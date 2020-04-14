Разбираем, что означает фора +1.5, как её считать и когда ставить. Если надоели поражения в один гол, это пари вам подойдёт.

Что значит фора +1.5 в ставках на футбол и другой спорт: что такое Ф1 и Ф2, примеры

С форой +1.5 проигрыш в один гол не страшен. Но эту ставку можно делать на многие другие виды спорта и даже на статистику. В этой статье мы разберём, что значит фора +1.5 в ставках на футбол и хоккей, примеры пари и другие виды гандикапов.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое фора в ставках на спорт

Фора — число, которое добавляют к показателю команды или спортсмена для расчёта ставки. Также фору называют гандикапом.



Сделать ставку с форой можно на любые статистические показатели: голы, геймы, сеты, угловые, жёлтые карточки, броски в створ, подборы, передачи и так далее.



Ставка с учётом форы позволяет подстраховать один из выборов или повысить коэффициент на другой.



Фору записывают буквой Ф, номером команды и числом, которое добавляют при расчёте ставки. Например, Ф1(-1), Ф2(+2.5), Ф1(+3.75), Ф2(-3) и другие.



Сделать ставку с форой можно на целый матч или на отдельный игровой отрезок: тайм, период, четверть, сет и так далее.

Что означает фора +1.5 в ставках на футбол

Поставить с форой +1.5 можно на хозяев или на гостей. Поражение команды, на которую сделана ставка, в два и более гола или другого показателя приведёт к потере средств.



Разберём оба случая при пари на сумму 1000 рублей каждое:

В матче Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» вы взяли Ф2(+1.5) с коэффициентом 1.55. К итоговому количеству голов команды гостей прибавляем 1.5. Если «Тоттенхэм» выиграет, сведёт встречу к ничьей или уступит с разницей в один мяч, победа с учётом форы +1.5 зайдёт, и вы получите 1550 рублей: 1000 х 1.55.

В поединке Примеры «Бетис» — «Реал Мадрид» вы взяли Ф1(+1.5) по угловым за коэффициент 1.70. К количеству корнеров хозяев добавляем 1.5. Если после этого «Бетис» выиграл по угловым, ставка зашла, и выплата составит 1700 рублей: 1000 х 1.70.

О стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

Стратегии ставок на футбол: 10 хороших схем на самый популярный вид спорта Ставки на футбол по стратегии от «Чемпионата». Разбираем 10 схем, включая одну беспроигрышную.

Виды фор в ставках на спорт

Есть три вида фор:

Обычная.

Азиатская.

Европейская.

Обычная фора

Обычную фору записывают целым числом или десятичной дробью с пятью десятыми.



По обычной форе есть возврат, если после добавления числа по выбранному показателю равный счёт.

Азиатская фора

Азиатскую фору обозначают десятичной дробью с числом 25 или 75 после точки. Сумма ставки на азиатскую фору идёт поровну между двумя соседними обычными форами.



Например, в матче Серии А «Милан» — «Интер» вы поставили 2000 рублей на Ф1(+0.25) с коэффициентом 2.00. 1000 рублей пойдут на Ф1(0), а ещё 1000 рублей на Ф1(+0.5).



При победе «Милана» зайдут обе ставки, выплата составит 4000 рублей: 2000 х 2.00.



При ничьей по Ф1(0) будет возврат, а по Ф1(+0.5) заход. Вы получите 3000 рублей: 1000 х 1.00 + 1000 х 2.00.



В случае выигрыша «Интера» ставка не зайдёт.



Подробнее об азиатском гандикапе в ставках на спорт читайте здесь:

Что значит азиатская фора: примеры расчёта ставок на азиатский гандикап в футболе Азиатская фора отпугивает новичков сложностью расчётов, но разобраться в ней проще, чем кажется.

Европейская фора

Европейская фору записывают в виде основного исхода с учётом гандикапа. По европейской форе нет возврата, так как можно ставить на ничью. Например, П1(2:0), Х(0:3), П2(1:0) и так далее.



Представим, что в матче УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» вы поставили 1000 рублей на Х(1:0) с коэффициентом 4.50. Если «Шахтёр» выиграет в один гол, вы получите 4500 рублей: 1000 х 4.50.

Основные виды спорта для ставок с форой +1,5

Ставить на фору +1.5 можно в пяти самых популярных видах спорта:



Футбол: голы, угловые, жёлтые карточки, удары в створ ворот, фолы и офсайды.



Хоккей: шайбы, удаления, броски в створ.



Теннис: геймы, сет, эйсы, двойные ошибки.



Баскетбол: очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты, фолы, трёхочковые.



Волейбол: очки, сеты, эйсы, блоки.



Ставьте на фору +1.5, когда хотите подстраховать выбор на тот или иной исход. Коэффициент на фору +1.5 будет ниже, чем на чистую победу, но вы повысите шансы на выигрыш.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!