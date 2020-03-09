Состав сборной России на Евро-2020. Прогноз: Кокорин не пригодится, Акинфеев не вернётся

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Имена 20 участников турнира уже известны, а ещё четыре путёвки будут разыграны в плей-офф отборочного турнира в конце марта. Букмекеры успели поделиться ожиданиями от состава сборной России на Евро-2020. Изучим линии букмекерских контор в надежде найти хороший коэффициент.

Результат сборной России на Евро-2020, прогноз и анализ линии букмекеров

До старта чемпионата Европы — 2020 остаётся около трёх месяцев, а букмекеры уже вовсю предлагают интересные ставки на результаты турнира. С фаворитами Евро-2020, котировками на лучшего бомбардира ЧЕ-2020 и шансами сборной России мы уже разобрались, теперь пришло время прикинуть потенциальный состав россиян.

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Станислав Черчесов после выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018 использует проверенный костяк и редко вызывает больше одного-двух новичков. Да и те, как правило, при первом вызове только адаптируются к команде и на поле не появляются. Масштабные эксперименты перед крупным турниром по умолчанию опасны, так что больше пары-тройки новых имён ждать не приходится.



В заявку национальной команды на Евро-2020 попадут 23 футболиста. Кандидатов можно условно разделить на три категории. Первая — те, кто точно поедут на турнир, если будет здоровы. Вторая — те, кто находятся на грани, в их случае многое решит выступление в весенней части сезона и возможные травмы партнёров. И, наконец, третья — футболисты, шансы которых попасть на ЧЕ-2020 минимальны. Рассмотрим каждую из этих групп.

Точно поедут на Евро-2020, если будут здоровы

Основная обойма сборной России насчитывает около 20-25 человек. Букмекеры не сомневаются в попадании этих футболистов на чемпионат Европы. Фаворитом идёт форвард “Зенита” Артём Дзюба, ставки на него принимаются с коэффициентом 1.05. Экс-нападающий “Спартака” — капитан национальной команды и неприкосновенная фигура во всех смыслах этого словосочетания.

Кейн, Роналду, Дзюба? Прогноз на лучшего бомбардира Евро-2020: кто победит, шансы россиян Букмекеры слепо верят в Гарри Кейна, а лучший бомбардир Евро-2016 делит в списке фаворитов пятое место.

Следом идёт целая группа исполнителей, которых вполне можно считать основой сборной России. Их шансы попасть в итоговую заявку близки к стопроцентным, помешать могут только проблемы со здоровьем. В эту группу входят вратарь Маринато Гильерме, защитники Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Марио Фернандес и Андрей Семёнов, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Ионов. Поставить на любого из этих футболистов можно за 1.07.



Коэффициентом 1.10 оценены шансы вратаря Сослана Джанаева, защитника Максима Беляева, а также полузащитников Юрия Газинского и Алексея Миранчука. Здесь ситуации отличаются: Джанаев и Беляев стабильно вызываются в национальную команду. Это проверенные и опытные резервисты, которые держат свой уровень. Особого выбора на их позиции просто нет — проблемы с центральными защитниками и вратарями очевидны.



Алексей Миранчук — один из лидеров “Локомотива”, а вот в сборной его роль заметно скромнее. Тем не менее созидает он на достойном уровне, а потому как минимум месте в запасе сомнений не вызывает: оживить игру во втором тайме он способен. Юрий Газинский играл в основе на ЧМ-2018, но много пропустил из-за травмы. Если он будет в форме, то на ЧЕ-2020, конечно, поедет.



За 1.15 предлагают поставить на Магомеда Оздоева и Далера Кузяева (оба — “Зенит”), Романа Зобнина (“Спартак”), Ильзата Ахметова (ЦСКА) и Дениса Черышева (“Валенсия”). Они стабильно входят в основной костяк сборной, но все они действуют в полузащите. Именно в этой линии конкуренция наиболее серьёзная. Однако если всё будет нормально, на ЧЕ-2020 они должны ехать.

Кандидаты, способные попасть в итоговую заявку при хорошей игре весной

Дальше начинается всё самое интересное. Целая группа футболистов, стабильно вызывалась в национальную команду в последнее время, но не получала стабильной игровой практики. Эти исполнители могут рассчитывать на попадание в заявку в случае удачной игры весной, хотя будут рассматриваться скорее как запасные.



В 1.20 оценены шансы Сергея Петрова из “Краснодара”, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова (оба — “Локомотив”), а также Зелимхана Бакаева из “Спартака”. За 1.25 можно поставить на Фёдора Смолова (“Сельта”) и Юрия Жиркова (“Зенит”).



С коэффициентом 1.35 идут Николай Комличенко и Вячеслав Караваев, у которых достаточно общего. Оба недавно вернулись в Россию из нетоповых европейских чемпионатов (первый — в “Динамо”, второй — в “Зенит”) и оставляют хорошее впечатление в стартовых турах. Столько же дают на попадание в заявку Александра Ерохина из “Зенита”.



Наконец, за 1.85 предлагается поставить на Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина (ЦСКА), Александра Соболева (“Спартак”), Андрея Лунёва (“Зенит”) и Дмитрия Чистякова (“Ростов”). Шансы Соболева и Лунёва вполне осязаемы, так что подумать над этими вариантами определённо стоит.

Поедут на Евро-2020 только в случае форс-мажора

Эту группу открывают Владислав Игнатьев и Рифат Жемалетдинов из “Локомотива”, Роман Нойштедтер из “Динамо”, а также Фёдор Чалов из ЦСКА (все — по 2.00). Следом идёт знакомая пара — Александр Кокорин из “Сочи” и Павел Мамаев из “Ростова” (по 3.00).



За 5.00 можно поставить на самого Антона Заболотного из “Сочи”, за 7.00 — на Ари из “Краснодара” или Павла Могилевца из “Рубина”. А шансы Дмитрия Полоза из “Сочи” попасть в заявку на чемпионат Европы 2020 года букмекеры оценивают совсем скромно — в 10.0.

Как сборная России сыграет на Евро-2020. Прогноз: Черчесов не сможет развить успех ЧМ-2018 Благодаря новому формату ЧЕ-2020 сборной России будет трудно не выйти из группы, но зайти далеко едва ли удастся.

Особняком стоит Игорь Акинфеев, который ушёл из сборной после ЧМ-2018. Опытный голкипер пошёл на этот шаг из-за проблем с коленом и возвращаться не планирует. Однако пример Сергея Игнашевича оставляет варианты: защитник ЦСКА, ныне возглавляющий “Торпедо”, поменял решение прямо перед мундиалем и провёл его очень крепко.

Очевидного первого номера в сборной России за это время не появилось: Андрей Лунёв проводит крайне непростой сезон, а Маринато Гильерме отлично действует на выходах и ловко начинает контратаки, но в то же время часто ошибается на ленточке. Если Акинфеев решит вернуться, пост первого номера от него никуда не денется.



Впрочем, букмекеры сомневаются в реальности такого сценария. Попадание голкипера ЦСКА в заявку на Евро-2020 оценено коэффициентом 2.34. Если Игорь не передумает и не вернётся в сборную, сыграет коэффициент 1.53.



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