«Неман» — «Рух». Прогноз: «олени» вновь добьются результата на своём поле

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Неман» сыграет с «Рухом» 9 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Рух»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 9 мая «Неман» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.02.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Рух» (09.05.2020)

Субботняя программа восьмого тура Высшей лиги Беларуси закроется в Гродно, где местный «Неман» примет «Рух». Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. Жёлто-зелёные набрали восемь очков и находятся на 14-м месте, а брестчане разжились девятью баллами и идут на 11-й позиции.

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У «Немана» дела идут совсем печально. В пяти последних турах удалось добыть всего одну победу, хотя тут нужно отметить календарь. На указанном отрезке пришлось биться с «Шахтёром» из Солигорска (0:0), минским «Динамо» (0:2) и БАТЭ (1:3). Пожалуй, жалеть можно разве что о домашней ничьей со скромнейшей «Белшиной» (1:1).



Единственный успех датирован 24 апреля, когда команда разгромила «Энергетик» (3:0) в родных стенах. Но и тут нужно сделать сноску: полтора тайма гости ни в чём не уступали, а мячом владели даже побольше. А на 66-й минуте всё же пропустили, бросились отыгрываться и получили ещё два гола.



В минувшем туре «олени» без вариантов проиграли в Борисове. БАТЭ повёл с преимуществом в два мяча уже к 17-й минуте, после чего спокойно довёл дело до победы. Первый гол «Неман» пропустил после потери на своей половине поля, что ему абсолютно несвойственно. После семи туров клуб находится в зоне стыковых матчей.

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У «Руха» всего на одно очко больше, хотя в целом новичок элитного дивизиона оставляет приятное впечатление. Это невероятно организованная и обученная команда с поставленной обороной, которая ставит в тупик даже грандов белорусского футбола. Позади семь туров, а брестчане ни разу не пропустили больше одного гола.



Собственно, в четырёх предыдущих поединках «Рух» набрал шесть очков и пропустил лишь однажды. Да и то после ошибки вратаря: в битве с «Городеей» Александр Нечаев неудачно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками прямо на футболиста соперника. А тот спокойно уложил его в ворота.



Статистика очных встреч нам никак не поможет: брестчане — новички элитного дивизиона, а потому прежде клубы не пересекались. Обе команды пляшут от печки, а в нападении рассчитывают на навесы, контратаки и стандарты. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры не ждут высокой результативности.

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Достаточно сказать, что ставка «обе забьют» прошла лишь в одном матче «Руха» из семи в нынешнем сезоне. Да и то благодаря голу на 90-й минуте. У «Немана» ситуация похожая — голы в обе стороны случились всего дважды. В общем, «обе забьют — нет» за 1.68 смотрится довольно надёжно.

«Олени» — классическая домашняя команда. На своём поле они набрали семь очков из девяти возможных: победили «Витебск» (2:0) и «Энергетик» (3:0), а также сыграли вничью с «Белшиной» (1:1). Пожалуй, стоит рассмотреть 1Х + тотал меньше 2.5 гола за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Рух»

«Рух» за семь туров ни разу не пропустил больше одного мяча. «Неман» тоже тяготеет к низовым результатам, так что предпосылок к большому количеству голов не видно. В то же время шансы хозяев кажутся чуть выше, больно уж ловко они расправляются с середняками да аутсайдерами на своём поле. В этом сезоне дома «олени» набрали семь из девяти возможных очков.



Ставка: «Неман» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.97.