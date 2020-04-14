Что значит фора +1.5 в ставках на футбол и другой спорт: что такое Ф1 и Ф2, примеры

С форой +1.5 проигрыш в один гол не страшен. Но эту ставку можно делать на многие другие виды спорта и даже на статистику. В этой статье мы разберём, что значит фора +1.5 в ставках на футбол и хоккей, примеры пари и другие виды гандикапов.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое фора в ставках на спорт
Фора — число, которое добавляют к показателю команды или спортсмена для расчёта ставки. Также фору называют гандикапом.
Сделать ставку с форой можно на любые статистические показатели: голы, геймы, сеты, угловые, жёлтые карточки, броски в створ, подборы, передачи и так далее.
Ставка с учётом форы позволяет подстраховать один из выборов или повысить коэффициент на другой.
Фору записывают буквой Ф, номером команды и числом, которое добавляют при расчёте ставки. Например, Ф1(-1), Ф2(+2.5), Ф1(+3.75), Ф2(-3) и другие.
Сделать ставку с форой можно на целый матч или на отдельный игровой отрезок: тайм, период, четверть, сет и так далее.
Что означает фора +1.5 в ставках на футбол
Поставить с форой +1.5 можно на хозяев или на гостей. Поражение команды, на которую сделана ставка, в два и более гола или другого показателя приведёт к потере средств.
Разберём оба случая при пари на сумму 1000 рублей каждое:
- В матче Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» вы взяли Ф2(+1.5) с коэффициентом 1.55. К итоговому количеству голов команды гостей прибавляем 1.5. Если «Тоттенхэм» выиграет, сведёт встречу к ничьей или уступит с разницей в один мяч, победа с учётом форы +1.5 зайдёт, и вы получите 1550 рублей: 1000 х 1.55.
- В поединке Примеры «Бетис» — «Реал Мадрид» вы взяли Ф1(+1.5) по угловым за коэффициент 1.70. К количеству корнеров хозяев добавляем 1.5. Если после этого «Бетис» выиграл по угловым, ставка зашла, и выплата составит 1700 рублей: 1000 х 1.70.
О стратегиях ставок на футбол читайте здесь:
Виды фор в ставках на спорт
Есть три вида фор:
- Обычная.
- Азиатская.
- Европейская.
Обычная фора
Обычную фору записывают целым числом или десятичной дробью с пятью десятыми.
По обычной форе есть возврат, если после добавления числа по выбранному показателю равный счёт.
Азиатская фора
Азиатскую фору обозначают десятичной дробью с числом 25 или 75 после точки. Сумма ставки на азиатскую фору идёт поровну между двумя соседними обычными форами.
Например, в матче Серии А «Милан» — «Интер» вы поставили 2000 рублей на Ф1(+0.25) с коэффициентом 2.00. 1000 рублей пойдут на Ф1(0), а ещё 1000 рублей на Ф1(+0.5).
При победе «Милана» зайдут обе ставки, выплата составит 4000 рублей: 2000 х 2.00.
При ничьей по Ф1(0) будет возврат, а по Ф1(+0.5) заход. Вы получите 3000 рублей: 1000 х 1.00 + 1000 х 2.00.
В случае выигрыша «Интера» ставка не зайдёт.
Подробнее об азиатском гандикапе в ставках на спорт читайте здесь:
Европейская фора
Европейская фору записывают в виде основного исхода с учётом гандикапа. По европейской форе нет возврата, так как можно ставить на ничью. Например, П1(2:0), Х(0:3), П2(1:0) и так далее.
Представим, что в матче УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» вы поставили 1000 рублей на Х(1:0) с коэффициентом 4.50. Если «Шахтёр» выиграет в один гол, вы получите 4500 рублей: 1000 х 4.50.
Основные виды спорта для ставок с форой +1,5
Ставить на фору +1.5 можно в пяти самых популярных видах спорта:
Футбол: голы, угловые, жёлтые карточки, удары в створ ворот, фолы и офсайды.
Хоккей: шайбы, удаления, броски в створ.
Теннис: геймы, сет, эйсы, двойные ошибки.
Баскетбол: очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты, фолы, трёхочковые.
Волейбол: очки, сеты, эйсы, блоки.
Ставьте на фору +1.5, когда хотите подстраховать выбор на тот или иной исход. Коэффициент на фору +1.5 будет ниже, чем на чистую победу, но вы повысите шансы на выигрыш.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 14 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 апреля 2020
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00