Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.
Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Герты».
Место в турнирной таблице чемпионата Германии
К моменту возобновления первенства берлинцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 28 очков в 25 турах, оставив позади себя пять клубов — «Падерборн» (16 баллов), «Вердер» (18), «Фортуну» (22), «Майнц» (26) и «Аугсбург» (27). У идущих в зоне вылета бременцев есть игра в запасе.
Регламент Бундеслиги не изменился: два худших клуба по итогам сезона напрямую покинут элитный дивизион, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона. Потому задача-минимум для «Герты» — избежать нервотрёпки и остаться среди сильнейших.
Команда начала сезон с выездной ничьей в матче с «Баварией» (2:2), но развить успех не сумела. На границе осени и зимы даже был отрезок, в котором в восьми матчах удалось разжиться лишь двумя очками. Основное разочарование — короткая работа Юргена Клинсмана, покинувшего коллектив спустя 76 дней.
Календарь
Расписание вполне нормальное — лёгким его никак не назвать, но и ничего кошмарного в нём нет. Во втором круге бело-голубые уже успели сразиться с «Баварией», «Вольфсбургом» и «Шальке». Осталось помериться силами с четырьмя представителями топ-7. В 28-м туре ожидается выезд к «РБ Лейпциг».
Спустя тур «Герта» наведается в Дортмунд, а завершит первенство связкой «Байер» — «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Первый из этих матчей будет домашним, второй — выездным.
Положение в турнирной таблице позволяет берлинцам решить все основные вопросы к заключительным турам, а дальше играть в своё удовольствие.
Стиль игры
«Герта» не стремится к контролю территории, занимая лишь 14-е место в чемпионате Германии по владению мячом (46,8%). Основные козыри довольно типичны для коллектива из нижней части турнирной таблицы Бундеслиги: прессинг, контратаки, постоянное давление и солидное количество фолов.
Стоит отметить, что берлинцы реже всех среди участников турнира попадают в офсайд, всего 1,3 раза в среднем за игру. В команде достаточно высоких и физически сильных футболистов, так что с единоборствами тут всё в порядке. А вот фолить на подступах к штрафной площади можно бы пореже: несколько важных мячей бело-голубые пропустили после стандартов.
Тренды
Берлинцы удивительно часто забивают в середине второго тайма. Подавляющее большинство команд Бундеслиги по понятным причинам наиболее результативны перед перерывом и в концовке матча, но «Герты» это не касается. 11 голов она забила в отрезок между 61-й и 75-й минутами. А это, на секундочку, больше трети от общего числа.
Кроме того, подопечные Бруно Лаббадии — редкий пример клуба, который играет на чужом поле даже эффективнее, чем дома. В родных стенах за 13 матчей удалось набрать всего 12 очков при разнице голов 14:28. Хуже только у «Вердера» и «Падерборна», которые находятся в зоне вылета.
А вот на выезде картина принципиально иная: 16 баллов за 12 игр — это восьмое место среди всех участников турнира. Да и разница мячей гораздо приличнее (18:20). Словом, в гостях «Герта» вполне способна удивить.
Прогноз на завершение сезона Бундеслиги — 2019/2020
«Герта» потеряла сезон из-за неразберихи с тренером, но проблем с сохранением прописки в элите возникнуть не должно. От зоны вылета команду отделяют аж 10 очков, от зоны стыковых матчей — шесть. Состав здесь довольно крепкий, куда ближе к статусу крепкого середняка, чем у аутсайдерам.
Скорее всего, берлинцы уверенно обеспечат себе место в Бундеслиге на будущий год, финишировав в районе 12-15-го места. Зацепиться за зону еврокубков определённо не получится: отставание серьёзное, соперники достойные, а календарь не самый простой.
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