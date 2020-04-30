Азиатский тотал больше 1.75 может быть прибыльнее, чем ТБ 1.5 и ТБ 2. Разбираем особенности этой ставки.

Что значит ставка на азиатский тотал больше 1.75: как понять и когда её выгодно ставить

Азиатский тотал больше 1.75 может дать больше прибыли, чем ТБ 1.5 и ТБ 2. Изучите, когда и как его выгодно использовать. В этой статье мы рассмотрим понятие азиатского тотала, примеры ставок и сравним его с ТБ 1.5 и ТБ 2.



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Что такое азиатский тотал в ставках на спорт

Тотал — количество: голов, очков, геймов и других показателей. Вы ставите на больше или меньше выбранного значения.



Есть два вида тоталов: обычный и европейский.



Обычный тотал записывают целым числом или половинчатой десятичной дробью. Например, ТБ 3.5, ТМ 4, ТБ 18, ТМ 7.5 и так далее.



При ставке на обычный дробный тотал возможен проигрыш или заход.



При ставке на обычный целый тотал есть три варианта: поражение, выигрыш и возврат.



Азиатский тотал записывают в виде четвертной десятичной дроби. Например, ТБ 2.75, ТМ 3.25, ТБ 0.25, ТМ 4.75 и так далее.



Сумма ставки на азиатский тотал делится на две равные части между соседними обычными тоталами.



Например, в матче «Бавария» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.40 вы поставили 1000 рублей на азиатский тотал меньше 3.25 гола. Сумма ставки делится пополам: 500 рублей на ТМ 3 и 500 рублей на ТМ 3.5. Возможны три варианта.

Если в матче будет забито два гола или меньше, зайдут обе части ставки. Выплата составит 1400 рублей: 1000 х 1.40.

При ровно трёх голах сыграет ТМ 3.5, а по ТМ 3 будет возврат. Вы получите 1200 рублей: 500 х 1.40 + 500 х 1.00.

Если забьют четыре и более голов, будет полный проигрыш.

Тотал в ставках на спорт:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Ставка на азиатский тотал больше 1.75: пример и сравнение с обычным тоталом

При ставке на тотал больше 1.75 также есть три варианта расчёта.

Полный выигрыш: когда забьют три и больше голов. Например, при счёте 3-0, 5-1, 2-3, 1-2 и так далее.

Частичный выигрыш: в матче забьют ровно два гола. По ТБ 1.5 будет заход, а по ТБ 2 — возврат. При счёте: 1-1, 2-0 и 0-2.

Проигрыш: если во встрече забьют один мяч или обойдутся без голов. При счёте 1:0, 0:1 и 0:0.

Представим, что в матче Лиги наций Россия — Сербия вы поставили по 1000 рублей на три выбора:

ТБ 1.5 за коэффициент 1.42.

ТБ 1.75 за 1.55.

ТБ 2 за 1.73.

Рассмотрим зависимость выплаты от количества голов по каждой ставке:

Сколько голов Выплата по ТБ 1.5 Выплата по ТБ 1.75 Выплата по ТБ 2 1 и менее 0 0 0 2 1420 1275 1000 3 и более 1420 1550 1730

Азиатская фора в ставках на спорт:

Что значит азиатская фора: примеры расчёта ставок на азиатский гандикап в футболе Азиатская фора отпугивает новичков сложностью расчётов, но разобраться в ней проще, чем кажется.

Когда выгодно ставить на азиатский тотал больше 1.75

Вы ожидаете результативный матч, но не уверены, что команды забьют три гола или более. При ставке на крупную сумму главное — надёжность. Выбирая между ТБ 2 и ТБ 1.75 можно взять второй вариант, так как при ровно двух мячах вы получите прибыль. Вы склоняетесь к тому, что во встрече будет хотя бы три гола, однако не хотите рисковать. ТБ 1.5 даст прибыль даже при двух мячах, но при более результативном исходе ТБ 1.75 окажется выгоднее.

Плюсы и минусы ставок на азиатский тотал в сравнении с обычным



Преимущество:

возможность подстраховаться или увеличить коэффициент.

Недостаток:

представлен только на рынке голов в футболе и хоккее.

Азиатский тотал больше 1.75 может быть выгоднее, чем ТБ 1.5 или ТБ 2. Этой ставкой вы также экономите своё время: вам не придётся разбивать сумму на две части и ставить на соседние обычные тоталы. За вас это делает букмекер.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!