Киберспорт — последний шанс обыграть букмекеров. Пока конторы не разобрались во всех нюансах, здесь можно идти в плюсе.

Тактика ставок на киберспорт в лайве: как ставить на Dota 2 и CS:GO по стратегии

На турнирах по киберспорту разыгрывают десятки миллионов долларов. Игроки букмекерских контор лишь начинают разбираться в ставках на киберспорт. В этой статье мы рассмотрим стратегии ставок на две самые популярные игры: Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



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Что такое киберспорт

Киберспорт — это одиночное или командное соревнование по видеоиграм. В России киберспорт официально признали видом спорта.

Что такое стратегия ставок на киберспорт

Стратегия ставок на киберспорт — это правила и принципы, используемые игроками для ставок на киберспорт.

Ставки на Dota 2

В 2019 году провели девятый чемпионат мира по Dota 2. Призовой фонд турнира составил 34.3 миллионов долларов. The International 9 выиграла команда OG и получила 15.6 миллионов долларов.



Делать ставки на киберспорт можно у большинства легальных букмекеров России.

Основные термины Dota 2

Пик — это выбор героев перед игрой.



Контрпик — это выбор героя, который имеет преимущество над одним или несколькими персонажами соперника.



Бан — это запрет на выбор героя в игре.



Вард и сентри вард — это предметы, которые дают обзор и раскрывают невидимость.



Трон — главное строение каждой команды.



Выкуп — это функция мгновенного возрождения персонажа.



Ценность — это сумма золота команды и стоимости всех её предметов.

Особенности правил Dota 2

Капитаны команд банят и пикают по пять героев, перед началом игры.

Игру проводят в режиме «5 на 5».

Выбранного героя не меняют, и его не могут взять другие игроки.

Команда состоит из двух героев поддержки и трёх героев основы.

Убитый персонаж возрождается не сразу. Чем выше уровень, тем дольше время возрождения.

Игрок может выкупиться после смерти. Выкуп можно использовать раз за восемь минут.

Для победы нужно уничтожить трон врага.

Перед уничтожением трона нужно сломать все башни на одной из линий и две башни около трона.

Стратегия игры на аутсайдера в лайве

Ставьте на аутсайдера в лайве по критериям:

Обе команды уже выбрали всех героев.

Аутсайдер сделал один или несколько контрпиков.

Фаворит не смог взять привычных для себя героев.

Аутсайдер поставил больше вардов.

Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.

Например, в матче Virtus.Pro — Evil Geniuses коэффициент на победу первых составляет 3.40. Вы поставили на Virtus.Pro 1000 рублей. В случае победы первой команды выплата составит 3400 рублей: 1000 x 3.40.

Стратегия ставок на проигрывающего фаворита

Ставьте на проигрывающего фаворита, если:

Фаворит пикнул трёх или более героев, с которыми победил не менее 50% игр.

С начала игры прошло более 25 минут.

Аутсайдер выигрывает по ценности не более, чем на 10 000 золота.

Коэффициент на фаворита превышает 2.00.

Представим, что в матче Team Liquid — OG букмекеры давали коэффициент 1.60 на OG. Первая команда выиграла драку 5 на 5 и имеет преимущество в золоте. Вы поставили на OG 1000 рублей с коэффициентом 2.10. В случае победы второй команды выплата составит 2100 рублей: 1000 x 2.10.



Как делать ставки в лайве на другие виды спорта читайте здесь:

Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.

Ставки на Counter-Strike: Global Offensive

В 2019 году провели два главных турнира по CS:GO: StarLadder Berlin Major и IEM Katowice Major. Призовой фонд каждого составил $ 1 млн. Оба турнира выиграла команда Astralis и в сумме получила $ 1 млн.

Особенности правил Counter-Strike: Global Offensive

Матч состоит из трёх карт. Для победы нужно выиграть две.

Карта длится 30 раундов.

Команда состоят из пяти человек.

Соперники меняются сторонами после 15 раундов.

Команда побеждает, если выиграла 16 раундов.

Раунд выигрывают, если: убили всех врагов или террористы взорвали бомбу, или спецназ обезвредил бомбу.

В матче проводят шесть дополнительных раундов при счёте 15:15: по три за каждую сторону. При ничьей играют ещё шесть раундов и так далее до выявления победителя.

Стратегия ставок коридор на тотал раундов в лайве

Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок, при которой зайдёт минимум одна ставка.



Ширина коридора — это диапазон значений, при попадании в который зайдут оба выбора.



Ставьте на тотал раундов меньше 26.5, учитывая следующие критерии:

В прошлых матчах обе команды провели меньше 27 раундов хотя бы на одной из карт.

Коэффициент на победу каждой из команд не превышает 2.80.

Например, вы поставили на тотал раундов меньше 26.5 за 1.90 перед началом карты. Одна из команд повела 5:0. Ставьте на тотал раундов больше 23.5 за 2.10. Если команды проведут от 23 до 26 раундов, зайдут оба выбора. В остальных случаях пройдёт одна из двух ставок.



Подробнее о стратегии коридор читайте здесь:

Коридоры в ставках на спорт: что это и как ставить по стратегии на баскетбол и футбол Ставя на коридоры, вы останетесь без штанов не сразу, а спустя время. «Чемпионат» разбирает стратегию, которая хороша только на бумаге.

Стратегия ставок на аутсайдера в лайве

Ставьте на победу аутсайдера на второй карте, если:

Фаворит выиграл первую карту.

Коэффициент на победу аутсайдера превышает 2.50.

Аутсайдер победил на этой карте больше 50% игр за последние 6 месяцев.

Представим, что в матче AVANGAR — Fnatic букмекеры давали коэффициент 1.50 на AVANGAR. Фаворит выиграл первую карту. Вы поставили на Fnatic на второй карте 2000 рублей с коэффициентом 2.70. В случае победы второй команды выплата составит 5400 рублей: 1000 x 2.70.

Стратегия ставок на проигрывающего фаворита в лайве

Ставьте на проигрывающего фаворита по критериям:

Фаворит проиграл первую карту.

Коэффициент на победу фаворита превышает 2.00.

Аутсайдер выиграл первый раунд на второй карте.

Например, в матче Natus Vincere — ViCi Gaming коэффициент на Natus Vincere был 1.40. Аутсайдер победил на первой карте. Вы делаете ставку 1000 рублей на Natus Vincere в матче с коэффициентом 2.05. В случае выигрыша первой команды вы получите 2050 рублей: 1000 x 2.05.



Учитывайте правила дисциплин перед тем, как сделать ставку на киберспорт. Играйте только у легальных букмекеров, принимающих ставки на киберспорт. Пользуясь стратегиями «Чемпионата», вы можете повысить шансы на прибыль.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!