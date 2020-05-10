«Локомотив» — «Крумкачы». Прогноз: берём коэффициент 2.51 в матче Первой лиги Беларуси

В матче четвёртого тура Первой лиги чемпионата Беларуси «Локомотив Гомель» сыграет с «Крумкачы» 11 мая. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотиа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «Крумкачы» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.
Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги Беларуси «Локомотив Гомель» — «Крумкачы»
Букмекеры уверены, что матч Первой лиги Беларуси 11 мая «Локомотив Гомель» — «Крумкачы» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Анализ и прогноз матча «Локомотив» — «Крумкачы» (11.05.2020)
Программа четвёртого тура Первой лиги Беларуси завершится в понедельник в Гомеле, где местный «Локомотив» примет «Крумкачы». Эту встречу однозначно стоит считать центральной во всём туре, поскольку сойдутся лидеры первенства. Оба коллектива набрали по семь очков из девяти возможных.
Первое место в турнирной таблице с восемью баллами занимает «Сморгонь», но она свой матч на выходных уже провела. Фактически расклад предельно прост: победитель выйдет на первое место и оторвётся от конкурента. На данный момент «Крумкачы» находятся выше из-за лучшей разницы голов (9:2 против 11:5).
«Локомотив» имел шансы попасть в элиту белорусского футбола ещё в прошлом сезоне, не хватило совсем чуть-чуть. Теперь команда бросилась в бой с новыми силами. В первом туре она разорвала несчастный «Химик», а во втором выиграла дерби у «Гомеля» со счётом 3:2. Правда, неделю спустя случилась осечка.
На своём поле «железнодорожники» едва не уступили крепкому «Нафтану». Они открыли счёт в дебюте, но к середине второго тайма горели с разницей в два мяча. В оставшееся время успели отыграться и даже имели шансы вырвать победу, но реализация оказалась не на высоте (3:3).
«Крумкачы» движутся по той же траектории. Для начала «вороны» добыли две разгромные победы над коллективами из нижней части турнирной таблицы: 4:1 с «Гранитом» в родных стенах и 4:0 с всё тем же «Химиком» на выезде. А неделю назад потеряли очки с «Гомелем», причём вполне могли и проиграть.
Хозяева пропустили на исходе первого тайма с пенальти, но на 57-й минуте получили численное преимущество, прибрали инициативу к руками и усилили давление. Они смогли отыграться, а в конце упустили несколько хороших возможностей выйти на чистое первое место (1:1).
Как видно, обе команды отличаются высокой результативностью: они много забивают и исправно пропускают. На двоих соперники провели в нынешнем сезоне шесть матчей, в пяти из которых прошла ставка «обе забьют». Статистика очных встреч полностью согласна с тем, что скучать не придётся.
Клубы пересекались пять раз, во всех случаях голы забивались в обе стороны. Общими усилиями противники наколотили аж 26 мячей (то есть больше пяти штук в среднем за игру). На таком фоне тотал больше 3 гола за 2.08 смотрится замечательно. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.51.
При прочих равных «Крумкачы» выглядят чуть надёжнее в обороне. «Локомотив» пропустил пять голов в двух последних матчах, а у «воронов» наблюдается некое подобие баланса. На наш взгляд, гостям по силам зацепиться за очки.
Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Крумкачы»
На двоих команды провели в нынешнем сезоне шесть матчей, в пяти из них голы забивались в обе стороны. Статистика очных встреч выглядит примерно так же: пять поединков — пять проходов ставки «обе забьют» и 26 голов (в среднем больше пяти штук за 90 минут). Похоже, зрителям скучать не придётся.
Ставка: «Крумкачы» не проиграют + обе забьют за 2.51.
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