«Слуцк» — «Белшина». Прогноз: Гафар и Сердюк возьмут время на раскачку

В матче шестого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Белшину» 26 апреля. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Слуцка» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Белшина»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 26 апреля «Слуцк» — «Белшина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Белшина» (26.04.2020)

Воскресная программа шестого тура Высшей лиги Беларуси откроется встречей с участием внезапного лидера чемпионата. «Слуцк» набрал 10 очков, столько же у «Витебска» и «Торпедо»-БелАЗ, однако бело-синие находятся выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице голов (9:6).

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Собственно, непосредственно по результативности конкурентов у подопечных Виталия Павлова на данный момент нет. Ни один из оставшихся клубов не отличился больше семи раз. 1,8 гола в среднем за игру — высочайший показатель для традиционно низового чемпионата Беларуси. Пожалуй, где-то «Слуцку» повезло, да и календарь оказался вполне пристойный.

Единственное поражение случилось на своём поле от действующего чемпиона «Динамо-Брест» (0:1), а победа над «Шахтёром» из Солигорска (2:1) стала возможной во многом благодаря везению. «Кроты» владели заметным преимуществом и создали большое количество моментов, а гости забили практически всё, что имели.

В то же время это ничуть не умаляет характера бело-синих, ведь они с 51-й минуты действовали в меньшинстве и сумели выстоять. А остальные соперники были заметно проще: волевая победа над крепкой «Ислочью» (3:2), а также две игры на своём поле — 3:1 со «Славией» и 1:1 с «Витебском». Эти команды могут удивить, но всё же считаются середняками.

«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана «Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

Правда, «Белшина» никак не тянет даже на середняка, а потому хозяева абсолютно справедливо идут фаворитами. Клуб из Бобруйска вернулся в элитный дивизион и моментально приступил к борьбе за выживание, поскольку уровень состава откровенно скромный. Пока получается так себе.

После пяти туров «шина» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе всего два очка. При этом однозначно топовых соперников на своём пути она ещё не встречала, уступив «Минску» (1:3), «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Городее» (0:1). Вничью завершились поединки с «Неманом» и «Смолевичами» (оба раза по 1:1 при равном футболе).

«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана «Орлы» добыли шесть побед в семи предыдущих очных встречах.

Статистика очных встреч на стороне «Слуцка»: на своём поле они добыли три победы при одной ничьей. Правда, было это довольно давно — после 2016 года соперники не пересекались. У бело-синих из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Денис Образов, но на расклад сил это повлиять не должно.

Гости отдадут мяч и будут действовать вторым номером, что чревато закрытым дебютом с минимумом опасных моментов. А уже после перерыва на фоне усталости и замен событий должно стать побольше. На наш взгляд, предпосылок для быстрого гола немного. Пожалуй, стоит выбирать между вариантами «гол в первые 35 минут — нет» за 2.43 и ничьей в первом тайме за 2.07. Ставка посмелее — точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.53.

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Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Белшина»

«Белшина» набрала всего два очка в пяти турах и замыкает турнирную таблицу, в такой ситуации раскрываться и устраивать самодеятельность она точно не рискнёт. Скорее всего, гости отдадут мяч и усядутся всей командой в оборону, при таком раскладе первый гол наверняка заставит себя ждать. Возьмём ничью в первом тайме.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.07.

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