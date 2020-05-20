«Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов, Яшин и Бордачёв не пропустят в Гродно

21 мая в матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо-БелАЗ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 21 мая «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

Анализ и прогноз матча «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» (21.05.2020)

Программа 10-го тура Высшей лиги Беларуси продолжится в четверг в Гродно, где местный «Неман» сразится с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Позади практически треть сезона, а команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают принципиально разные задачи.

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У «Торпедо-БелАЗ» всё замечательно. Удаётся сохранять график «два очка за игру», которого хватает для нахождения в числе лидеров. БАТЭ пришёл в себя после стартового провала, набрал сумасшедший ход и вышел на чистое первое место. «Автозаводцы» вместе с «Энергетиком-БГУ» возглавляют группу преследования, отставая всего на один балл.



В минувшем туре подопечные Юрия Пунтуса без шансов убрали с пути крепкую «Городею» (3:1). Быстро открыли счёт, а уже на 31-й минуте получили численное преимущество. После этого довести дело до победы оставалось делом техники. Счёт мог бы быть гораздо крупнее, однако вратарь гостей поймал кураж.



А вот «Неман» имеет куда более приземлённые цели на сезон. На данный момент команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионате Беларуси, то есть в зоне стыковых матчей. Набрано всего восемь очков, зато есть игра в запасе, поскольку поединок с «Минском» перенесли из-за подозрения на коронавирус у футболиста «горожан».

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Гродненцы — один из самых домашних коллективов Высшей лиги Беларуси. На выезде он успел набрать всего один балл, зато в родных стенах — 7 из 12 возможных. А забивает в среднем по два мяча за игру (разница голов 8:5). Единственное поражение потерпели от «Руха», но там в защите не получилось ничего (2:4).



Именно поэтому букмекеры дают на явного казалось бы фаворита коэффициент в районе 2.50. Впрочем, история встреч говорит в пользу жодинцев. Исторически «Неман» для них — один из наиболее удобных соперников. 12 игр, 7 побед, 4 ничьи и одно-единственное поражение. За всё время «автозаводцы» пропустили всего дважды.



От этого и будем отталкиваться. Во-первых, подопечные Юрия Пунтуса в 9 турах пропустили всего 5 раз, меньше только у «Шахтёра» из Солигорска (3). Во-вторых, в 5 предыдущих очных встречах голы были только в одну сторону. В общем, всё говорит о том, что «обе забьют — нет» за 1.73 надо брать.

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П2 с нулевой форой за 1.78 — тоже неплохо. Одно поражение в 12 случаях — это серьёзно, так ещё и по текущему состоянию команды находятся в разных весовых категориях. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.68. За все 12 поединков соперники ни разу не забивали больше трёх мячей.

Прогноз и ставки на матч «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо» идёт по графику «два очка за игру» и занимает второе место в турнирной таблице, а «Неман» находится в зоне стыковых матчей. История очных встреч полностью на стороне гостей — семь побед и четыре ничьих при одном поражении. В пяти предыдущих случаях голы забивались только в одну сторону. Напрашивается низовая игра, в которой шансы жодинцев смотрятся выше.



Ставка №1: обе забьют — нет за 1.73.



Ставка №2: победа «Торпедо-БелАЗ» с нулевой форой за 1.78.

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