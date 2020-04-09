«Локомотив» — «Душанбе». Прогноз: берём коэффициент 3.92 в матче чемпионата Таджикистана

В матче второго тура чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» примет «Душанбе-83» 11 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива-Памир» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Душанбе-83» оценён букмекерами коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Локомотив-Памир» — «Душанбе-83»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 11 апреля «Локомотив-Памир» — «Душанбе-83» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Локомотив-Памир» — «Душанбе-83» (11.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране запланирован в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.



В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Бурунди получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а 5 и 8 числа состоялись пять игр первого тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступает не восемь, а десять команд.



Оба клуба из Душанбе — новички элитного дивизиона чемпионата Таджикистана, дружно шагнувшие вверх на фоне расширения турнира. Впрочем, первый тур сложился для них по-разному. «Локомотив-Памир» выдал один из самых весёлых матчей выходных напару с третьим новичком — «Файзкандом».



Четыре гола на двоих, яркая ничья, причём в концовке всё могло качнуться в любую сторону. Даже жаль, что столь бодрая игра прошла без зрителей. Первый тайм завершился нулевой ничьей, затем гости отличились, дважды пропустили в свои ворота, но быстро отыгрались. Так и закончили — 2:2.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

А вот «Душанбе-83» попал под каток. Начинать сезон выпало с домашнего поединка против «Истиклола» — гегемона местного первенства, который уже много лет подряд никого не



подпускает к чемпионскому титулу. Ничего хорошего из этого не вышло, самым ярким эпизодом со стороны хозяев оказалась стычка на исходе первого тайма, в результате судья удалил по одному футболисту с каждой стороны.



Столичная команда играла безнадёжно вторым номером и подолгу не видела мяч. Её хватило на 25 минут, а дальше фаворит приступил к показательной порке. «Истиклол» забил семь голов, некоторые из которых получились по-настоящему симпатичными: Манучехр Джалилов, например, забил второй мяч «ножницами».



Трудно понять, как недавние 0:7 повлияют на гостей, потому лезть в исход мы не рискнём. По уровню составов команды сопоставимы, хотя небольшое преимущество всё же на стороне «Локомотива-Памир». Значимость своего поля уменьшается, поскольку играть придётся без зрителей.

«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля «Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.

Следует признать, что линия букмекеров кажется вполне логичной. Выделить стоит следующее: обе команды не обладают внушительной обороной и часто пробивают верх, так было даже в Первом дивизионе. Потому мы бы выбирали между тремя ставками — в зависимости от того, как сильно вы любите рисковать.



Тотал больше 3 мяча идёт в букмекерских конторах за довольно скромный коэффициент 1.83. Предложение посмелее — тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.19. И вариант для авантюристов — тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за мощные 3.92. Четыре из пяти матчей первого тура чемпионата Таджикистана получились верховыми.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив-Памир» — «Душанбе-83»

Линия на исход кажется вполне логичной, попробуем оттолкнуться от тотала. Обе команды не обладают поставленной обороной, так что проблемы с голами вряд ли возникнут. Да и у чемпионата Таджикистана всё в порядке с результативностью. В первом туре четыре матча из пяти выдались верховыми. Проверим лихую ставку «ТБ 1.5 гола в каждом тайме» за 3.92.



Ставка: тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 3.92.



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