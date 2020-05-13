Андрей Орловский — Филипе Линс. Прогноз: Питбуль из Беларуси снова проиграет

Орловскому уже 41 год, он часто выходит в октагон, но практически не выигрывает

Бой Андрей Орловский — Филипе Линс состоится 14 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC. Fight Night в Джексонвилле. Начало — не ранее 03:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Филипе Линса: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60, успех Андрея Орловского идёт за 2.34, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC Андрей Орловский — Филипе Линс (14.05.2020)

Смешанные единоборства вернулись, боёв в ближайшее время будет много. В минувшие выходные неслабо пошумел UFC 249, ставший одним из самых ярких ивентов в истории организации. Пришло время UFC Fight Nights, где помимо главного поединка Энтони Смит — Гловер Тейшейра будет на что посмотреть.

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Например, в тяжёлом весе Андрей Орловский сразится с Филипе Линсом. Боец из Беларуси в середине нулевых был чемпионом UFC и считался грозной силой, но с тех много воды утекло. Сейчас ему 41 год, конец карьеры всё ближе, а поражения случаются гораздо чаще побед.



При этом Питбуль постоянно выходит в октагон и сохраняет бодрое расположение духа, свои три-четыре боя за календарный год он исправно проводит. Правда, с момента предыдущего поражения прошло уже больше шести месяцев. Было это 2 ноября, когда Орловского убрал с пути Жаирзиньо Розенструйк.



Биги Бою не потребовалось и 29 секунд. Андрей в 11-й раз за карьеру улетел в нокаут, но это читалось. Удар у суринамца всегда считался мощнейшим (хотя на днях Фрэнсис Нганну доказал, что в тяжёлом весе есть пушка и посерьёзнее), а про хрустальную челюсть Орловского не шутил только ленивый.

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Филипе Линс, конечно, не идёт с тем же Розенструйком ни в какое сравнение. Собственно, он проведёт дебютный бой в UFC, прежде бразилец выступал в Bellator и PFL. Идёт на серии из четырёх побед, хотя тут нужно делать скидку на скромный уровень соперников.



34-летний спортсмен не обладает мощным ударом, что наверняка порадует Орловского. Тем не менее в стойке у него должно быть преимущество. А уж если дело дойдёт до партера, то там шансы спортсмена из Беларуси окажутся ещё меньше. Четыре из 14 побед Линс добыл сабмишеном.



Филипе должен иметь преимущество в движении, так что пропускать удары Андрею определённо придётся. Даже удивительно, что букмекерские конторы дают на лобовую победу бразильца крепкий коэффициент 1.60. На наш взгляд, в лучшем случае должно быть что-то около 1.45-1.50.

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Если вы хотите поднять коэффициент, подумайте о досрочной победе Линса за 2.40. Он наверняка постарается как можно ярче дебютировать в UFC, чтобы сходу заявить о себе. Времени на разгон нет, поскольку поединок будет состоять из трёх раундов. Орловский обладает громким именем, но непосредственно по бойцовскому уровню сильно сдал.

Прогноз на бой Андрей Орловский — Филипе Линс

Орловскому уже 41 год, в последнее время проигрывает он гораздо чаще, чем побеждает. Линс дебютирует в UFC и наверняка постарается сходу зарекомендовать себя. Нокаутирующего удара у него нет, но в целом в стойке и партере бразилец выглядит интереснее. Не будем мудрить и возьмём П2 за 1.60.



Ставка: победа Филипе Линса за 1.60.