Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 21 марта: берём коэффициент 3.06 на матчи субботы

В матчах первого тура чемпионата Беларуси 21 марта «Витебск» сыграет с «Городеей», а «Ислочь» примет «Неман». Встреча в Витебске начнётся в 14:00 мск, а игра в Минске стартует в 16:30 мск. Букмекеры в этих матчах не видят явного фаворита.
Прогноз и анализ матча «Витебск» — «Городея» (21.03.2020)
Достаточно сказать, что встречаются самые низовые команды прошлого сезона чемпионата Беларуси. В 30 матчах с участием «Витебска» было забито 63 гола (24:39), а «Городея» не добралась и до этого показателя: 60 мячей, 31:29. Особых предпосылок к изменениям тут не видно.
Оба коллектива предпочитают действовать в три центральных защитника и плясать от печки. С позиционным нападением есть очевидные проблемы. В контратаках получается лучше, вот только пространства в этой игре вряд ли будет много. То есть игра с большой долей вероятности пойдёт до гола.
В четырёх предыдущих очных встречах забивалось строго один-два мяча. Кроме того, «Витебск» дома в минувшем сезоне пропускал совсем немного по меркам борющегося за выживание клуба (17 мячей в 15 играх), а «Городея» забила за пределами родного стадиона всего 14 голов.
В общем, предпосылок к результативному футболу тут не видно. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за 1.77 и «гол в каждом тайме — нет» за коэффициент 1.73. Дебют почти наверняка получится осторожным, а основными источниками остроты станут дальние удары и стандарты.
Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Неман» (21.03.2020)
С обороной у «Ислочи» тоже полный порядок. Накануне «волки» провели два четвертьфинальных матча Кубка Беларуси с «Динамо-Брест», ни разу не пропустив от действующего чемпиона страны за 210 минут. Правда, пробиться в полуфинал всё равно не вышло (0:0, 0:0, 3:5 по пенальти).
«Неман» провёл минувший сезон неудачно, замкнув топ-10. Зато на стороне жёлто-зелёных статистика очных встреч: четыре победы, три ничьих при одном-единственном поражении в восьми поединках. С учётом энергозатратных битв с «Динамо-Брест» «Ислочи» наверняка будет тяжело.
Предпосылок к результативному футболу здесь тоже не видно. Скажем, в прошлом году за 180 минут соперники на двоих сообразили три мяча: 1:0 в Минске, 1:1 в Гродно. Что любопытно, все голы были забиты после 65-й минуты. От этого и предлагаем отталкиваться.
Обороняться обе команды умеют, а вот в атаке действуют довольно прямолинейно. Потому логично ожидать закрытого футбола, при котором игра фактически пойдёт до гола. Раннего взятия ворот не ожидаем — на это намекают статистика и логика. «Гол в первые 30 минут — нет» за 1.73 смотрится нормально.
Экспресс на матчи чемпионата Беларуси 21 марта с общим коэффициентом 3.06.
Выбор №1: обе забьют в матче «Витебск» — «Городея» — нет за 1.77.
Выбор №2: гол в первые 30 минут в матче «Ислочь» — «Неман» — нет за 1.73.
Общий коэффициент = 3.06.
- 20 марта 2020
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
10:00
- 19 марта 2020
-
21:35
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 марта 2020
-
20:12
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
-
08:00
- 17 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00