игры прошло более 25 минут.
- Аутсайдер выигрывает по ценности не более, чем на 10 000 золота.
- Коэффициент на фаворита превышает 2.00.
Представим, что в матче Team Liquid — OG букмекеры давали коэффициент 1.60 на OG. Первая команда выиграла драку 5 на 5 и имеет преимущество в золоте. Вы поставили на OG 1000 рублей с коэффициентом 2.10. В случае победы второй команды выплата составит 2100 рублей: 1000 x 2.10.
Как делать ставки в лайве на другие виды спорта читайте здесь:
Ставки на Counter-Strike: Global Offensive
В 2019 году провели два главных турнира по CS:GO: StarLadder Berlin Major и IEM Katowice Major. Призовой фонд каждого составил $ 1 млн. Оба турнира выиграла команда Astralis и в сумме получила $ 1 млн.
Особенности правил Counter-Strike: Global Offensive
- Матч состоит из трёх карт. Для победы нужно выиграть две.
- Карта длится 30 раундов.
- Команда состоят из пяти человек.
- Соперники меняются сторонами после 15 раундов.
- Команда побеждает, если выиграла 16 раундов.
- Раунд выигрывают, если: убили всех врагов или террористы взорвали бомбу, или спецназ обезвредил бомбу.
- В матче проводят шесть дополнительных раундов при счёте 15:15: по три за каждую сторону. При ничьей играют ещё шесть раундов и так далее до выявления победителя.
Стратегия ставок коридор на тотал раундов в лайве
Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, при которой зайдёт минимум одна ставка.
Ширина коридора — это диапазон значений, при попадании в который зайдут оба выбора.
Ставьте на тотал раундов меньше 26.5, учитывая следующие критерии:
- В прошлых матчах обе команды провели меньше 27 раундов хотя бы на одной из карт.
- Коэффициент на победу каждой из команд не превышает 2.80.
Например, вы поставили на тотал раундов меньше 26.5 за 1.90 перед началом карты. Одна из команд повела 5:0. Ставьте на тотал раундов больше 23.5 за 2.10. Если команды проведут от 23 до 26 раундов, зайдут оба выбора. В остальных случаях пройдёт одна из двух ставок.
Подробнее о стратегии коридор читайте здесь:
Стратегия ставок на аутсайдера в лайве
Ставьте на победу аутсайдера на второй карте, если:
- Фаворит выиграл первую карту.
- Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.
- Аутсайдер победил на этой карте больше 50% игр за последние 6 месяцев.
Представим, что в матче AVANGAR — Fnatic букмекеры давали коэффициент 1.50 на AVANGAR. Фаворит выиграл первую карту. Вы поставили на Fnatic на второй карте 2000 рублей с коэффициентом 2.70. В случае победы второй команды выплата составит 5400 рублей: 1000 x 2.70.
Стратегия ставок на проигрывающего фаворита в лайве
Ставьте на проигрывающего фаворита по критериям:
- Фаворит проиграл первую карту.
- Коэффициент на победу фаворита превышает 2.00.
- Аутсайдер выиграл первый раунд на второй карте.
Например, в матче Natus Vincere — ViCi Gaming коэффициент на Natus Vincere был 1.40. Аутсайдер победил на первой карте. Вы делаете ставку 1000 рублей на Natus Vincere в матче с коэффициентом 2.05. В случае выигрыша первой команды вы получите 2050 рублей: 1000 x 2.05.
Учитывайте правила дисциплин перед тем, как сделать ставку на киберспорт. Играйте только у легальных букмекеров, принимающих ставки на киберспорт. Пользуясь стратегиями «Чемпионата», вы можете повысить шансы на прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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