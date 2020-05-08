Чемпионат Германии вернётся 16 мая. Прогнозы и ставки на сезон: «Падерборн»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.
Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Начнём с «Падерборна».
Место в турнирной таблице чемпионата Германии
Причина максимально простая и печальная: именно «Падерборн» замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии к моменту возобновления первенства. Всего 16 очков в 25 матчах — слишком мало, чтобы рассчитывать на большее. Естественно, задача тут может быть только одна — избежать вылета.
Идущий 17-м «Вердер» набрал 18 баллов и имеет игру в запасе. 22 очка у «Фортуны». Забраться выше 16-го места фактически нереально, слишком уж большое отставание. Все остальные имеют в активе как минимум 26 баллов. Тут надо напомнить регламент: напрямую во вторую Бундеслигу вылетают два худших клуба по итогам сезона.
Третья с конца команда по итогам сезона Бундеслиги сыграет стыковые матчи с третьим клубом второго дивизиона. Следовательно, задача звучит так: нужно как можно быстрее набрать ход и отыграть шесть очков у «Фортуны». До финиша осталось всего девять туров, права на ошибку не осталось.
Календарь
Вот тут и кроется самое интересное. Дело в том, что первый же поединок после возобновления турнира станет для подопечных Штеффена Баумгарта если не определяющим, то чертовски важным. 16 мая команда сыграет на выезде в Дюссельдорфе с той самой «Фортуной», которая занимает вожделенное 16-е место.
В первом круге «Падерборн» на своём поле победил со счётом 2:0. Теперь нужно любой ценой выиграть в гостях. При ничьей покинуть зону вылета будет тяжеловато, а в случае поражения отставание от зоны стыковых матчей увеличится до девяти баллов. И задача из сложной превратится в фактически нерешаемую.
В остальном календарь у худшего клуба Бундеслиги рабочий. С «Баварией», «Шальке» и «Вольфсбургом» во втором круге он уже сыграл, с большинством оставшихся клубов из верхней части таблицы играть предстоит в родных стенах (пусть и без зрителей). Единственное исключение — выезд к «РБ Лейпциг» в 30-м туре.
Стиль игры
«Падерборн» не стремится подолгу владеть мячом, поскольку обладает откровенно скромным по меркам немецкого элитного дивизиона составом. Отсюда и стиль: контратаки, прессинг, большое количество дальних ударов. Это довольно колючая и малоприятная команда, которая крепко провела декабрь и январь.
А вот дебют и заключительный перед перерывом отрезок оказались провальными. Достаточно сказать, что в шести последних поединках «Падерборн» зацепил всего одно очко, в гостях у «Шальке» (1:1). Причины на поверхности — слабый состав (отсутствие одного-двух футболистов основы сильно бьёт по возможностям) и большое количество индивидуальных ошибок. Кроме того, хромает оборона при стандартных положениях.
Сразу в нескольких встречах команда теряла важнейшие очки после того, как пропускала с угловых или розыгрышей штрафного. Центральные защитники часто теряют игроков или проигрывают на втором этаже после банальных подач с фланга. Чаще «Падерборна» (54) в Бундеслиге пропускает только «Вердер» (55).
Тренды
«Падерборн» не так плохо играет на выезде: девять очков в 12 матчах — это 16-е место в чемпионате Германии, разница голов 13:23. Пропускать чуть меньше двух мячей в гостях — рабочий результат для аутсайдера Бундеслиги, которая традиционно отличается результативностью.
А вот на своём поле всё очень печально. Всего семь очков в 13 домашних поединках, разница голов — 17:31. То есть в среднем коллектив пропускает в родных стенах почти 2,5 мяча за 90 минут. Если эта цифра останется на том же уровне, вылета из элитного дивизиона избежать определённо не удастся.
Также стоит отметить, что «Падерборн» необычайно часто пропускает в дебюте. За 25 матчей команда успела 13 раз вытащить мяч из сетки к исходу 15-й минуты. Пожалуй, можно будет попробовать поймать хороший коэффициент, ставя на быстрые голы соперников.
Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020
Возможности спастись у «Падерборна» остаются, но совсем скромные. Многое будет зависеть от матча с «Фортуной», который состоится уже 16 мая. Перед приостановкой сезона команда выглядела неуверенно, постоянно проигрывая с разницей в один мяч. Возможно, двухмесячная пауза помогла футболистам перегрузиться.
В остальном о шансах аутсайдера лучше всего скажут котировки букмекеров. Ставки на прямой вылет «Падерборна» по итогам сезона принимаются с коэффициентом 1.10, то есть с 1000 рублей в случае успешного исхода пари вы получите всего 1100 рублей. Трудно поверить, что команде удастся подняться выше 17-го места.
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