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Что такое мультикорнер в ставках на футбол, пример мультиставки на угловые, стратегия, вид

Что такое мультикорнер в ставках на футбол
Андрей Зуев
Что такое мультикорнер в ставках на футбол и какие есть виды мультиставок на угловые
Чем отличается мультикорнер от тотала угловых и почему об этом виде мультиставки почти никто не знает.
Ставки / База знаний 0

Букмекеры предлагают широкий выбор ставок на количество угловых в футбольных матчах: исходы, тоталы, форы и др. Но далеко не все любители спорта знают, что такое мультикорнер в ставках на футбол. Изучите, как ставить на этот вид мультиставки, чтобы повысить шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты и получите бонус до 15 000 рублей!

Что такое мультикорнер

Корнеры в футболе — это угловые.

Мультикорнер в ставках — это рынок, в котором перемножают количество угловых в первом и втором тайме. Это не просто подсчет по количеству угловых в матче, а их распределение до и после перерыва.

Чтобы сделать ставку на мультикорнер, выберите между вариантами «больше/меньше».

Представим, что букмекерская контора предлагает на матч «Реал» — «Барселона» такой мультикорнер: больше 24.5 с коэффициентом 2.10 и меньше 24.5 за коэффициент 1.70.

Например, в первой половине матча было четыре угловых, а во второй — шесть. Перемножаем эти числа и получаем 24. Ставка сыграет, если вы выбрали тотал меньше 24.5.

Виды ставок на мультикорнер в футболе

Есть два вида ставок на угловые удары по мультикорнеру:

1. Общий. Перемножают количество угловых первого и второго таймов, поданные обеими командами.

2. Индивидуальный. Перемножают угловые удары, которые выполнит одна из команд в каждом тайме.

Второй вариант подходит лучше, если на основе статистических данных можно сделать вывод, что какая-то команда в среднем подаёт большое количество корнеров в каждой игре. Например, по шесть угловых за матч.

Пример ставки на мультикорнер

Рассмотрим, как сделать ставку на конкретном примере. 8 апреля 2020 года на полуфинальный матч Кубка Беларуси «Славия» — БАТЭ букмекер предложил такую роспись по мультикорнеру:

  • Общий: 24.5Б за коэффициент 2.10, 24.5М за 1.67.
  • Хозяева: 4.5Б за 2.25, 4.5М за 1.57.
  • Гости: 6.5Б за 2.25, 6.5М за 1.57.

Ставим 1000 рублей с коэффициентом 2.10 на общий тотал больше 24.5Б. В матче подали шесть угловых в первом тайме и восемь — во втором. Ставка выиграла, так как 6 х 8 = 48. Выплата составила 2100 рублей: 1000 х 2.10, чистый выигрыш — 1100 рублей: 2100 — 1000.

О том, что такое тотал в ставках на спорт читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте
Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Основные принципы ставок на мультикорнер

Учитывайте следующие факторы при выборе ставки на мультикорнер:

1. Статистику каждой из команд. Смотрите не только на общее количество корнеров, но и на их распределение по таймам.

2. Соотношение сил соперников. Явный фаворит чаще атакует с первых минут, зарабатывая угловые. Значит уже в первом тайме фаворит может подать несколько корнеров. Если на победу каждой команды коэффициент выше 2.30, они могут сыграть осторожно и подать мало угловых в стартовой 45-минутке. И даже если во втором тайме их подадут больше и во всём в матче будет много угловых, тотал по мультикорнера окажется низким.

3. Тактику атакующих и оборонительных действий соперников. Если в коллективе есть высокий форвард, на которого постоянно идут фланговые навесы, то смело берите общий или индивидуальный верх. И наоборот, есть клубы, которые не боятся стандартов у своих ворот и смело выбивают мяч за лицевую линию. Такие команды тоже подходят для ставок тотал больше на мультикорнер.

4. Турнирную мотивацию. Если одна из команд должна побеждать в два гола или более, она будет атаковать и наносить большое количество ударов по воротам. Часто это приводит к пробитию тотала по корнерам в обоих таймах.

Универсальной стратегии ставок на угловые нет, но вы можете повысить шансы на выигрыш в ставках на мультикорнер, если учтете такие рекомендации:

  • Выберите несколько клубов, которые в среднем по сезону подают не менее трех-четырех угловых в первых таймах.
  • Ставьте на пробитие фаворитом индивидуального мультикорнера, когда в соперниках явный аутсайдер.
  • Играйте коэффициенты на уровне 1.80-2.10.
  • Берите индивидуальный мультикорнер одной из команд, если по общему рынку нет подходящих коэффициентов.

Придерживайтесь этих принципов, делая ставки типа мультикорнер.

О стратегиях ставок на угловые читайте здесь:

Стратегия ставок на угловые в футболе: как делать ставки на корнеры в лайве и прематче
Ставить на угловые лишь формально легче, чем на голы. Вам не помешают промахи из убойных позиций, но возникают другие сложности.

Минусы ставок на мультикорнер

В ставках на мультикорнер выделяют несколько недостатков:

1. Далеко не все легальные букмекеры предлагают его в росписи.

2. Мало вариантов по результатам в росписи. Если на тоталы приличный диапазон чисел и несколько вариантов (в среднем от 7.5 до 13.5), то в мультикорнере чаще дают только один вариант (на уровне 22.5-28.5).

3. Высокая букмекерская маржа. Обычно маржа в мультикорнере составляет около 8-10% из-за того, что данный вид ставок не популярен у игроков.

4. Непредсказуемость результата из-за элемента мультиставки. Учитываются не только общее количество корнеров, но и отдельные показатели по таймам.

Но несмотря на все эти сложности мультикорнер в ставках на футбол имеет своих поклонников. Этот вид спортивных пари действительно оригинален и интересен. Вы можете получить прибыль со ставок на мультикорнер, если научитесь эффективно анализировать количество угловых по таймам.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты и получите бонус до 15 000 рублей!

* Партнёрский материал
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