Что значит ставка на азиатский тотал больше 1.75: как понять и когда её выгодно ставить

Азиатский тотал больше 1.75 может дать больше прибыли, чем ТБ 1.5 и ТБ 2. Изучите, когда и как его выгодно использовать. В этой статье мы рассмотрим понятие азиатского тотала, примеры ставок и сравним его с ТБ 1.5 и ТБ 2.
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Что такое азиатский тотал в ставках на спорт
Тотал — количество: голов, очков, геймов и других показателей. Вы ставите на больше или меньше выбранного значения.
Есть два вида тоталов: обычный и европейский.
Обычный тотал записывают целым числом или половинчатой десятичной дробью. Например, ТБ 3.5, ТМ 4, ТБ 18, ТМ 7.5 и так далее.
При ставке на обычный дробный тотал возможен проигрыш или заход.
При ставке на обычный целый тотал есть три варианта: поражение, выигрыш и возврат.
Азиатский тотал записывают в виде четвертной десятичной дроби. Например, ТБ 2.75, ТМ 3.25, ТБ 0.25, ТМ 4.75 и так далее.
Сумма ставки на азиатский тотал делится на две равные части между соседними обычными тоталами.
Например, в матче «Бавария» — «ПСЖ» с коэффициентом 1.40 вы поставили 1000 рублей на азиатский тотал меньше 3.25 гола. Сумма ставки делится пополам: 500 рублей на ТМ 3 и 500 рублей на ТМ 3.5. Возможны три варианта.
- Если в матче будет забито два гола или меньше, зайдут обе части ставки. Выплата составит 1400 рублей: 1000 х 1.40.
- При ровно трёх голах сыграет ТМ 3.5, а по ТМ 3 будет возврат. Вы получите 1200 рублей: 500 х 1.40 + 500 х 1.00.
- Если забьют четыре и более голов, будет полный проигрыш.
Тотал в ставках на спорт:
Ставка на азиатский тотал больше 1.75: пример и сравнение с обычным тоталом
При ставке на тотал больше 1.75 также есть три варианта расчёта.
- Полный выигрыш: когда забьют три и больше голов. Например, при счёте 3-0, 5-1, 2-3, 1-2 и так далее.
- Частичный выигрыш: в матче забьют ровно два гола. По ТБ 1.5 будет заход, а по ТБ 2 — возврат. При счёте: 1-1, 2-0 и 0-2.
- Проигрыш: если во встрече забьют один мяч или обойдутся без голов. При счёте 1:0, 0:1 и 0:0.
Представим, что в матче Лиги наций Россия — Сербия вы поставили по 1000 рублей на три выбора:
- ТБ 1.5 за коэффициент 1.42.
- ТБ 1.75 за 1.55.
- ТБ 2 за 1.73.
Рассмотрим зависимость выплаты от количества голов по каждой ставке:
|Сколько голов
|Выплата по ТБ 1.5
|Выплата по ТБ 1.75
|Выплата по ТБ 2
|1 и менее
|0
|0
|0
|2
|1420
|1275
|1000
|3 и более
|1420
|1550
|1730
Азиатская фора в ставках на спорт:
Когда выгодно ставить на азиатский тотал больше 1.75
- Вы ожидаете результативный матч, но не уверены, что команды забьют три гола или более. При ставке на крупную сумму главное — надёжность. Выбирая между ТБ 2 и ТБ 1.75 можно взять второй вариант, так как при ровно двух мячах вы получите прибыль.
- Вы склоняетесь к тому, что во встрече будет хотя бы три гола, однако не хотите рисковать. ТБ 1.5 даст прибыль даже при двух мячах, но при более результативном исходе ТБ 1.75 окажется выгоднее.
Плюсы и минусы ставок на азиатский тотал в сравнении с обычным
Преимущество:
- возможность подстраховаться или увеличить коэффициент.
Недостаток:
- представлен только на рынке голов в футболе и хоккее.
Азиатский тотал больше 1.75 может быть выгоднее, чем ТБ 1.5 или ТБ 2. Этой ставкой вы также экономите своё время: вам не придётся разбивать сумму на две части и ставить на соседние обычные тоталы. За вас это делает букмекер.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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