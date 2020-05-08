Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

9 мая в матче первого тура чемпионата Южной Кореи «Инчхон Юнайтед» примет «Тэгу». Начало игры — в 10:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 9 мая «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу» (09.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Тэгу» в прошлом розыгрыше чемпионата Южной Кореи выступил более чем достойно: уверенно попал в шестёрку лучших и остановился в шаге от призового места. Команда финишировала на пятой строчке, однако ставший третьим «Сеул» набрал всего на одно очко больше.

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«Тэгу» имел все шансы замкнуть топ-3, однако в заключительном туре не смог одолеть в родных стенах всё тот же «Сеул» (0:0). Но в любом случае результат следует считать однозначно успешным, прежде в пятёрку лучших клуб ещё не попадал.



«Инчхон Юнайтед» проявил себя гораздо хуже, едва избежав вылета. По итогам двух кругов «журавли» находились на предпоследнем месте. Однако стыковых матчей всё же удалось избежать: команда хорошо провела решающие встречи и поднялась на десятую строчку. Для сохранения прописки в элите этого хватило.

Форма команд

Тут всё сложно. Старт сезона перенесли на два с лишним месяца, официальных матчей клубы ещё не проводили. Соответственно отталкиваться здесь абсолютно не от чего. Физические кондиции участников оценить невозможно, а потому сюрпризы в стартовых турах непременно появятся.



Отметим, что обе команды в межсезонье сменили тренеров. Кроме того, у хозяев много новичков, причём большинство из них не имеют заметного опыта в К-лиге. Похоже, «Инчхон Юнайтед» в нынешнем сезоне также не сможет попасть в топ-6 и будет бороться за выживание.

Личные встречи

Здесь полное преимущество на стороне гостей. В 11 предыдущих очных встречах «Тэгу» уступил лишь однажды, да и то в родных стенах. Если брать только выездные поединки, расклад не изменится: в пяти последних случаях «Тэгу» набирал очки. Пожалуй, котировки букмекеров выглядят логично.

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Любопытно, что в пяти из шести последних поединков забивалось строго три гола. Если вы верите в подобные совпадения, подумайте о ставке «в матче будет забито три мяча». Букмекеры оценивают её мощнейшим коэффициентом 4.10.

Ставки на тоталы и форы

Логичнее отталкиваться от гостей: состав у них крепче, а соперник кажется более чем удобным. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.69 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80. В шести предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов, а первые матчи сезона часто получаются низовыми.

Прогноз и ставки на матч «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу»

Гости в прошлом сезоне остановились в одном балле от третьего места, а хозяева едва избежали стыковых матчей. Баланс сил с тех пор не изменился. «Инчхон Юнайтед» заметно обновил состав, однако подавляющее большинство новичков не имеют серьёзного опыта. В пяти последних выездных поединках «Тэгу» непременно набирал очки. Шансы продлить серию кажутся солидными.



Ставка: «Тэгу» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.



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