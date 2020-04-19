Разбираем стратегию ставок на жёлтые карточки в футболе, которая может дать прибыль на дистанции.

Стратегия ставок на жёлтые карточки в футболе: важные правила и основные принципы

Ставки на жёлтые карточки можно предугадывать, следуя базовым принципам. Прибыль способна принести долгосрочная стратегия игры на «горчичниках». Изучите дистанционные правила ставок на жёлтые карточки, чтобы повысить свои шансы на заработок по этому маркету.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое жёлтые карточки в футболе и за что их дают

Жёлтая карточка в футболе — это предупреждение за грубые нарушения правил. Слово «предупреждение» значит, что следующее потянет за собой удаление с поля.

«Горчичники» выписываются за:

грубые нарушения, которые могут привести к травме соперника: подкат сзади, удар прямой ногой, выставленные локти в прыжке и другие;

неспортивное поведение: провокации соперников, разговоры с арбитром, жесты болельщикам и так далее;

затяжку времени: долго не вводится мяч со стандарта, имитируется травма;

симуляции: падение при отсутствии контакта со стороны игрока другой команды;

прерывание опасной атаки другой команды;

преднамеренную игру рукой.

Важно: предъявление предупреждения — чаще всего индивидуальный выбор арбитра. При одном и том же нарушении разные судьи могут вынести неодинаковые решения.

Какие виды ставок на жёлтые карточки предлагают букмекеры

БК предлагают широкий выбор ставок на жёлтые карточки:

победа одной из команд или ничья;

фора по количеству «горчичников»;

общие и индивидуальные тоталы;

получат ли предупреждения отдельные игроки;

варианты ставок по времени: весь матч, по таймам, по отдельным временным отрезкам, например, с первой по десятую минуту;

первое или последнее предупреждение в игре: какой из команд будет предъявлено, в какой отрезок времени и так далее.

Часто букмекер предлагает комбинированные пари, в которых учитываются жёлтые карточки. Например, «будет ли забит первый гол до первой ЖК».

Специальные правила ставок на ЖК у букмекеров

Планируя ставить на жёлтые карточки в БК, изучите специальные правила по этому маркету:

вторая жёлтая игроку не засчитывается, а идёт в зачёт красных;

не учитываются «горчичники» заменённым, запасным игрокам и тренерам;

карточка, предъявленная в перерыве, идёт в статистику второго тайма;

не берутся во внимание предупреждения, показанные после финального свистка.

В букмекерской конторе ФОНБЕТ с особенностями ставок на жёлтые карточки можно ознакомиться в пункте 6.2 правил:

Стратегия ставок на жёлтые карточки в футболе

Вариации стратегии ставок на «горчичники» могут быть разными, но для игры на дистанции мы рекомендуем выбрать рынок «общий ТБ в матче». При этом придерживайтесь следующих принципов.

Отдавайте предпочтение маркетам ставок на тотал больше. На основе статистических данных выберите команды, которые в среднем получают не больше одного предупреждения. Но в любом матче может сложится конфликтная ситуация, тянущая за собой многочисленные «горчичники». Если же клубы стабильно грубо играют, получая по 3-5 карточек в матче, то ставьте на тотал жёлтых карточек «Больше».

Подберите на основе статистических данных список из 15-20 «любимых клубов». Их средний показатель жёлтых карточек в матче должен быть не менее четырёх.

Находите в линии матчи «заклятых соперников». В каждом чемпионате есть такие пары, например, «Рома» — «Лацио» в Италии, «Партизан» — «Црвена Звезда» в Сербии, «Динамо» — «Шахтёр» на Украине. Во встречах между такими соперниками эксперты минимум 6-7 «горчичников».

Отсматривайте выбранные матчи, чтобы выгодно сделать ставку в лайве. Если в прематче на ТБ 4.5 коэффициент составляет 1.50, то к 30-й минуте он поднимется до 1.80-2.00 при отсутствии предупреждений.

С учётом перечисленных принципов вы можете находить 15-25 подходящих событий в неделю. Это позволит делать ставки на жёлтые карточки по стратегии, оценивая результаты на дистанции: месяц, половина или целый сезон.

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Какие факторы учитывать при анализе и выборе матчей

Оценивая вероятность захода ставки на тотал жёлтых, учитывайте такие критерии.

Статистику арбитра. Стиль судейства — базовый фактор при оценке такой ставки. Арбитры по-разному реагируют на грубые нарушения. Выбирайте матчи, проводимые судьями, которые за игру показывают минимум шесть предупреждений.

Атакующую тактику команды-фаворита. Если при построении атак отдается предпочтение быстрому и техничному футболу, то соперники часто будут грубо нарушать правила и получать «горчичники».

Статистику предупреждений, которые регулярно получают опорные полузащитники обеих команд. Игроки на этой позиции чаще всего зарабатывают ЖК. Они прерывают атаки на безопасном расстоянии от собственных ворот. Защитники вынуждены играть аккуратнее, так как нарушают вблизи штрафной площадки или в её пределах.

Счёт во втором тайме. Если явный фаворит не выигрывает к 60-ой минуте встречи, ставьте на ТБ жёлтых карточек за коэффициент около 2.00. Аутсайдер будет чаще нарушать под натиском сильного соперника. Со стороны слабой команды начнутся задержки времени, а по этой причине тоже даются предупреждения. С учётом этого фактора, берите ТБ в лайве.

Индивидуальную статистику игроков. В каждой команде есть записные грубияны. Их наличие в стартовом составе повышает шанс ставки на тотал больше жёлтых карточек.

Правила финансового менеджмента

Сегодня все букмекерские конторы принимают ставки на количественные показатели жёлтых карточек в матче. При этом БК дают среднюю маржу по этому популярному рынку и не устанавливают строгих лимитов. Поэтому можно ставить большие суммы. При соблюдении дистанционной стратегии ставок на жёлтые карточки в футболе, придерживайтесь принципов финансового менеджмента:

выберите ограничительную стратегию по размеру пари: флэт, принцип Келли и другие;

ставьте не более 1-3% от общего банка на одно событие: 5% на ставку — высокий риск на дистанции;

подбирайте коэффициенты на уровне 1.80-2.20;

рассчитывайте свой ROI раз в неделю: при минусе более 15% пересмотрите принципы, по которым выбираете варианты ставок;

не учитывайте кратковременные убытки, если стратегия проверена и давала хорошую прибыль в течение шести-семи месяцев.

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Стратегия на жёлтые карточки в футболе требует дисциплины как в выборе событий, так и в управлении банком. Если вы готовы соблюдать строгий подход и чёткие принципы на дистанции, система ставок на ТБ жёлтых карточек, может принести прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!