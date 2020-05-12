Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Кёльн»

У «козлов» мощнейшие контратаки и лучшие стандарты во всей Бундеслиги. А ещё самый лёгкий календарь.

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели определённо не будет, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Продолжим разбором «Кёльна».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «козлы» находятся в самой середине турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 32 очка в 25 турах, это 10-е место. Понятно, что никакой борьбы за выживание тут не предвидится. Отрыв от зоны вылета составляет аж 14 очков.

А находящаяся на 16-й строчке «Фортуна» находится в десяти баллах. С учётом уровня состава и сыгранности команды, крайне трудно поверить в расклад, при котором одно поражение последует за другим. В первую очередь красно-белые будут смотреть наверх, благо что плотность таблицы позволяет.

Располагающийся на шестой позиции «Шальке» ушёл всего на пять очков, а «Фрайбург» и «Вольфсбург» находятся в четырёх баллах. Отставание мизерное, так что принять участие в битве за путёвку в Лигу Европы вполне возможно.

Календарь

Ещё один важный аргумент в пользу борьбы за еврокубки — крайне приятный календарь. Во втором круге «Кёльн» уже успел сразиться аж с шестью соперниками из топ-8 чемпионата Германии: «Вольфсбург», дортмундская «Боруссия», «Фрайбург», «Бавария», «Шальке» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

До окончания первенства осталось сразиться только с «РБ Лейпциг» и «Байером», а все остальные — сплошь середняки и аутсайдеры. По сути, расписание у «козлов» самое приятное во всём чемпионате Германии. Надо добавить, что дома играть придётся чаще, чем на выезде (пять против четырёх).

Стиль игры

«Кёльн» прекрасно караулит ошибки соперника: провоцирует неточные передачи прессингом и моментально разворачивает контратаки. Скоростных футболистов в команде много, а несколько человек замечательно тащат мяч на дриблинге и умеют решать на свободном пространстве.

Достаточно сказать, что красно-белые — единоличный лидер Бундеслиги по голам после контратак. Даже реактивная дортмундская «Боруссия» осталась позади. Второй мощный фактор — стандартные положения. 15 голов за 25 туров после розыгрышей угловых и штрафных! Потрясающий результат.

Тут преимущество ещё сильнее — занимающий второе место по этому показателю в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» отличился после стандартов только 11 раз. Ошибок в защите хватает, однако при агрессивном стиле игры и высокой линии обороны это вполне объяснимо.

Тренды

Любопытно, что «козлы» — единственная команда Бундеслиги, которая до сих пор ни разу не забила с пенальти в нынешнем сезоне. При этом пропустили с 11-метровых они уже четырежды. Но это скорее забавный факт, рассматривать его как полноценный тренд, пожалуй, не стоит.

Гэтжи сенсационно побил Фергюсона: зашёл коэффициент 30.00 и несколько других ставок Сыгравшие коэффициенты на UFC 249. Редактор раздела «Ставки» выиграл три из четырёх, включая пари за 3.58.

«Кёльн» необычайно редко делит очки с соперниками. Всего два ничейных исхода в 25 поединках, да и те случились ещё осенью (1:1 с «Шальке» и 1:1 с «Аугсбургом»). Подобной бескомпромиссностью отличается только «Майнц», все остальные катали ничьи как минимум четыре раза.

Также красно-белые постоянно оформляют проход ставки «обе забьют» — это единственный клуб чемпионата Германии, забивший и пропустивший как минимум по 39 раз. Заметим, что гостевые встречи получаются даже результативнее: 3,75 гола в среднем за игру против трёх в родных стенах.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги — 2019/2020

«Кёльн» — чертовски зрелищный коллектив, который много забивает и много пропускает. Мощный прессинг, эффективные контратаки и самые опасные стандарты во всём чемпионате Германии. Этого добра хватает, чтобы уверенно находиться в середине турнирной таблицы и не думать о борьбе за выживание.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

Календарь в оставшиеся недели у «козлов» самый лёгкий среди всех участников турнира. Отставание от зоны еврокубков небольшое, а потому есть все шансы вклиниться в борьбу за путёвку в Лигу Европы. До «Шальке» всего пять очков.