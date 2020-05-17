Кто такой беттер в ставках на спорт: советы начинающим и истории успеха

Делая ставки в букмекерской конторе, игрок становится беттером. В этой статье мы расскажем, кто такой беттер в ставках на спорт, поделимся историями успеха и советами профессионалов.
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Кто такой беттер в ставках
Беттер, или беттор (от английского bet — ставка) — игрок, делающий ставки на спортивные события в букмекерской конторе.
Пари заключаются на условиях букмекера. На наиболее вероятные исходы БК предлагают минимальные коэффициенты.
Чтобы зарабатывать на ставках, беттер должен находить ошибки букмекера в линии, искать другие стратегии выигрышных ставок и следовать принципам банкролл-менеджмента.
Если человек зарегистрировался в букмекерской конторе и делает ставки на спорт, он уже беттер. Даже когда эти пари не приносят прибыли. Но большинство клиентов БК интересует финансовая выгода от игры на ставках.
Банкролл-менеджмент:
Как успешный беттер делает ставки на спорт
Чтобы успешно делать ставки на спорт, необходим холодный расчёт и всесторонний анализ ситуации.
Есть несколько критериев успешного беттера.
- Разбирается в виде спорта, на который заключает пари.
- Знает команды или спортсменов, событие с участием которых выбирает для ставки.
- Проводит предматчевый анализ статистики: последние результаты и турнирное положение.
- Следит за информацией из стана команд о мотивации, наличии травм и дисквалификации игроков, о состоянии ведущих спортсменов.
- Учитывает место проведения встречи.
- Понимает игровую специфику условий проведения матча.
- Использует несколько видов ставок.
Как стать успешным беттером: советы для новичков
Чтобы играть на ставках с целью заработка, изучите информацию о правилах, видах ставок, статистическом анализе и других нюансах.
В интернете есть множество рекомендаций для начинающих беттеров.
- Читайте как можно больше материалов и книг о беттинге. Чем больше вы узнаете о стратегиях и опыте других игроков, тем легче вам будет на начальном этапе.
- Найдите одну или несколько букмекерских контор, предлагающих наиболее высокие коэффициенты и широкую роспись событий.
- Изучите виды спорта, правила и лиги, на которые будете ставить.
- Исключите эмоции. Очень важно ставить без личных предпочтений к команде или спортсмену.
- Проверьте стратегии игры на виртуального счёте или ведите таблицу с результатами виртуальных ставок. Если на дистанции больше 100 ставок вы будете в плюсе, можно перейти к игре на реальные деньги.
- Придерживайтесь финансового менеджмента. Заранее определите, какую максимальную сумму вы готовы поставить и насколько сильно может пострадать игровой банк.
Книги о ставках на спорт:
Истории успеха в беттинге
Есть известные личности, которые стали примером успешных игроков для начинающих беттеров. Такие люди посвятили беттингу всю жизнь, вложив в это дело много времени и сил.
Например, Боб Вульгарис добился больших успехов в конце 1990-х и начале 2000-х. Этот американский беттер делал ставки на тотал последней половины встречи в матчах НБА.
Тогда букмекеры тогда общий тотал для всего матча на четыре, не беря в расчет штрафные броски в конце игры. Вульгарис пользовался этим, создав свою стратегию ставок на баскетбол.
Затем букмекерские конторы устранили свою ошибку, и на пару лет Бобу пришлось забыть о стабильных доходах от ставок. Но в итоге при его участии была создана специальная программа для расчёта алгоритма ставок, актуальная до сих пор.
Ещё один пример успешного игрока — Лэм Бэнкер. Этот американский беттер стал миллионером благодаря ставкам на спорт. Доходило до того, что некоторые букмекеры отказывались принимать у него ставки, опасаясь больших убытков.
Бэнкер не раскрыл все свои секреты, но дал несколько советов новичкам.
- Не слушайте мнение большинства. Оно часто бывает ошибочным.
- Не увеличивайте сумму ставки в попытках отыграться.
- Внимательно выбирайте матчи и не давайте прогнозы на то, в чём не разбираетесь.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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