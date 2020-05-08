Статистический прогноз: «Кванджу» — «Соннам», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

9 мая в матче первого тура чемпионата Южной Кореи «Кванджу» примет «Соннам». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.455 Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.14.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Кванджу» — «Соннам»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 9 мая «Кванджу» — «Соннам» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча «Кванджу» — «Соннам» (09.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Кванджу» — молодой клуб, привыкший к статусу «лифта». Основан он был в 2010 году, за это время не задерживался ни в одном из дивизионов больше чем на три года. В прошлом сезоне в элите его также не было. Заняв первое место во второй по силе лиге, он вернулся в число сильнейших.

Статистический прогноз: «Ульсан» — «Санджу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи В четырёх из пяти предыдущих очных встреч забивалось не менее четырёх голов.

А вот «Соннам» обладает внушительной историей и семь раз становился чемпионом Южной Кореи. Правда, было это очень давно. В последние годы амбиции стали умереннее. В прошлом сезоне «пегасы» не смогли попасть в топ-6, в результате чего вторая часть первенства превратилась в формальность.



Огромный очковый запас позволил не беспокоиться о возможности вылета или стыковых матчей, но и подниматься было некуда. В результате «Соннам» тихо-мирно финишировал на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков в 28 турах.

Форма команд

Тут всё сложно. Старт сезона перенесли на два с лишним месяца, официальных матчей клубы ещё не проводили. Соответственно отталкиваться здесь абсолютно не от чего. Физические кондиции участников оценить невозможно, а потому сюрпризы в стартовых турах непременно появятся.

Отметим, что хозяева по случаю возвращения в элитный дивизион основательно перелопатили состав. Новичков очень много, среди них есть и наш старый знакомый Маркос Уренья, с 2011 по 2014 год пыливший за «Кубань». Поскольку предсезонная подготовка оказалась скомканной, проблемы с сыгранностью у «Кванджу» наверняка возникнут.

Личные встречи

Здесь всё не так просто, поскольку в минувшем сезоне соперники не пересекались. Их предыдущие встречи датированы 2018 годом. А статистика выглядит так: одна победа «Соннама», две победы «Кванджу» и три ничьи. Пожалуй, стоит подумать о лобовой ничьей за 3.44.

Генри Сехудо — Доминик Круз. Прогноз на бой: Доминатор завалит третье возвращение в UFC Доминик Круз не выходил в октагон 3,5 года и сразу получил титульный бой.

Мотивация довольно проста. Команда близки по общему уровню и не лучшим образом знают друг друга, поскольку официальных матчей давно не было. Состав у «Соннама» посильнее, зато на стороне «Кванджу» своё поле. Играть придётся без зрителей, но всё равно сбрасывать этот фактор со счетов не стоит.

Ставки на тоталы и форы

Вроде бы предпосылок к высокой результативности немного, что видно и по котировкам букмекеров. Однако в трёх предыдущих очных встречах забивалось аж по четыре гола. Правда, было это во втором дивизионе. В общем, подумать о тотал больше 2.5 мяча за мощные 2.34, конечно, можно, но риск тут довольно высок.

Прогноз и ставки на матч «Кванджу» — «Соннам»

Шансы соперников кажутся близкими к равным. Состав у «Соннама» посильнее, зато «Кванджу» сыграет в родных стенах. Три из шести предыдущих очных встреч завершились вничью, на этот исход дают мощный коэффициент 3.44. Предсезонка получилась скомканный, чемпионат только стартует. Скорее всего, команды перестрахуются и будут действовать осторожнее.

Ставка: ничья за 3.44.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!