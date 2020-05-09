Статистический прогноз: «Манагуа» — «Реал Эстели», ставка на финал чемпионата Никарагуа

В ответном матче финала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа 10 мая «Манагуа» примет «Реал Эстели». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манагуа» — «Реал Эстели»

Букмекеры считают, что ответный матч финала Клаусуры чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Реал Эстели» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Реал Эстели» (10.05.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры не стали, однако они проходят при пустых трибунах.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк. Прогноз: Хищник и Биги Бой быстро устроят нокаут Оба обладают пушечными ударами и не любят затягивать поединки.

Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба напрямую попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива разыграли две оставшиеся путёвки в четвертьфиналах. По итогам двух полуфинальных поединков определились финалисты.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. Прямые путёвки в 1/2 финала плей-офф достались «Манагуа» и «Реал Эстели». К ним через четвертьфинальные стыки присоединились «Дирьянхен» и «Вальтер Ферретти».



В итоге в финале оказались «Манагуа» и «Реал Эстели». По сумме двух полуфинальных матчей «Манагуа» прошла «Вальтер Ферретти» с общим счётом 4:2, а



«Реал Эстели» оставил позади себя «Дирьянхен» (1:0). Два финалиста уже успели сыграть первую встречу, впереди заключительный поединок.

Первый матч финала

В первой финальной игре «Реал Эстели» принимал «Манагуа» (1:1). Хозяева владели инициативой практически все время (процент владения мячом 63 на 37) и открыли счёт на 64-й минуте. Но сохранить преимущество всё же не сумели — через пять минут после этого «Манагуа» сравнял счёт.

Статистический прогноз: «Энергетик» — «Шагадам», ставка на чемпионат Туркмении Ставка с коэффициентом 3.20 на матч чемпионата Туркмении.

Стоит отметить, что игра получилась напряжённой и местами жёсткой. На двоих соперники нарушили правила аж 59 раз. Фол каждые полторы минуты — это очень много.

Личные встречи

Любопытно, что «Реал Эстели» и «Манагуа» уже встречались в финале. Дело было в плей-офф Апертуры чемпионата Никарагуа. Тогда по сумме двух поединков сильнее оказался «Реал Эстели» (2:1).



А если взглянуть на последние 11 игр, то здесь ощутимый перевес в сторону «Реал Эстели». За это время клуб одержал пять побед и скатал четыре ничьи. На долю «Манагуа» пришлось лишь две победы.



Примечательно, что на этом показательном отрезке «Манагуа» лишь однажды обыграла «Реал Эстели» на своём поле, да и то — благодаря голу в дополнительное время. На таком фоне можно подумать над классическим Х2 за приемлемый коэффициент 1.70.

Ставки на тоталы и голы

Зачастую встречи между командами получаются низовыми (в среднем за игру 2,26 мяча). Однако любопытно тут то, что в последних четырех гостевых встречах с «Манагуа» «Реал Эстели» в первых таймах забил целых шесть голов. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть гол гостей в первом тайме за солидный коэффициент 2.62.

Статистический прогноз: «Небитчи» — «Алтын Асыр», ставка на матч чемпионата Туркмении Ставка с коэффициентом 2.32 на матч действующего чемпиона Туркмении.

Не лишним будет сказать, что в последних четырех очных играх соперники оформляли ровно два мяча. Учитывая, что первая встреча завершилась ничьей, ответный матч финала плей-офф Клаусуры потребует от команд повышенной концентрации, а потому ждать от них больше двух-трёх голов мы бы не стали. На наш взгляд взгляд, стоит проверить также ставку «в матче будет забито 2-3 гола» за близкий к двойке коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Реал Эстели»

Первый финальный поединок завершился вничью, ответная встреча потребует предельной концентрации. Мы бы не стали ждать от соперников града голов, статистика личных противостояний на нашей стороне. На наш взгляд, стоит довериться цифрам и проверить сразу три ставки в предстоящей игре.



Ставка 1: Х2 за коэффициент 1.70.



Ставка 2: гол «Реал Эстели» в первом тайме за коэффициент 2.62.



Ставка 3: в матче будет забито 2-3 гола за коэффициент 1.92.