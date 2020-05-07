Статистический прогноз: «Ульсан» — «Санджу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

9 мая в матче первого тура чемпионата Южной Кореи «Ульсан Хёндэ» примет «Санджу Санму». Начало игры — в 8:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Ульсан Хёндэ» — «Санджу Санму»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 9 мая «Ульсан Хёндэ» — «Санджу Санму» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Ульсан Хёндэ» — «Санджу Санму» (09.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Ульсан Хёндэ» в прошлом году остановился в шаге от чемпионского титула. После двух полных кругов команда занимала чистое первое место в турнирной таблице, однако финальную пульку с участниками топ-6 провела не лучшим образом. И осталась второй, уступив «Чонбук Хёнде Моторс» по дополнительным показателям.

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«Санджу Санму» минувший сезон провёл достойно. Удалось попасть в топ-6 и остановиться в шаге от бронзовых медалей. «Армейцы» финишировали на шестой строчке, однако от третьего места отстали всего на одно очко. На фоне 2018 года результат кажется особенно успешным. Тогда команда обитала на дне турнирной таблицы и ни на что не претендовала.

Форма команд

Вот тут и заключается основная проблема. Старт сезона перенесли на два с лишним месяца, официальных матчей клубы ещё не проводили. Соответственно отталкиваться здесь абсолютно не от чего. Физические кондиции участников оценить невозможно, а потому сюрпризы в стартовых турах непременно появятся.



Нужно отметить, что за гостей играют только призванные на военную службу корейцы. Средний возраст коллектива составляет около 20 лет, но это даже не главное. Важнее, что перед каждым сезоном состав меняется примерно наполовину. Естественно, требуется какое-то время на сыгранность и налаживание взаимопонимания.

Личные встречи

Тут полное преимущество на стороне хозяев. В пяти последних поединках результаты выглядят следующим образом: четыре победы «Ульсан Хёнде» при одной ничьей. В четырёх случаях «тигры» забивали как минимум два мяча, а трижды они преодолевали планку в три гола. Выглядит солидно.

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С учётом этой статистики логичнее отталкиваться от хозяев. П1 с форой (-1) за 2.32 — интересно. Кроме того, стоит присмотреться к ИТБ 1.5 гола «Ульсан Хёнде» за крепкий коэффициент 1.81 и комбинированному варианту 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.38.

Ставки на тоталы и форы

Планку тотала в очных встречах соперники пробивают исправно. В четырёх из пяти предыдущих поединков забивалось как минимум четыре гола. Плюс у «Санджу» не было времени сыграться, поскольку подготовка к сезону получилась скомканной. Всё это обещает большое количество ошибок и опасных моментов.



Тотал больше 3 гола идёт в букмекерских конторах за 2.72, а ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» оценена коэффициентом 2.40. Выглядит по меньшей мере любопытно.

Прогноз и ставки на матч «Ульсан Хёндэ» — «Санджу Санму»

Состав гостей состоит из призванных на военную службу граждан Южной Кореи, средний возраст — около 20 лет, каждый год меняется около половины исполнителей. На старте сезона нехватка сыгранности и отсутствие внятной предсезонной подготовки чреваты обилием ошибок и, как следствие, голов. Статистика с нами согласна: в четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось как минимум четыре мяча.



Ставка №1: победа «Ульсан Хёнде» с форой (-1) за 2.32.



Ставка №2: тотал больше 3 гола за 2.72.



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