Каждый профессионал когда-то был новичком. Для начинающих беттеров в ставках появились ценные рекомендации.

Кто такой беттер в ставках на спорт: советы начинающим и истории успеха

Делая ставки в букмекерской конторе, игрок становится беттером. В этой статье мы расскажем, кто такой беттер в ставках на спорт, поделимся историями успеха и советами профессионалов.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Кто такой беттер в ставках

Беттер, или беттор (от английского bet — ставка) — игрок, делающий ставки на спортивные события в букмекерской конторе.

Пари заключаются на условиях букмекера. На наиболее вероятные исходы БК предлагают минимальные коэффициенты.

Чтобы зарабатывать на ставках, беттер должен находить ошибки букмекера в линии, искать другие стратегии выигрышных ставок и следовать принципам банкролл-менеджмента.

Если человек зарегистрировался в букмекерской конторе и делает ставки на спорт, он уже беттер. Даже когда эти пари не приносят прибыли. Но большинство клиентов БК интересует финансовая выгода от игры на ставках.

Банкролл-менеджмент:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Как успешный беттер делает ставки на спорт

Чтобы успешно делать ставки на спорт, необходим холодный расчёт и всесторонний анализ ситуации.

Есть несколько критериев успешного беттера.

Разбирается в виде спорта, на который заключает пари.

Знает команды или спортсменов, событие с участием которых выбирает для ставки.

Проводит предматчевый анализ статистики: последние результаты и турнирное положение.

Следит за информацией из стана команд о мотивации, наличии травм и дисквалификации игроков, о состоянии ведущих спортсменов.

Учитывает место проведения встречи.

Понимает игровую специфику условий проведения матча.

Использует несколько видов ставок.

Как стать успешным беттером: советы для новичков

Чтобы играть на ставках с целью заработка, изучите информацию о правилах, видах ставок, статистическом анализе и других нюансах.

В интернете есть множество рекомендаций для начинающих беттеров.

Читайте как можно больше материалов и книг о беттинге. Чем больше вы узнаете о стратегиях и опыте других игроков, тем легче вам будет на начальном этапе.

Найдите одну или несколько букмекерских контор, предлагающих наиболее высокие коэффициенты и широкую роспись событий.

Изучите виды спорта, правила и лиги, на которые будете ставить.

Исключите эмоции. Очень важно ставить без личных предпочтений к команде или спортсмену.

Проверьте стратегии игры на виртуального счёте или ведите таблицу с результатами виртуальных ставок. Если на дистанции больше 100 ставок вы будете в плюсе, можно перейти к игре на реальные деньги.

Придерживайтесь финансового менеджмента. Заранее определите, какую максимальную сумму вы готовы поставить и насколько сильно может пострадать игровой банк.

Книги о ставках на спорт:

Книги о ставках на спорт: секреты букмекеров и пособия по стратегиям от профессионалов Топ-10 книг про ставки на спорт от «Чемпионата».

Истории успеха в беттинге

Есть известные личности, которые стали примером успешных игроков для начинающих беттеров. Такие люди посвятили беттингу всю жизнь, вложив в это дело много времени и сил.

Например, Боб Вульгарис добился больших успехов в конце 1990-х и начале 2000-х. Этот американский беттер делал ставки на тотал последней половины встречи в матчах НБА.

Тогда букмекеры тогда общий тотал для всего матча на четыре, не беря в расчет штрафные броски в конце игры. Вульгарис пользовался этим, создав свою стратегию ставок на баскетбол.

Затем букмекерские конторы устранили свою ошибку, и на пару лет Бобу пришлось забыть о стабильных доходах от ставок. Но в итоге при его участии была создана специальная программа для расчёта алгоритма ставок, актуальная до сих пор.

Ещё один пример успешного игрока — Лэм Бэнкер. Этот американский беттер стал миллионером благодаря ставкам на спорт. Доходило до того, что некоторые букмекеры отказывались принимать у него ставки, опасаясь больших убытков.

Бэнкер не раскрыл все свои секреты, но дал несколько советов новичкам.

Не слушайте мнение большинства. Оно часто бывает ошибочным.

Не увеличивайте сумму ставки в попытках отыграться.

Внимательно выбирайте матчи и не давайте прогнозы на то, в чём не разбираетесь.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!