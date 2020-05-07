Статистический прогноз: «Чонбук» — «Сувон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

8 мая в матче первого тура чемпионата Южной Кореи «Чонбук Хёндэ Моторс» примет «Сувон Самсунг Блюуингз». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Сувон Самсунг Блюуингз»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 8 мая «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Сувон Самсунг Блюуингз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.06, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Сувон Самсунг Блюуингз» (08.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось скорректировать. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

Достаточно сказать, что «Чонбук Хёндэ Моторс» — действующий чемпион Южной Кореи. В прошлом году опередить «Ульсан» удалось только по дополнительным показателям, а после трёх кругов зелёные уступали конкуренту на один балл. В итоге обе команды набрали по 79 очков в 38 турах.

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«Сувон Самсунг Блюуингз» выступил неудачно, заняв только восьмое место, хотя по итогам 2018 года вошёл в шестёрку лучших. Закрепить успех не удалось, команда с большим запасом не попала в топ-6, после чего без особого блеска выступила в секстете аутсайдеров. По сути, «крылья» просто доигрывали сезон, поскольку вылет им не грозил — тройка худших находилась далеко позади.

Форма команд

Вот тут и заключается основная проблема. Старт сезона перенесли на два с лишним месяца, официальных матчей клубы ещё не проводили. Соответственно отталкиваться здесь абсолютно не от чего. Физические кондиции участников оценить невозможно, а потому сюрпризы в стартовых турах непременно появятся.

Личные встречи

Тут полное преимущество на стороне зелёных. Если учитывать только домашние поединки, ситуация не изменится: в 28 матчах «Чонбук Хёнде Моторс» добыл 13 побед при 10 ничьих и 5 поражениях. За последние полтора года расклад следующий: две победы при одном мирном исходе в трёх встречах на своём поле.

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Любопытно, что во всех случаях забивалось строго по два гола, а в пяти предыдущих играх в Чонджу четырежды проходила ставка «обе забьют — нет». На неё букмекеры дают крепкий коэффициент 1.94. Вариант посмелее — П1 всухую, он оценивается в 2.90.

Ставки на тоталы и форы

Вообще, в последнее время «Сувон Самсунг Блюуингз» чувствует себя крайне неуверенно в противостоянии с зелёными. В четырёх предыдущих встречах команда трижды уступила с разницей в два и более мяча. На своём поле в минувшем сезоне она вообще получила 0:4. В принципе, П1 с форой (-1.5) за сумасшедшие 3.20 стоит рассмотреть.

Прогноз и ставки на матч «Чонбук Хёндэ Моторс» — «Сувон Самсунг Блюуингз»

Действующий чемпион страны на своём поле принимает крепкого середняка — вполне логично, что на П1 букмекеры дают около 1.75. В четырёх предыдущих очных встречах «Чонбук Хёндэ Моторс» трижды побеждал с разницей как минимум в два мяча. Пожалуй, проверить П1 с форой (-1.5) за 3.20 вполне можно.

Ставка №1: победа «Чонбука» с форой (-1.5) за 3.20.

Ставка №2: обе забьют — нет за 1.94.

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