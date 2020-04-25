«Душанбе» — «ЦСКА-Памир». Прогноз: две смелые ставки на дерби чемпионата Таджикистана

В матче четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Душанбе-83» примет «ЦСКА-Памир» 26 апреля. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ЦСКА-Памир» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Душанбе-83» оценён букмекерами коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 26 апреля «Душанбе» — «ЦСКА-Памир» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.36. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча «Душанбе» — «ЦСКА-Памир» (26.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.

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В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а следом набрало ход и национальное первенство — позади уже три тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.



Обе команды начали сезон неудачно, хотя тут нужно отметить разность потенциалов. «Душанбе-83» — новичок элитного дивизиона, уровень состава которого в принципе не позволял рассчитывать на что-то кроме борьбы за выживание. Пока так и происходит: одно очко в трёх турах, предпоследнее место.



Дебют чемпионата обернулся унизительным поражением от «Истиклола» в родных стенах. Действующий чемпион страны забил семь голов, а сам не пропустил ни разу. Но дальше соперники стали попроще и «горожане» начали цепляться: дали бой «Локомотиву-Памир» и уступили только из-за автогола (0:1), а затем набрали первое очко.

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Неделю назад удалось отстоять нулевую ничью на своём поле с другим дебютантом — «Файзкандом», который успел зарекомендовать себя бодрым и результативным коллективом.



Теперь «Душанбе-83» постарается развить успех. Речь идёт о дерби, пусть и не столь принципиальном — сыграть придётся с «ЦСКА-Памир».



«Армейцы» располагаются всего строчкой выше, хотя явно рассчитывают на большее. Это крепкий середняк чемпионата Таджикистана, который при доле везения способен включиться в борьбу за бронзовые медали. На старте сезона откровенно не повезло с календарём, играть выпало с двумя сильнейшими клубами страны.



«ЦСКА-Памир» в обоих случаях выглядел достойно, однако очков не набрал. «Худжанду» уступили со счётом 1:3 (долго играли в меньшинстве и имели шансы на ничью, третий мяч пропустили в компенсированное время), а «Истиклолу» — со счётом 0:2. Дальше стало попроще — на своём поле без особых проблем обыграли «Локомотив-Памир» (3:1).

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Гости справедливо идут фаворитом, состав у них заметно мощнее и опытнее. Возьмём две рискованные ставки с коэффициентами выше двойки. Прежде всего, П2 с форой (-1) за мощный коэффициент 2.55. И проверим «обе забьют — нет» за 2.47. «ЦСКА-Памир» отличается организованностью и много не пропускает, а «Душанбе-83» за 270 минут не забил ни одного гола. Любителям жирных кэфов стоит подумать о П2 всухую за 4.00.

Прогноз и ставки на матч «Душанбе» — «ЦСКА-Памир»

Гости набрали всего три очка в трёх турах, но тут нужно учитывать календарь: они уже успели сыграть с двумя сильнейшими клубами страны. Разница в классе не вызывает сомнений, к тому же «ЦСКА-Памир» отличается крепкой обороной и много не пропускает, а новичок элитного дивизиона за три тура ничего не забил.



Ставка №1: победа «ЦСКА-Памир» с форой (-1) за 2.55.



Ставка №2: обе забьют — нет за 2.47.



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