«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз: даже без главного тренера «фуггеры» усмирят «волков»

16 мая в матче 26-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» сыграет с «Вольфсбургом». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вольфсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Вольфсбург»
Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Аугсбург» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.99. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.
Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «Вольфсбург» (16.05.2020)
Задачи соперников на оставшуюся часть сезона сильно различаются. «Аугсбург» долгое время исправно набирал очки и уверенно располагался в середине турнирной таблицы. А после зимней паузы всё сломалось, результаты резко просели. В 10 заключительных матчах перед приостановкой первенства удалось зацепить всего четыре балла.
В результате Мартин Шмидт покинул пост главного тренера, а его место занял 48-летний Хайкко Херрлих. Теперь «фуггерам» предстоит сделать всё возможное, чтобы без лишней нервотрёпки сохранить прописку в элитном дивизионе. Для этого нужно финишировать в топ-15. Отрыв от располагающейся в зоне стыковых матчей «Фортуны» составляет пять очков.
Впрочем, проблем возникнуть не должно. Дело в том, что расписание у команды — одно из самых лёгких во всей немецкой Бундеслиге. С четырьмя представителями топ-5 во втором кругом уже пересеклись, остался только «РБ Лейпциг», но это будет в заключительном туре и в родных стенах. Есть отличная возможность решить к тому моменту все вопросы.
При Мартине Шмидте «Аугсбург» отличали великолепные стандартные положения и полное нежелание претендовать на территорию. Всего 40,1% владения мячом, хотя у всех остальных коллективов как минимум 44%. Смена тренера может немного изменить этот расклад, но не более того. Всё же набор игроков остался тем же, да и времени на значимые перестановки не было.
Значит, с большой долей вероятности нас ждёт вертикальный футбол на грани офсайда. «Вольфсбург» тоже не слишком часто владеет мячом и ставит на агрессивный прессинг, после которого старается как можно быстрее провести контратаку. Скорее всего, перекатывания мяча в центральном круге практически не будет.
Обе стороны понесли накануне потери. «Волки» лишились защитника Янника Герхардта, который получил серьёзную травму лица на первой командной тренировке. А вот «Аугсбургу» придётся обойтись без главного тренера: Хайкко Херрлих нарушил существующие в Германии правила карантина и не будет руководить командой в 26-м туре.
Что ещё любопытно: самая низовая команда чемпионата Германии сразится с одной из самых весёлых. Во встречах с участием «Вольфсбурга» в среднем забивается только 2,56 мяча за игру, зато у «Аугсбурга» показатель гораздо выше (3,52). Потому букмекеры установили планку тотала на классическом уровне 2.5.
Аналитики отдают предпочтение «Вольфсбургу», но не всё так просто. Нужно учитывать, что «фуггеры» две трети от общего количества очков набрали именно в родных стенах. На выезде они проигрывают всем подряд, а вот дома набрали 18 баллов за 12 матчей при положительном балансе голов (24:21).
На наш взгляд, с учётом двухмесячного простоя и скомканной подготовки шансы хозяев зацепиться весьма высоки. Мы бы выбирали между двух вариантов: ИТБ 1 гола «Аугсбурга» за крепкий коэффициент 1.86 и классическим 1Х за 1.77. Любители рисковать могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.38.
Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург»
«Аугсбург» находится неподалёку от зоны стыковых матчей, зато на своём поле он хорош: 18 очков в 12 встречах при положительной разнице голов (24:21). Букмекеры отдают предпочтение «Вольфсбургу», но после двухмесячной паузы и скомканной подготовки вероятность сюрприза повышается. На наш взгляд, хозяева забьют, а при доле везения могут даже зацепиться за очки.
Ставка: ИТБ 1 гола «Аугсбурга» за 1.86 за 1.86.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 мая 2020
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:59
-
16:00
-
15:00
-
14:18
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
- 13 мая 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
17:00
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:15
-
12:00