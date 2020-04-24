«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана

25 апреля в матче четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Худжанд» примет «Регар-ТадАЗ». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Худжанда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Регара-ТадАЗ» оценён букмекерами коэффициентом 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 25 апреля «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз матча «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ» (25.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а следом набрало ход и национальное первенство — позади уже три тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.



«Худжанд» начал сезон далеко не лучшим образом. Немного не дотерпел в Суперкубке Таджикистана: открыл счёт и долгое время сохранял лидерство, но в концовке пропустил два мяча от «Истиклола» и остался с пустыми руками (1:2). В национальном первенстве дела идут ничуть не лучше.



Четыре очка в трёх турах и шестое место в турнирной таблице — откровенно средненький результат для стабильно второй команды страны в последние годы. Единственная победа одержана над «ЦСКА-Памиром» (3:1), который играл в меньшинстве с середины второго тайма и всё равно едва не добрался до ничьей.

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Кроме того, «орлы» уступили воспрявшему «Хатлону» (2:3) и не смогли дожать крепкий «Куктош» (1:1). Важно учесть, что в предыдущем туре северяне играли в среду, 22 апреля. Соответственно на восстановление у них имелось около 2,5 суток, тогда как «Регар-ТадАЗ» готовился в традиционном недельном цикле. Естественно, это заметная фора.



Гости тоже набрали четыре очка в трёх турах и даже находятся в турнирной таблице чуть выше, поскольку имеют лучшую разницу голов (6:4 против 6:5). В предыдущем туре они разгромили «Истаравшан» со счётом 4:1: первый тайм получился равным, однако после второго мяча гости посыпались.



Вроде бы у «Регара» есть всё необходимое, чтобы как минимум навязать борьбу фавориту. Напрягает только один фактор, самый важный. Дело в личных встречах: в семи предыдущих поединках «Худжанд» добыл шесть побед при одной-единственной ничьей. Пройти мимо такой статистики сложно.

«Истиклол» — «Куктош». Прогноз: Свежов и Левченко исправятся за провал в прошлом туре Неделю назад действующий чемпион едва ушёл от поражения на фоне судейского скандала.

Словом, лезть в исход мы не рискнём. Любопытно другое: четыре из пяти последних очных встреч получились низовыми. Для результативного чемпионата Таджикистана это довольно редкая ситуация. При этом на тотал меньше 2.5 мяча дают отличный коэффициент 2.38. Вариант попроще — ТМ 3 гола за 1.86.

Прогноз и ставки на матч «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ»

Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев — шесть побед в семи последних случаях. Однако на старте сезона выглядят они так себе, да ещё и соперник имел фору в трое суток на восстановление. От ставок на исход воздержимся, а вот ТМ 2.5 мяча проверим. Четыре из пяти предыдущих поединков этих команд получились низовыми.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.38.



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