Статистический прогноз: «Халапа» — «Чинандега», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 14-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 6 апреля «Мунисипаль Халапа» примет «Чинандегу». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Мунисипаль Халапа» — «Чинандега»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 6 апреля «Мунисипаль Халапа» — «Чинандега» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз матча «Мунисипаль Халапа» — «Чинандега» (05.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 13 туров. Соперников безо всяких натяжек можно назвать прямыми конкурентами: обе команды входят в зону плей-офф, однако на прямую путёвку в полуфинал не претендуют. Соответственно, амбиции ограничиваются финишем в топ-6 и попаданием в четвертьфинал.

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У «Мунисипаль Халапа» дела идут чуть лучше: 21 очко в 13 матчах и четвёртое место в турнирной таблице. «Чинандега» располагается на шестой строчке с 15 баллами, то есть в случае победы гостей борьба серьёзно обострится. Ещё два клуба набрали 13 очков и тоже имеют шансы заскочить в плей-офф.

Форма команд

У команды из Халапы дела идут замечательно, в четырёх предыдущих турах удалось добыть три победы. Две из них — над прямыми конкурентами: «Хувентус Манагуа» и «Вальтер Ферретти» были обыграны со счётом 2:0. Единственное поражение пришлось на «Реал Мадрис» (0:1).

«Чинандега» завершила март серией из четырёх поединков без побед, в заключительном из них проиграв в меньшинстве «Вальтер Ферретти» в гостях со счётом 0:7. Но уже через двое суток команда исправилась, разбив в родных стенах «Хувентус Манагуа» — 4:0, по два гола в каждом тайме.

Личные встречи

В этой паре наблюдается привычная для чемпионата Никарагуа тенденция: место проведения поединка имеет огромное значение. В шести из семи предыдущих очных встреч побеждал тот, кто играл в родных стенах. Единственное исключение — 3:2 в пользу «Мунисипаль Халапы» в апреле 2019 года.

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На своём поле «Халапа» в семи играх с «Чинандегой» одержала семь побед с общим счётом 12:2. Потому логичнее отталкиваться от фаворита. П1 с форой (-1) идёт за 1.95, П1 + тотал меньше 3.5 мяча доступна за коэффициент 2.04. Вполне неплохо.

Ставки на тоталы и форы

Обе команды забивают не особенно много: у «Мунисипаль Халапа» 15 голов в 13 турах, у «Чинандеги» — 14. Предпосылок для голевого парада не видно, можно проверить «обе забьют — нет» за нестыдный коэффициент 1.72. Чаще всего очные встречи ограничиваются парой-тройкой мячей.

Прогноз и ставки на матч «Мунисипаль Халапа» — «Чинандега»

В турнирной таблице хозяева опережают соперника на шесть очков, но это далеко не главное. На своём поле «Халапа» в семи играх с «Чинандегой» одержала семь побед с общим счётом 12:2. Потому шансы гостей кажутся совсем скромными. Возьмём П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.04.

Ставка: «Мунисипаль Халапа» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.

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