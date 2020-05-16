«Рух» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси

В матче девятого тура чемпионата Беларуси «Рух» сыграет со «Смолевичами» 17 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Руха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Смолевичи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 17 мая «Рух» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Смолевичи» (17.05.2020)

Программа девятого тура Высшей лиги Беларуси завершится в Бресте, где местный «Рух» сразится со «Смолевичами». Обе команды минувший сезон провели в первом дивизионе, причём гости даже выступили удачнее. Они попали в элиту напрямую, а брестчанам пришлось играть стыковые матчи.

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Однако теперь они поменялись ролями и демонстрируют принципиально разные результаты. «Смолевичи» обладают скромным составом и никак не могут поставить набор очков на поток. В восьми турах они разжились тремя баллами. Разумеется, при таких данных команда располагается в зоне вылета.



Между тем положение становится угрожающим. Уже сейчас отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков. И ведь нельзя сказать, что всё валится из рук. Вовсе нет — «смола» показывает достойный футбол, однако нехватка исполнительского мастерства сказывается. Проблемы с реализацией обходятся слишком дорого.



К поединку с «Рухом» клуб подходит с серией из трёх поражений. Но тут нужно учитывать календарь. Соперники были довольно крепкие: нестабильное минское «Динамо» (1:3), бодрый «Энергетик-БГУ» (0:2) и набравший сумасшедший ход БАТЭ (3:5). Битва с борисовчанами вообще оказалась украшением минувшего тура.

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У «Руха» дела идут гораздо лучше. Новичок элитного дивизиона совсем не тушуется и стабильно цепляется за очки. Основной козырь — прекрасная защита. Команда отличается организацией и дисциплиной, вскрыть её низкий оборонительный блок с большим трудом удаётся даже признанным фаворитам.



Собственно, брестчане — самый низовой коллектив чемпионата Беларуси. Всего 12 голов в восьми турах, то есть ровно по полтора на 90 минут — семь забитых и пять пропущенных. Больше того — верх случился лишь однажды, как раз в предыдущем туре. Выезд в Гродно к «Неману» обернулся натуральной перестрелкой (4:2).



В остальном «Рух» знает себе цену, пляшет от печки и добивается результата при скромных ресурсах. Восьмое место в турнирной таблице и 12 очков за восемь туров — прекрасный результат для новичка элитного дивизиона. Неудивительно, что букмекеры отдают заметное предпочтение хозяевам.

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«Смолевичи» тоже обладают не самой плохой обороной, пять пробоин от БАТЭ — дело житейское. Мы бы проверили лобовую ничью за дивный коэффициент 3.40. Первым номером «Рух» действует гораздо хуже, а ведь гости явно не станут претендовать на территорию. Кроме того, непосредственно по качеству футбола «смола» не так плоха, как может показаться по результатам.

Пожалуй, 0:0 или 1:1 тут вполне вероятны. Если вы не склонны рисковать, рассмотрите Х2 за неплохой коэффициент 1.85. Наиболее смелый и опасный вариант — ничья + тотал меньше 2.5 гола за 3.90.

Прогноз и ставки на матч «Рух» — «Смолевичи»

Обе команды год назад выступали в первом дивизионе, однако в элите они проявляют себя абсолютно по-разному. «Смолевичи» набрали всего три очка и идут в зоне вылета, а «Рух» накопил 12 баллов и расположился в середине таблицы. Однако брестчанам придётся действовать первым номером, а это получается у них гораздо хуже. На наш взгляд, «смола» способна отстоять ничью.



Ставка: ничья за 3.40.

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