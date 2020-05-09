Статистический прогноз: «Пхохан» — «Пусан», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

В матче первого тура чемпионата Южной Кореи 10 мая «Пхохан Стилерс» примет «Пусан Ай Парк». Начало игры — в 8:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 10 мая «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк» (10.05.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе весна-осень, изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

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Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, придётся регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Пхохан» продолжает демонстрировать крепкие результаты: в 2018 году удалось занять пятое место, в 2019 — четвёртое. При этом после двух кругов команда находилась на пятой строчке, отставая от топ-3 на шесть баллов. Однако великолепно провела заключительную часть сезона и остановилась в шаге от бронзовых медалей.

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Пятикратный чемпион Южной Кореи набрал 56 очков в 38 матчах, однако остался вне тройки лучших, поскольку уступил «Сеулу» по дополнительным показателям. А вот «Пусан» — новичок элитного дивизиона, не появлявшийся в К-лиге аж с 2015 года. Красно-белые финишировали вторыми в регулярном чемпионате и выиграли плей-офф.

Форма команд

Тут всё сложно. Старт сезона перенесли на два с лишним месяца, официальных матчей клубы ещё не проводили. Соответственно, отталкиваться здесь абсолютно не от чего. Физические кондиции участников оценить невозможно, а потому сюрпризы в стартовых турах непременно появятся.



Состав у хозяев определённо сильнее, прошлогодний костяк удалось сохранить. А вот возможности «Пусана» оценить довольно сложно: несколько легионеров, а в остальном — малоизвестные корейские футболисты. С большой долей вероятности красно-белые окажутся в шестёрке аутсайдеров.

Личные встречи

Тут поживиться нечем. «Пхохан» — старожил элитного дивизиона чемпионата Южной Кореи, а «Пусан» четыре года провёл во втором дивизионе. За этот период соперники пересеклись всего один раз, было это в 2017 году. Тогда кубковый матч остался за «Пусаном»: 0:0 по итогам 90 минут и гол в дополнительное время.

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Вообще история противостояния насчитывает аж 41 поединок, но воспринимать всерьёз результаты тех матчей определённо не стоит. С тех пор много воды утекло и составы команд изменились до неузнаваемости.

Ставки на тоталы и форы

«Пусан» с большим отрывом стал самой результативной командой второго дивизиона в прошлом году — 72 гола в 36 играх, то есть в среднем забивал по две штуки. «Пхохан» тоже трудно назвать низовым коллективом, в минувшем сезоне в матчах с его участием забивалось по 2,6 мяча.



Пожалуй, проверить классический тотал больше 2.5 гола за 2.11 вполне можно. Также возьмём лобовую победу «Пхохана» за 2.15. Мотивация простая: остановившийся в шаге от бронзы клуб на своём поле сыграет с новичком элитного дивизиона, а коэффициент превышает двойку. Не видим смысла мудрить.

Прогноз и ставки на матч «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк»

«Пхохан» в минувшем сезоне занял четвёртое место, не попав в топ-3 только по дополнительным показателям. А «Пусан» — новичок элитного дивизиона, не выступавший в К-лиге аж с 2015 года. При этом на лобовую победу хозяева букмекеры дают коэффициент 2.15. Проверим.



Ставка №1: тотал больше 2.5 мяча за 2.11.



Ставка №2: победа «Пхохана» за 2.15.



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