«Славия» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин разберутся с атакой «славян»

9 мая в матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Торпедо-БелАЗ» оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 9 мая «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» (09.05.2020)

Субботняя программа восьмого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Мозыре, где местная «Славия» примет «Торпедо-БелАЗ». Обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, хотя настроение у них наверняка разнится. Жодинцы занимают второе место с 14 очками, а «славяне» набрали 10 баллов и идут седьмыми.

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Дело в том, что «Славия» после мощного старта сезона упустила великолепный шанс пробраться в финал Кубка Беларуси. В первом полуфинальном матче с БАТЭ в родных стенах удалось сохранить ворота в неприкосновенности и добыть победу (1:0), однако в Борисове не получилось ровным счётом ничего. 0:2 и вылет.



Из-за плотного календаря и короткой скамейки накопилась усталость, как следствие — просели результаты и в национальном первенстве. В трёх турах удалось набрать всего одно очко (да и там была ничья с «Рухом», который полчаса действовал в меньшинстве). Неудачная серия прервалась неделю назад.



3 мая «Славия» одержала волевую победу над «Витебском» (3:2). Стоит отметить, что удача была на её стороне: два гола пришли с пенальти, а ещё один — со стандарта. Непосредственно к созиданию вопросов хватало, моменты придумывались с огромным трудом. Хорошая реализация позволила забрать три очка, хотя игра казалась как минимум ничейной.

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У «Торпедо-БелАЗ» дела идут повеселее. Беспроигрышная серия насчитывает уже четыре матча, на этом отрезке удалось добыть две победы при двух ничьих. Жалеть можно разве что о 0:0 в родных стенах с «Рухом», однако у брестчан одна из наиболее организованных оборон во всей Высшей лиге. Пробить её действительно сложно.



В остальном результаты замечательные. Уверенная победа над крепким «Энергетиком-БГУ» (2:0), гостевая ничья с набравшим ход БАТЭ и яркий разнос «Минска» на выезде (5:2). Стоит добавить, что не проиграть борисовчанам помогла большая доля удачи. «Пчёлы» смотрелись куда лучше, вот только восемь попаданий в створ ни к чему не привели. А Павел Нехайчик даже не реализовал пенальти.



Букмекеры не видят в этом матче фаворита, отдавая крохотный перевес хозяевам. Выглядит это по меньшей мере сомнительно. «Славяне» — один из наиболее удобных соперников для «автозаводцев». Соперники пересекались восемь раз, шесть побед на счету «Торпедо». Плюс одна ничья. Единственный успех «Славии» датирован аж 2015 годом.

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Жодинцы здорово обороняются, а у «Славии» большие проблемы с созиданием. В минувшем туре они забили даже больше, чем создали, но рассчитывать на повторение ситуации несколько наивно. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.96 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88. Также стоит подумать о ИТМ 1 мяча хозяев за двойку.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

«Славия» в четырёх предыдущих турах одержала всего одну победу, да и там игра казалась как минимум ничейной. «Торпедо-БелАЗ» же занимает второе место, набрав восемь очков в четырёх последних поединках. Статистика очных встреч полностью за жодинцев: в семи предыдущих случаях они добыли шесть побед при одной ничьей. Логичнее играть от гостей.



Ставка: ИТМ 1 мяча «Славии» за 2.00.