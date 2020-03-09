‎«Динамо» — «Спартак»‎. Прогноз: Знарок и Даугавиньш удивят букмекеров в пятом матче

В пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо»‎ 10 марта сыграет со «Спартаком». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч ‎‎«Динамо» — «Спартак»‎‎ команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 3.56. Победу команды Владимира Крикунова букмекеры оценивают коэффициентом 1.92.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ‎‎«Динамо» — «Спартак»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ ‎«Динамо» — «Спартак» 10 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.95, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.91. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча ‎‎«Динамо» — «Спартак»‎‎ (10.03.2020)

Трудно понять, на что рассчитывало ‎«Динамо» в гостевых матчах со ‎«Спартаком». Скорее всего, две домашние победы сыграли свою роль и расслабили хоккеистов. Вряд ли реально выиграть в плей-офф (да ещё и в дерби) у оказавшегося на краю пропасти соперника, если включаться на строго ограниченное количество минут.

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Бело-голубые натурально засыпали на отдельных отрезках третьего и четвёртого поединков. Проблем оказалось две. Первая — отрезки эти были продолжительными. Непозволительно продолжительными для самой упорной серии первого раунда Кубка Гагарина — 2020 в Западной конференции.

И вторая — подопечные Олега Знарка прекрасно ими пользовались. В третьей встрече динамовцы получили 3:0 после 4,5 минуты и заснули. Упустили преимущество в концовке, не реализовали два большинства при 4:4. А сутки спустя, напротив, напрочь завалили дебют — 0:2 к 13-й минуте и 2:3 в итоге.

Красно-белые тоже нервничают. Скажем, в воскресенье они прижались к воротам при счёте 3:0 и едва не позволили сопернику дойти до овертайма. Повезло, что вторую шайбу гости забили слишком поздно. В остальном ‎«Спартак» оставил крепкое впечатление: в движении не проигрывает, пятак зачищает, в большинстве забивает.

Также стоит отметить действия вратарей. Знарок не побоялся довериться Никите Беспалову, который использовал свой шанс. В четвёртом матче Юлиус Гудачек вообще не попал в заявку, хотя был полностью здоров. Просто тренерский штаб захотел сыграть в пять полевых легионеров. А удача любит смелых.

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‎«Динамо», напротив, начудило с Иваном Бочаровым: Александр Ерёменко выиграл две стартовые встречи серии, а на третью не вышел. В регулярном чемпионате Бочаров действительно смотрелся надёжнее возрастного коллеги, но устроенная на ровном месте чехарда вряд ли добавила уверенности обороне.

Беспалов тем временем исправно обезвреживает набросы от синей линии. Большего от него пока не требуется, поскольку защитники зачищают отскоки. Плюс бело-голубые на чужом льду непривычно редко лезли на пятак, хотя обычно не имеют проблем с агрессией. Вместо этого они увлекались вознёй у бортов.

Владимир Крикунов наверняка вправит подопечным мозги на место, три слабых матча подряд ‎«Динамо» в последнее месяцы не выдавало. На наш взгляд, шансы хозяев немного выше, но букмекеры дают на лобовую победу бело-голубых меньше ‎двойки. И это вызывает сомнения.

‎«Спартак» почувствовал запах крови и поверил в себя, вернувшись с 0-2 в серии. Накладывать звенья в гостях будет тяжелее, а потому Шипачёв с Яшкиным наверняка получат больше свободы. Но даже при таких исходных данных красно-белые имеют хорошие шансы как минимум дойти до овертайма.

Мы бы выбирали между двух вариантов — классические Х2 за 2.02 и ‎«гости откроют счёт» за 2.35. Оба продиктованы в первую очередь коэффициентами, которые кажутся завышенными. Скорее всего, игра пойдёт на три результата и всё будут решать детали.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ‎«Динамо» — «Спартак»

‎«Спартак» ушёл с 0-2 в серии и определённо находится на эмоциональном подъёме. ‎«Динамо» крайне редко выдаёт три слабые игры подряд, так что ждём от бело-голубых совсем другого хоккея. В то же время букмекеры слишком уж недооценивают подопечных Олега Знарка. Сыграем по коэффициенту, от аутсайдера.

Ставка №1: ‎«Спартак» не проиграет за 2.02.

Ставка №2: ‎«Спартак» откроет счёт за 2.35.