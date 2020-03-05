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Ставки на киберспорт, стратегии ставок онлайн в букмекерских конторах на CS:GO и Dota 2

Ставки на киберспорт, стратегии ставок онлайн
Вячеслав Елизаров
Тактика ставок на киберспорт в лайве: как ставить на Dota 2 и CS:GO по стратегии
Киберспорт — последний шанс обыграть букмекеров. Пока конторы не разобрались во всех нюансах, здесь можно идти в плюсе.
Ставки / База знаний 0

На турнирах по киберспорту разыгрывают десятки миллионов долларов. Игроки букмекерских контор лишь начинают разбираться в ставках на киберспорт. В этой статье мы рассмотрим стратегии ставок на две самые популярные игры: Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое киберспорт

Киберспорт — это одиночное или командное соревнование по видеоиграм. В России киберспорт официально признали видом спорта.

Что такое стратегия ставок на киберспорт

Стратегия ставок на киберспорт — это правила и принципы, используемые игроками для ставок на киберспорт.

Ставки на Dota 2

В 2019 году провели девятый чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд турнира составил 34.3 миллионов долларов. The International 9 выиграла команда OG и получила 15.6 миллионов долларов.

Делать ставки на киберспорт можно у большинства легальных букмекеров России.

Основные термины Dota 2

Пик — это выбор героев перед игрой.

Контрпик — это выбор героя, который имеет преимущество над одним или несколькими персонажами соперника.

Бан — это запрет на выбор героя в игре.

Вард и сентри вард — это предметы, которые дают обзор и раскрывают невидимость.

Трон — главное строение каждой команды.

Выкуп — это функция мгновенного возрождения персонажа.

Ценность — это сумма золота команды и стоимости всех её предметов.

Особенности правил Dota 2

  • Капитаны команд банят и пикают по пять героев, перед началом игры.
  • Игру проводят в режиме «5 на 5».
  • Выбранного героя не меняют, и его не могут взять другие игроки.
  • Команда состоит из двух героев поддержки и трёх героев основы.
  • Убитый персонаж возрождается не сразу. Чем выше уровень, тем дольше время возрождения.
  • Игрок может выкупиться после смерти. Выкуп можно использовать раз за восемь минут.
  • Для победы нужно уничтожить трон врага.
  • Перед уничтожением трона нужно сломать все башни на одной из линий и две башни около трона.

Стратегия игры на аутсайдера в лайве

Ставьте на аутсайдера в лайве по критериям:

  • Обе команды уже выбрали всех героев.
  • Аутсайдер сделал один или несколько контрпиков.
  • Фаворит не смог взять привычных для себя героев.
  • Аутсайдер поставил больше вардов.
  • Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.

Например, в матче Virtus.Pro — Evil Geniuses коэффициент на победу первых составляет 3.40. Вы поставили на Virtus.Pro 1000 рублей. В случае победы первой команды выплата составит 3400 рублей: 1000 x 3.40.

Стратегия ставок на проигрывающего фаворита

Ставьте на проигрывающего фаворита, если:

  • Фаворит пикнул трёх или более героев, с которыми победил не менее 50% игр.
  • С начала игры прошло более 25 минут.
  • Аутсайдер выигрывает по ценности не более, чем на 10 000 золота.
  • Коэффициент на фаворита превышает 2.00.

Представим, что в матче Team Liquid — OG букмекеры давали коэффициент 1.60 на OG. Первая команда выиграла драку 5 на 5 и имеет преимущество в золоте. Вы поставили на OG 1000 рублей с коэффициентом 2.10. В случае победы второй команды выплата составит 2100 рублей: 1000 x 2.10.

Как делать ставки в лайве на другие виды спорта читайте здесь:

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Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.

Ставки на Counter-Strike: Global Offensive

В 2019 году провели два главных турнира по CS:GO: StarLadder Berlin Major и IEM Katowice Major. Призовой фонд каждого составил $ 1 млн. Оба турнира выиграла команда Astralis и в сумме получила $ 1 млн.

Особенности правил Counter-Strike: Global Offensive

  • Матч состоит из трёх карт. Для победы нужно выиграть две.
  • Карта длится 30 раундов.
  • Команда состоят из пяти человек.
  • Соперники меняются сторонами после 15 раундов.
  • Команда побеждает, если выиграла 16 раундов.
  • Раунд выигрывают, если: убили всех врагов или террористы взорвали бомбу, или спецназ обезвредил бомбу.
  • В матче проводят шесть дополнительных раундов при счёте 15:15: по три за каждую сторону. При ничьей играют ещё шесть раундов и так далее до выявления победителя.

Стратегия ставок коридор на тотал раундов в лайве

Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, при которой зайдёт минимум одна ставка.

Ширина коридора — это диапазон значений, при попадании в который зайдут оба выбора.

Ставьте на тотал раундов меньше 26.5, учитывая следующие критерии:

  • В прошлых матчах обе команды провели меньше 27 раундов хотя бы на одной из карт.
  • Коэффициент на победу каждой из команд не превышает 2.80.

Например, вы поставили на тотал раундов меньше 26.5 за 1.90 перед началом карты. Одна из команд повела 5:0. Ставьте на тотал раундов больше 23.5 за 2.10. Если команды проведут от 23 до 26 раундов, зайдут оба выбора. В остальных случаях пройдёт одна из двух ставок.

Подробнее о стратегии коридор читайте здесь:

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Ставя на коридоры, вы останетесь без штанов не сразу, а спустя время. «Чемпионат» разбирает стратегию, которая хороша только на бумаге.

Стратегия ставок на аутсайдера в лайве

Ставьте на победу аутсайдера на второй карте, если:

  • Фаворит выиграл первую карту.
  • Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.
  • Аутсайдер победил на этой карте больше 50% игр за последние 6 месяцев.

Представим, что в матче AVANGAR — Fnatic букмекеры давали коэффициент 1.50 на AVANGAR. Фаворит выиграл первую карту. Вы поставили на Fnatic на второй карте 2000 рублей с коэффициентом 2.70. В случае победы второй команды выплата составит 5400 рублей: 1000 x 2.70.

Стратегия ставок на проигрывающего фаворита в лайве

Ставьте на проигрывающего фаворита по критериям:

  • Фаворит проиграл первую карту.
  • Коэффициент на победу фаворита превышает 2.00.
  • Аутсайдер выиграл первый раунд на второй карте.

Например, в матче Natus Vincere — ViCi Gaming коэффициент на Natus Vincere был 1.40. Аутсайдер победил на первой карте. Вы делаете ставку 1000 рублей на Natus Vincere в матче с коэффициентом 2.05. В случае выигрыша первой команды вы получите 2050 рублей: 1000 x 2.05.

Учитывайте правила дисциплин перед тем, как сделать ставку на киберспорт. Играйте только у легальных букмекеров, принимающих ставки на киберспорт. Пользуясь стратегиями «Чемпионата», вы можете повысить шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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