Рекомендации «Чемпионата» о том, как выбрать лучший вид спорта для ставок и с чего начать новичкам.

На какой вид спорта лучше делать ставки: хорошие советы для новичков о том, на что ставить

Лучший вид спорта для ставок — это тот, который даёт прибыль. Но как его определить? В этой статье мы разберём на какой вид спорта лучше делать ставки, поговорим о разнице между индивидуальными и командными видами, а также обсудим важные рекомендации для новичков.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

На какой вид спорта лучше ставить ставки

Перед стартом игры в букмекерской конторе, выбирая вид спорта для ставок, вы должны знать, что успех зависит от множества факторов.



Сделать одну выгодную ставку на спорт недостаточно для прибыли на длинной дистанции. На ваш результат влияют следующие факторы:

Умение анализировать всю имеющуюся информацию.

Одна или несколько стратегий ставок.

Банкролл-менеджмент.

Удача.

Безопаснее перед игрой на реальные деньги проверить свои силы на симуляторе ставок.



О том, что такое банкролл-менеджмент и зачем он нужен читайте здесь:

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На какой спорт лучше ставить ставки: индивидуальный или командный

В индивидуальных видах спорта участвует пара спортсменов, и вы можете подумать, что здесь проще сделать качественный анализ — это популярное заблуждение.



В одиночном виде спорта увеличивается значение каждой мелочи. Психологическое состояние, настроение, состояние здоровья в конкретный момент времени — всё это практически невозможно узнать наверняка.



Игрок может плохо спать или получить микроповреждение по ходу матча. Таким образом изначально выгодная ставка может не пройти из-за мелкой детали даже при идеальном анализе.



Если подобное случится в командном виде спорта, игрока меняют, и это оказывает куда меньшее влияние на конечный результат.

Ставки на популярные виды спорта или иные виды спорта

Больше всего ставок в 2019 году сделали на футбол: примерно 38% общего объёма. По остальным видам спорта следующее распределение:

Теннис — 25%.

Хоккей — 10%.

Другие виды спорта — 9%.

Баскетбол — 8%.

Волейбол — 5%.

Настольный теннис — 5%.

Большинство ставит на популярные виды спорта: на крупные международные турниры и ведущие клубные лиги мира. На такие события букмекеры предлагают большой выбор пари и позволяют ставить крупные суммы.



На другие вида спорта меньше выбор ставок и ниже максимумы. Здесь сложнее найти актуальную статистику и другую важную информацию. Некоторые игроки используют стратегию прогрузов на событиях маленького рынка.



Подробнее о прогрузах читайте здесь:

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Отметим, что почти 77% ставок в букмекерских конторах за 2019 год сделали в лайве и около 23% в прематче. Чаще всего человек, делающий ставки, следит за событием в режиме реального времени.

Рекомендации для начинающих игроков

Ответ на вопрос «на какой вид спорта лучше всего делать ставки» для каждого свой. «Чемпионат» рекомендует сделать три простых шага:

Выберите виды спорта, в которых вы разбираетесь лучше всего. Определите турниры, освещаемые в крупнейших спортивных СМИ. Проверьте эффективность своей стратегии на виртуальном счёте.

На какой спорт лучше ставить вы поймёте сами со временем. Для этого проверьте ведите статистику своих результатов в тестовом режиме. Помните, что выбранный для ставок вид спорта всегда можно поменять или добавить новый.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!