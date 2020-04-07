Паспортные данные и СНИЛС могут спасти вас от мошенников, но иногда и этого мало.

Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС: что ещё просят сделать конторы и почему

Если вы задумались, зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС, не стоит переживать. БК придумали механизм защиты вашего аккаунта и ваших денег. В этой статье мы разберём, зачем букмекеры просят паспортные данные и СНИЛС, а также как пройти регистрацию и верификацию.



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Как пройти регистрацию в букмекерской конторе

Легализация игорного бизнеса в России привела к обязательному подтверждению личности. Сначала вы регистрируетесь у одной из легальных букмекерских контор через официальный сайт БК. Затем заполняете анкету, указав пароль и номер телефона.



Вы получите смс, введёте код, а затем подтвердите личность. Например, в ФОНБЕТ для прохождения верификации достаточно выполнить любое из условий:

Получите клубную карту в ППС и в личном кабинете ввести свои паспортные данные, включая серию и номер.

Введите привязанный к Qiwi-кошельку номер телефона.

Загрузите фото паспорта в личном кабинете, укажите удобное время звонка и ответьте оператору.

Легальные букмекеры работают по лицензии ФНС и соблюдают законы РФ. Все платежи в таких БК проходят через ЦУПИС — это центр учёта переводов интерактивных ставок. Подробнее о нём читайте здесь:

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Для чего нужны процедуры проверки личности

Букмекер может повторно попросить пройти процедуру идентификации в следующих целях:

Убедиться, что игроку исполнилось 18 лет.

Проверить на мультиаккаунтинг. По правилам букмекерской конторы, вы можете создать только один аккаунт.

Снять подозрения. При входах с разных IP, неудачных попытках смены пароля или нетипичных финансовых операциях.

В этом случае букмекер предотвращает возможность хищения средств с игрового счета и исключает передачу управления счета в руки третьим лицам.

Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС

В большинстве случаев букмекер просит пройти верификацию при регистрации или при первом выводе средств.



Паспортные данные — подтверждение того, что аккаунт ваш. Если украдут ваш телефон, взломают почту или сам аккаунт, букмекер увидит подозрительную активность и попросит снова пройти верификацию.



Служба безопасности БК может запросить водительские права, военный билет, свидетельство о рождении, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС, а также ваше фото или даже видео с паспортом в руках. Мошенник не сможет пройти такую верификацию, аккаунт заблокируют, а затем вы его восстановить, сменив пароль.



Помните, что при выводе средств на сумму менее 15 000 рублей вы должны уплатить налог. Но это можно избежать. Подробнее о том, как не платить налог на выигрыш читайте здесь:

Как платить налог на выигрыш в букмекерских конторах России: отвечаем на вопросы игроков Уклонение может привести к уголовной ответственности, но есть способ не платить налоги вовсе. В законах остались лазейки.

Что делать, если мошенники узнали номер СНИЛС

Показывать полностью свой номер индивидуального лицевого счёта можно только представителям государственных органов и прочих официальных учреждений.



Мошенники могут попытаться перевести накопительную часть вашей пенсии в негосударственный пенсионный фонд. В этом случае обратитесь в Пенсионный фонд РФ. Также злоумышленники с помощью СНИЛС создают фиктивные электронные кошельки.



Ответ на вопрос «зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС» — безопасность вашего аккаунта и дополнительная проверка в случае подозрительных операций. Букмекеры заинтересованы в том, чтобы защитить ваш счёт. Но играйте только в легальных БК.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тексты и получите бонус до 15 000 рублей!