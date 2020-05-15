«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз: даже без главного тренера «фуггеры» усмирят «волков»

16 мая в матче 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» сыграет с «Вольфсбургом». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вольфсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Вольфсбург»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Аугсбург» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «Вольфсбург» (16.05.2020)

Задачи соперников на оставшуюся часть сезона сильно различаются. «Аугсбург» долгое время исправно набирал очки и уверенно располагался в середине турнирной таблицы. А после зимней паузы всё сломалось, результаты резко просели. В 10 заключительных матчах перед приостановкой первенства удалось зацепить всего четыре балла.

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В результате Мартин Шмидт покинул пост главного тренера, а его место занял 48-летний Хайкко Херрлих. Теперь «фуггерам» предстоит сделать всё возможное, чтобы без лишней нервотрёпки сохранить прописку в элитном дивизионе. Для этого нужно финишировать в топ-15. Отрыв от располагающейся в зоне стыковых матчей «Фортуны» составляет пять очков.



Впрочем, проблем возникнуть не должно. Дело в том, что расписание у команды — одно из самых лёгких во всей немецкой Бундеслиге. С четырьмя представителями топ-5 во втором кругом уже пересеклись, остался только «РБ Лейпциг», но это будет в заключительном туре и в родных стенах. Есть отличная возможность решить к тому моменту все вопросы.



При Мартине Шмидте «Аугсбург» отличали великолепные стандартные положения и полное нежелание претендовать на территорию. Всего 40,1% владения мячом, хотя у всех остальных коллективов как минимум 44%. Смена тренера может немного изменить этот расклад, но не более того. Всё же набор игроков остался тем же, да и времени на значимые перестановки не было.

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Значит, с большой долей вероятности нас ждёт вертикальный футбол на грани офсайда. «Вольфсбург» тоже не слишком часто владеет мячом и ставит на агрессивный прессинг, после которого старается как можно быстрее провести контратаку. Скорее всего, перекатывания мяча в центральном круге практически не будет.



Обе стороны понесли накануне потери. «Волки» лишились защитника Янника Герхардта, который получил серьёзную травму лица на первой командной тренировке. А вот «Аугсбургу» придётся обойтись без главного тренера: Хайкко Херрлих нарушил существующие в Германии правила карантина и не будет руководить командой в 26-м туре.



Что ещё любопытно: самая низовая команда чемпионата Германии сразится с одной из самых весёлых. Во встречах с участием «Вольфсбурга» в среднем забивается только 2,56 мяча за игру, зато у «Аугсбурга» показатель гораздо выше (3,52). Потому букмекеры установили планку тотала на классическом уровне 2.5.

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Аналитики отдают предпочтение «Вольфсбургу», но не всё так просто. Нужно учитывать, что «фуггеры» две трети от общего количества очков набрали именно в родных стенах. На выезде они проигрывают всем подряд, а вот дома набрали 18 баллов за 12 матчей при положительном балансе голов (24:21).



На наш взгляд, с учётом двухмесячного простоя и скомканной подготовки шансы хозяев зацепиться весьма высоки. Мы бы выбирали между двух вариантов: ИТБ 1 гола «Аугсбурга» за крепкий коэффициент 1.86 и классическим 1Х за 1.77. Любители рисковать могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург»

«Аугсбург» находится неподалёку от зоны стыковых матчей, зато на своём поле он хорош: 18 очков в 12 встречах при положительной разнице голов (24:21). Букмекеры отдают предпочтение «Вольфсбургу», но после двухмесячной паузы и скомканной подготовки вероятность сюрприза повышается. На наш взгляд, хозяева забьют, а при доле везения могут даже зацепиться за очки.



Ставка: ИТБ 1 гола «Аугсбурга» за 1.86 за 1.86.



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