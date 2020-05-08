Статистический прогноз: «Небитчи» — «Алтын Асыр», ставка на матч чемпионата Туркмении

9 мая в матче седьмого тура чемпионата Туркмении «Небитчи» примет «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 12.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Небитчи» — «Алтын Асыр»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Небитчи» — «Алтын Асыр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Небитчи» — «Алтын Асыр» (09.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

«Алтын Асыр» после возобновления сезона успел провести четыре игры, а не три, как его ближайший соперник «Небитчи». Связано это с тем, что матч действующего чемпиона страны с «Ахалом» (который должен был состоятся ещё во время третьего тура) перенесли из-за приостановки чемпионата Туркмении.

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Но зато сейчас и те, и другие сыграли по шесть матчей. Положение команд практически диаметрально противоположно. «Алтын Асыр» набрал 12 баллов и расположился на второй строчке. До лидирующего «Ахала» всего три пункта. «Небитчи» же добыл свои три очка ещё до паузы и сейчас замыкает турнирную таблицу.

Форма команд

Возобновление чемпионата у «Алтын Асыра» получилось довольно робким для его статуса: сперва действующий чемпион Туркмении скатал две ничьи с середняками «Копетдагом» (1:1) и «Энергетиком» (1:1). Но зато потом прервал беспроигрышную серию резвого «Ахала» (2:1) и вынес крепкий «Ашхабад» (4:1). Однако во всех этих встречах он непременно пропускал.



«Небитчи» же, как было сказано, набрал свои очки ещё до паузы. После неё команда провела три матча и все три проиграла с общим счётом 3:9.

Личные встречи

С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз, и тут наблюдается внушительный перевес в сторону действующего чемпиона Туркмении. «Алтын Асыр» одержал 24 победы против десяти у «Небитчи». Всего четыре раза противники расходились миром.

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Любопытно здесь то, что в 9 из 11 последних матчей между командами забивали и те, и другие. А потому можно подумать над вариантом «обе забьют». Букмекеры дают на него солидный коэффициент 2.32.

Ставки на тоталы и голы

За 38 матчей команды наколотили друг другу 110 голов, что в среднем за игру составляет 2,89 мяча. Более того, предыдущие 10 встреч непременно получались верховыми и оставались за «Алтын Асыром». На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

Также не лишним будет рассмотреть ИТБ2 2.5 мяча за солидный коэффициент 2.09. Статистика на нашей стороне: в восьми из десяти предыдущих игр «Алтын Асыр» оформлял не меньше трёх голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Небитчи» — «Алтын Асыр»

Согласно истории личных встреч, последние матчи между соперниками оставались за действующим чемпионом страны «Алтын Асыром». Однако «Небитчи» тоже охотно шёл вперёд, а потому игры получались весьма зрелищными. Мы бы ожидали чего-то подобного от предстоящего поединка и проверили сразу две ставки.



Ставка 1: обе забьют за коэффициент 2.32.



Ставка 2: ИТБ2 2.5 мяча за коэффициент 2.09.