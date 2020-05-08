Чемпионат Германии вернётся 16 мая. Прогнозы и ставки на сезон: «Падерборн»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Тэгу», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Прошлый сезон получился для гостей лучшим в истории.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Начнём с «Падерборна».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

Причина максимально простая и печальная: именно «Падерборн» замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии к моменту возобновления первенства. Всего 16 очков в 25 матчах — слишком мало, чтобы рассчитывать на большее. Естественно, задача тут может быть только одна — избежать вылета.



Идущий 17-м «Вердер» набрал 18 баллов и имеет игру в запасе. 22 очка у «Фортуны». Забраться выше 16-го места фактически нереально, слишком уж большое отставание. Все остальные имеют в активе как минимум 26 баллов. Тут надо напомнить регламент: напрямую во вторую Бундеслигу вылетают два худших клуба по итогам сезона.

«Неман» — «Рух». Прогноз: «олени» вновь добьются результата на своём поле В нынешнем сезоне гродненцы набрали дома семь очков из девяти возможных.

Третья с конца команда по итогам сезона Бундеслиги сыграет стыковые матчи с третьим клубом второго дивизиона. Следовательно, задача звучит так: нужно как можно быстрее набрать ход и отыграть шесть очков у «Фортуны». До финиша осталось всего девять туров, права на ошибку не осталось.

Календарь

Вот тут и кроется самое интересное. Дело в том, что первый же поединок после возобновления турнира станет для подопечных Штеффена Баумгарта если не определяющим, то чертовски важным. 16 мая команда сыграет на выезде в Дюссельдорфе с той самой «Фортуной», которая занимает вожделенное 16-е место.



В первом круге «Падерборн» на своём поле победил со счётом 2:0. Теперь нужно любой ценой выиграть в гостях. При ничьей покинуть зону вылета будет тяжеловато, а в случае поражения отставание от зоны стыковых матчей увеличится до девяти баллов. И задача из сложной превратится в фактически нерешаемую.



В остальном календарь у худшего клуба Бундеслиги рабочий. С «Баварией», «Шальке» и «Вольфсбургом» во втором круге он уже сыграл, с большинством оставшихся клубов из верхней части таблицы играть предстоит в родных стенах (пусть и без зрителей). Единственное исключение — выезд к «РБ Лейпциг» в 30-м туре.

Стиль игры

«Падерборн» не стремится подолгу владеть мячом, поскольку обладает откровенно скромным по меркам немецкого элитного дивизиона составом. Отсюда и стиль: контратаки, прессинг, большое количество дальних ударов. Это довольно колючая и малоприятная команда, которая крепко провела декабрь и январь.

Чемпионат Германии возвращается! Букмекеры не сомневаются в очередном триумфе «Баварии» Мюнхенцы набрали до приостановки сезона сумасшедший ход и оторвались от преследователей.

А вот дебют и заключительный перед перерывом отрезок оказались провальными. Достаточно сказать, что в шести последних поединках «Падерборн» зацепил всего одно очко, в гостях у «Шальке» (1:1). Причины на поверхности — слабый состав (отсутствие одного-двух футболистов основы сильно бьёт по возможностям) и большое количество индивидуальных ошибок. Кроме того, хромает оборона при стандартных положениях.



Сразу в нескольких встречах команда теряла важнейшие очки после того, как пропускала с угловых или розыгрышей штрафного. Центральные защитники часто теряют игроков или проигрывают на втором этаже после банальных подач с фланга. Чаще «Падерборна» (54) в Бундеслиге пропускает только «Вердер» (55).

Тренды

«Падерборн» не так плохо играет на выезде: девять очков в 12 матчах — это 16-е место в чемпионате Германии, разница голов 13:23. Пропускать чуть меньше двух мячей в гостях — рабочий результат для аутсайдера Бундеслиги, которая традиционно отличается результативностью.



А вот на своём поле всё очень печально. Всего семь очков в 13 домашних поединках, разница голов — 17:31. То есть в среднем коллектив пропускает в родных стенах почти 2,5 мяча за 90 минут. Если эта цифра останется на том же уровне, вылета из элитного дивизиона избежать определённо не удастся.

Статистический прогноз: «Кванджу» — «Соннам», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 3.44 в матче первого тура чемпионата Южной Кореи.

Также стоит отметить, что «Падерборн» необычайно часто пропускает в дебюте. За 25 матчей команда успела 13 раз вытащить мяч из сетки к исходу 15-й минуты. Пожалуй, можно будет попробовать поймать хороший коэффициент, ставя на быстрые голы соперников.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

Возможности спастись у «Падерборна» остаются, но совсем скромные. Многое будет зависеть от матча с «Фортуной», который состоится уже 16 мая. Перед приостановкой сезона команда выглядела неуверенно, постоянно проигрывая с разницей в один мяч. Возможно, двухмесячная пауза помогла футболистам перегрузиться.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.

В остальном о шансах аутсайдера лучше всего скажут котировки букмекеров. Ставки на прямой вылет «Падерборна» по итогам сезона принимаются с коэффициентом 1.10, то есть с 1000 рублей в случае успешного исхода пари вы получите всего 1100 рублей. Трудно поверить, что команде удастся подняться выше 17-го места.