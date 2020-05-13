Энтони Смит – Гловер Тейшейра. Прогноз: американец приблизит реванш с Джоном Джонсом

Бой Энтони Смит – Гловер Тейшейра состоится 14 мая. Поединок в полутяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC. Fight Night в Джексонвилле. Начало — не ранее 07:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом боя Энтони Смита: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, успех Гловера Тейшейры идёт за 2.59, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Энтони Смит – Гловер Тейшейра (14.05.2020)

Смешанные единоборства после вынужденной паузы продолжают набирать обороты. В минувшие выходные триумфально отгремел UFC 249, ставший одним из самых ярких ивентов в истории организации. Почти сразу состоится UFC Fight Nights. Тут громких вывесок нет, но подбор участников весьма крепкий.

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В главном бою вечера сойдутся Энтони Смит и Гловер Тейшейра. Американцу всего 31 год, по меркам смешанных единоборств это не возраст. Тем не менее у него за плечами уже 46 боев, в которых одержаны 32 победы при 14 поражениях. Проблем с опытом здесь быть не должно.



Смит — довольно зрелищный боец, его база — джиу-джитсу и кикбоксинг. Он уже выходил на титульный поединок, вот только ничего хорошего из этого не вышло. 2 марта 2019 года Энтони переехал Джон Джонс: Bones избивал претендента все пять раундов, никакой интриги не было и в помине.



Американец с тех пор уже успел одержать одну победу, разобравшись в Швеции с местным бойцом Александром Густафссоном. Произошло это ещё прошлым летом, Смит задушил оппонента в середине четвёртого раунда. Он продолжает путь к реваншу с Джонсом.

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Одной победы над Тейшейрой для этого не хватит, но без неё в принципе ничего не получится. Сомневаться в мотивации Энтони не приходится, да и букмекеры считают его явным фаворитом. Определённая логика в этом есть, ведь бразилец уже давно прошёл пик.

Гловеру уже 40 лет, это заслуженный ветеран смешанных единоборств, побеждавший Овинса Сент-Прю, Райана Бейдера и Куинтона Джексона. Он тоже проигрывал Джону Джонсу единогласным решением судей в титульном поединке, однако было это аж в апреле 2014 года, то есть шесть с лишним лет назад.



На самом деле для своего возраста Тейшейра находится в отличном состоянии: опыта у него вагон, мощный удар на месте, да и в партере проблем нет. Больше того — он идёт на серии из трёх побед, хотя в каждом случае букмекеры считали его аутсайдером. Правда, тут надо сделать сноску.



Уровень оппонентов был откровенно слабый — Карл Роберсон, Ион Куцелаба и Никита Крылов. А сражение с украинцем получилось очень близким (если не сказать равным). Гловер выиграл его раздельным решением судей, хотя они имели основание отдать предпочтение Крылову.

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На стороне Смита два значимых фактора. Первый — дата боя. Изначально поединок был запланирован на 25 апреля, и атлеты готовились именно к этой дате. К чему приводят попытки дважды выйти на пик за несколько недель, наглядно показал в минувшие выходные Тони Фергюсон, который не был похож на себя.

31-летнему Смиту это должно помочь. И второй момент — поединок будет состоять из пяти раундов, проблемы с выносливостью у 40-летнего Тейшейры наверняка возникнут. Потому бразильцу нужно постараться быстро решить вопрос, иначе в дальнейшем у молодого противника будет преимущество.



На наш взгляд, бой продлится как минимум пару-тройку раундов и закончится в пользу Энтони, который продолжит движение к реваншу с Джоном Джонсом. Перенос даты боя и пять раундов осложняют задачу Тейшейры. Задача фаворита — выстоять стартовые раунды, а дальше разобраться с подсевшим оппонентом.



Вариант попроще — победа Смита за 1.50, любители рисковать могут рассмотреть смелое предложение “П1 в 4-5 раундах или по очкам” за мощный коэффициент 4.34.

Прогноз на бой Энтони Смит – Гловер Тейшейра

Изначально бой должен был состояться 25 апреля, безболезненно выйти на пик формы во второй раз за несколько недель не получилось даже у Тони Фергюсона. А Гловеру Тейшейре уже 40 лет. Скорее всего, молодой Смит будет иметь преимущество в свежести и одержит победу.



Ставка: победа Энтони Смита за 1.50.