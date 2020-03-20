«Витебск» — «Городея». Прогноз: «сахарное дело» аукнется гостям в чемпионате Беларуси

Команда из городского посёлка замечательно провела прошлый сезон, а теперь находится на пороге больших проблем.

В матче первого тура чемпионата Беларуси «Витебск» примет «Городею» 21 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Витебска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Городеи» оценён букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Городея»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 21 марта «Витебск» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.14.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Городея» (21.03.2020)

В прошлом сезоне «Витебск» финишировал на 13-м месте. До зоны вылета оставалось всего два очка, но по факту ситуация была довольно нормальной. Команда спокойно могла бы претендовать на топ-10, однако напрочь завалила концовку. В пяти последних турах удалось набрать всего один балл.

Тем не менее подобный результат никак не мог устроить руководство клуба, северяне явно мечтали о большем после четвёртого места в 2018 году. Похоже, перелома не наступит: в межсезонье костяк заметно изменился, сразу несколько футболистов основного состава покинули коллектив. Новичков тоже достаточно, но это обещает определённые проблемы с сыгранностью.

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Официальных матчей бывшая команда Александра Прудникова в нынешнем сезоне не проводила: из Кубка Беларуси она вылетела ещё в прошлом августе на стадии 1/8 финала. Соответственно, пришлось ограничиваться товарищескими поединками. Результаты вроде так себе (победа над новичком элитного дивизиона «Белшиной» — не лучшее достижение), но делать выводы по предсезонным матчам не стоит.

Тренерский штаб в контрольных играх эпизодически пробовал схему с четырьмя защитниками. Это как минимум любопытно, поскольку в прошлом сезоне «Витебск» чаще всего выходил с тремя центральными защитниками. Вполне возможно, что по ходу сезона здесь появятся какие-то сюрпризы и перестановки.

«Городея» проделала путь с самого дна футбола Беларуси до статуса крепкого середняка элитного дивизиона. В минувшем сезоне, например, заняла седьмое место, отстав от топ-5 всего на три очка. Но теперь команду из городского посёлка с населением менее 4 тыс. человек ждут непростые времена.

В жизнь клуба вмешалась политика: «сахарное дело» не сходило с первых страниц СМИ страны, среди прочих задержали директора сахарного завода в Городее. Состав здесь по-прежнему крепкий, поэтому поверить в вылет из Высшей лиги сложно, это может случиться только при худшем сценарии и резком ухудшении ситуации с финансированием.

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Но и повторить последние успехи вряд ли удастся. «Сахарники» тоже любят играть в три центральных защитника, что способствует низовой результативности. От этого и стоит оттолкнуться, поскольку лезть в результат опасно: состав у «Городеи» не хуже, вот только негативный фон и чужое поле рискуют сказаться.

А вот проверить низ вполне можно. Соперники встречались восемь раз. Лишь в одном случае было забито более двух мячей. Потому тотал меньше 2 голов за 2.06 смотрится любопытно. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Городея»

Обе команды тяготеют к игре с тремя центральными защитниками и стараются плясать от печки, так что результативность вряд ли будет высокой. Статистика это подтверждает: лишь в одной из восьми очных встреч было забито больше двух мячей. Проверим тотал меньше двух голов за симпатичный коэффициент 2.06.

Ставка: тотал меньше 2 голов за 2.06.

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