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Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС, что требуют БК, как нужно пройти верификацию

Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС
Александр Ничипорук
Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС: что ещё просят сделать конторы и почему
Паспортные данные и СНИЛС могут спасти вас от мошенников, но иногда и этого мало.
Ставки / База знаний 0

Если вы задумались, зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС, не стоит переживать. БК придумали механизм защиты вашего аккаунта и ваших денег. В этой статье мы разберём, зачем букмекеры просят паспортные данные и СНИЛС, а также как пройти регистрацию и верификацию.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тексты и получите бонус до 15 000 рублей!

Как пройти регистрацию в букмекерской конторе

Легализация игорного бизнеса в России привела к обязательному подтверждению личности. Сначала вы регистрируетесь у одной из легальных букмекерских контор через официальный сайт БК. Затем заполняете анкету, указав пароль и номер телефона.

Вы получите смс, введёте код, а затем подтвердите личность. Например, в ФОНБЕТ для прохождения верификации достаточно выполнить любое из условий:

  • Получите клубную карту в ППС и в личном кабинете ввести свои паспортные данные, включая серию и номер.
  • Введите привязанный к Qiwi-кошельку номер телефона.
  • Загрузите фото паспорта в личном кабинете, укажите удобное время звонка и ответьте оператору.

Легальные букмекеры работают по лицензии ФНС и соблюдают законы РФ. Все платежи в таких БК проходят через ЦУПИС — это центр учёта переводов интерактивных ставок. Подробнее о нём читайте здесь:

Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт
Страшное чудовище ЦУПИС будоражит умы игроков на ставках уже четвёртый год. «Чемпионат» разобрался, что он значит и зачем нужен.

Для чего нужны процедуры проверки личности

Букмекер может повторно попросить пройти процедуру идентификации в следующих целях:

  • Убедиться, что игроку исполнилось 18 лет.
  • Проверить на мультиаккаунтинг. По правилам букмекерской конторы, вы можете создать только один аккаунт.
  • Снять подозрения. При входах с разных IP, неудачных попытках смены пароля или нетипичных финансовых операциях.

В этом случае букмекер предотвращает возможность хищения средств с игрового счета и исключает передачу управления счета в руки третьим лицам.

Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС

В большинстве случаев букмекер просит пройти верификацию при регистрации или при первом выводе средств.

Паспортные данные — подтверждение того, что аккаунт ваш. Если украдут ваш телефон, взломают почту или сам аккаунт, букмекер увидит подозрительную активность и попросит снова пройти верификацию.

Служба безопасности БК может запросить водительские права, военный билет, свидетельство о рождении, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС, а также ваше фото или даже видео с паспортом в руках. Мошенник не сможет пройти такую верификацию, аккаунт заблокируют, а затем вы его восстановить, сменив пароль.

Помните, что при выводе средств на сумму менее 15 000 рублей вы должны уплатить налог. Но это можно избежать. Подробнее о том, как не платить налог на выигрыш читайте здесь:

Как платить налог на выигрыш в букмекерских конторах России: отвечаем на вопросы игроков
Уклонение может привести к уголовной ответственности, но есть способ не платить налоги вовсе. В законах остались лазейки.

Что делать, если мошенники узнали номер СНИЛС

Показывать полностью свой номер индивидуального лицевого счёта можно только представителям государственных органов и прочих официальных учреждений.

Мошенники могут попытаться перевести накопительную часть вашей пенсии в негосударственный пенсионный фонд. В этом случае обратитесь в Пенсионный фонд РФ. Также злоумышленники с помощью СНИЛС создают фиктивные электронные кошельки.

Ответ на вопрос «зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС» — безопасность вашего аккаунта и дополнительная проверка в случае подозрительных операций. Букмекеры заинтересованы в том, чтобы защитить ваш счёт. Но играйте только в легальных БК.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тексты и получите бонус до 15 000 рублей!

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