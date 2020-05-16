«Спутник» — «Гомель». Прогноз: берём коэффициент 2.90 в матче Первой лиги Беларуси

«Спутник» занимает первое место в таблице, забив всего пять голов за четыре тура.

В матче пятого тура Первой лиги чемпионата Беларуси «Спутник» сыграет с «Гомелем» 17 мая. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Гомеля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Спутника» оценён букмекерами коэффициентом 4.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги Беларуси «Спутник» — «Гомель»

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги Беларуси 17 мая «Спутник» — «Гомель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз матча «Спутник» — «Гомель» (17.05.2020)

Программа пятого тура Первой лиги чемпионата Беларуси завершится в Речице, где местный «Спутник» примет «Гомель». Гости ещё в минувшем сезоне выступали в Высшей лиги Беларуси. И вполне могли там остаться, однако ужасный осенний отрезок не позволил покинуть зону вылета. «Рыси» завершили чемпионат тремя победами подряд, но было поздно. До спасения не хватило одного очка.

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Сходу вернуться в элиту вряд ли удастся, поскольку «горожане» начали сезон с весомым минусом. С команды были сняты пять очков по результатам расследования о договорных матчах. Возможно, это повлияло на эмоциональный фон в коллективе, поскольку стартовые туры обернулись разочарованием.



Достаточно сказать, что на данный момент «Гомель» находится в нижней части турнирной таблицы, набрав жалкие два очка. Единственное оправдание — команда провела только три матча, поскольку поединок минувшего тура с «Арсеналом» перенесли. У одного из футболистов противника было подозрение на коронавирус.



В остальном похвастать нечем. Две ничьи и поражение в дерби от «Локомотива» со счётом 2:3 — вот, собственно и всё. Правда, соперники оказались достойные: «железнодорожники» в минувшем сезоне финишировали в Первой лиге четвёртыми, «Нафтан» — пятым (0:0), а «Крумкачы» — восьмыми (1:1).

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С минчанами «Гомелю» откровенно не повезло. Он владел инициативой и справедливо открыл счёт в концовке первого тайма с пенальти, однако на исходе часа игры остался в меньшинстве. «Вороны» встрепенулись и провели ответный гол. То есть на старте сезона «горожане» заслуживали большего.



А вот «Спутник» тянет на главную сенсацию первых туров. Крепкий середняк из Речицы набрал 10 очков из 12 возможных и делит первое место в турнирной таблице с «Локомотивом» из Гомеля. Все остальные такой темп не потянули. И самое забавное — для этого хватило всего пяти голов.



В трёх поединках из четырёх команда забивала по одному мячу, только аутсайдер «Гранит» удостоился двух пробоин. Котировки букмекеров смотрятся сомнительно: состав у гостей действительно покрепче, но грамотно сыграть вторым номером «Спутник» умеет. Тем более в родных стенах.

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В общем, при желании вполне можно проверить 1Х за крепкий коэффициент 2.07. А мы рискнём заиграть 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.90. Хозяева прекрасно сушат игру и исправно катают низы, а «Гомель» пока находится не в своей тарелке.

Прогноз и ставки на матч «Спутник» — «Гомель»

Букмекеры слишком переоценивают «горожан». В трёх поединках они набрали всего два очка, а «Спутник» — крепкий середняк Первой лиги, который после четырёх туров делит первое место с «Локомотивом» из Гомеля. Да ещё и сыграет на своём поле. Давать на 1Х в такой ситуации больше двойки несколько странно. Докупим общий низ, чтобы поднять коэффициент.



Ставка: «Спутник» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.90.