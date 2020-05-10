Бундеслига возобновится через пять дней. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Майнц»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

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Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Майнца».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «карнавальники» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Они набрали 26 очков в 25 турах, оставив позади себя три клуба — «Падерборн» (16 баллов), «Вердер» (18) и «Фортуну» (22). Впрочем, у бременцев остаётся игра в запасе.

Регламент турнира не претерпел изменений: два худших клуба по итогам сезона напрямую покидают Бундеслигу, а финишировавший на 16-й позиции проведёт стыковые матчи с третьей командой второго дивизиона. Соответственно, задача максимально проста — сохранить прописку в элите.

Для этого нужно как минимум не упустить занимаемую позицию. В принципе, плотность во второй половине турнирной таблицы запредельная. Скажем, находящийся на 11-й строчке «Унион» находится всего в четырёх очках. Так что есть вполне осязаемые шансы подняться выше.

Календарь

Расписание у «Майнца» более чем рабочее. Причина проста: во втором круге он уже успел сыграть с пятью представителями топ-8: «Фрайбургом», «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Баварией», «Шальке» и «Вольфсбургом». Остались только «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Байер».

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Следовательно, в оставшейся части сезона играть в основном придётся с середняками и аутсайдерами чемпионата Германии. Выходит, все предпосылки для набора очков и спокойного сохранения прописки в Бундеслиге у подопечных Ахима Байерлорцера имеются.

Стиль игры

«Майнц» — симпатичный коллектив, который не стремится вжиматься в штрафную и покорно отдавать территорию. Агрессивная оборона, высокий прессинг и постоянные попытки спровоцировать соперника на потерю мяча генерируют большое количество возможностей для контратак. С отбором мяча и перехватами проблем действительно нет.

Достаточно сказать, что по отборам мяча (13,8) и количеству фолов (13,6) «карнавальники» входят в топ-4 чемпионата Германии. Любой неаккуратный поперечный пас или долгое принятие решений со стороны оппонента могут обернуться быстрой атакой. С позиционным нападением дела, понятное дело, обстоят похуже.

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Также стоит отметить склонность к атакам через центр с большим количеством разрезающих передач. «Майнц» не стесняется проверять вратаря соперника и часто совершает дальние удары. Такого набора качеств хватает, чтобы затаптывать середняков и аутсайдеров.

Тренды

Чемпионат Германии — самый результативный среди топ-5 европейских лиг, однако «Майнц» выделяется даже на таком фоне. В среднем в матчах с его участием забивается аж 3,5 гола — внушительный показатель. Разница голов не самая лучшая (34:53), зато проблем со зрелищностью нет.

На выезде цифры ещё выше — 19:32 в 12 поединках, то есть свыше четырёх штук в среднем за игру. Но тут нужно сделать сноску на две кошмарные встречи, случившиеся на старте сезона. Ещё в августе «карнавальные» получили 1:6 от «Баварии» в Мюнхене, а 2 ноября отхватили аж восемь голов от «РБ Лейпциг». Если вынести эти случаи за скобки, статистика выровняется.

Также следует отметить слабые действия в заключительные минуты игровых отрезков. Больше половины от общего числа голов «Майнц» пропустил в двух промежутках: с 31 по 45 минуты (13 раз) и с 76-й минуты по конец второго тайма (18 раз). Этот факт стоит учитывать при ставках в лайве.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

Положение у «Майнца» устойчивое: есть определённый очковый задел и крепкий состав, а главное — лёгкий календарь. Команда уже успела сыграть во втором круге с пятью командами из топ-8. С учетом всех этих факторов сохранение прописки в элитном дивизионе не должно стать проблемой.

Букмекеры с этим полностью согласны. Ставки на вылет «Майнца» по итогам сезона (с учётом стыковых матчей) принимаются с коэффициентом 5.00, то есть с 1000 рублей в случае успешного исхода можно получить 5000 рублей. На наш взгляд, «карнавальные» смогут немного подняться и финишируют в районе 12-14 места.