Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Байер»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.
Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели не ожидается, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Выходим на финишную прямую — впереди разбор «Байера».
Место в турнирной таблице чемпионата Германии
К моменту возобновления первенства «аспириновые» находятся в верхней трети турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 47 очков в 25 турах и расположились на пятой позиции, которая выводит в Лигу Европы. Место в еврокубках уже практически обеспечено, ведь располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт на 10 баллов.
Но путёвкой в Лигу Европы амбиции «Байера» явно не ограничиваются. Задача на оставшуюся часть сезона — подняться хотя бы на одну позицию, чтобы в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. «Бавария» ушла далеко и вряд ли собирается сбавлять темп, а вот в группе преследователей возможны варианты.
После 25 туров отставание от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха составляет два очка, «РБ Лейпциг» находится в трёх баллах, а дортмундская «Боруссия» — в четырёх. Плотность солидная, а двухмесячная пауза запутывает ситуацию до предела. Значит, будет весело.
Календарь
Расписание далеко не самое приятное, крепких соперников предостаточно. Для начала предстоит выезд в Бремен, местный «Вердер» находится в зоне вылета и изо всех сил будет пытаться подняться выше. Среди других соперников — «Боруссия» М, «Вольфсбург», «Фрайбург», «Бавария» и «Шальке».
Пять представителей топ-8 — это многовато, так что поставить набор очков на поток и совершить требуемый рывок будет сложно. Но «Байер» в нынешнем сезоне уже неоднократно удивлял: успел победить в Мюнхене, хлопнул во втором круге дортмундскую «Боруссию» и дважды сыграл вничью с «РБ Лейпциг».
Стиль игры
«Аспириновые» — одна из самых стильных и смелых команд чемпионата Германии, которая ищет счастье в атаке и всегда стремится действовать первым номером. Достаточно сказать, что по проценту владения мячом (59,9%) она в нынешнем сезоне уступает только «Баварии».
Много прессинга, постоянное давление на оппонента и провоцирование ошибок помогают быстро возвращать мяч. Кроме того, здесь очень много скоростных футболистов с качественным дриблингом, а потому в случае неаккуратной передачи наказание не заставляет себя ждать.
«Байер» постоянно ищет возможности для передач вразрез, а форварды действуют на линии офсайда. Результат — чистое первое место в Бундеслиге по количеству положения «вне игры», аж 2,8 в среднем за матч.
Тренды
Леверкузенцы играют сами и дают играть другим, а потому следить за матчами с их участием всегда интересно. Средняя результативность — ровно три гола за встречу, 75 мячей за 25 туров (45:30). Для высокой линии обороны и постоянных офсайдных ловушек 30 пропущенных голов — совсем немного.
Любопытно, что «Байер» — редкий пример коллектива, который до перерыва забивает заметно чаще, чем после него. В первом тайме он отличился аж 27 раз, а во втором — только 18, то есть в полтора раза меньше. Имеет смысл ловить быстрый гол: подопечные Петера Боша уже десять раз забивали к исходу 15-й минуты.
Ещё один важный тренд — на своём поле «аспириновые» исполняют угловые практически в два раза чаще, чем на выезде. Это нужно учитывать любителям ставок на статистику. И последнее: «Байер» очень редко получает жёлтые карточки (всего 38, четвёртое место в чемпионате Германии), зато умудрился шесть раз остаться в меньшинстве. Ни один из других клубов не удалялся даже пять раз.
Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020
«Байер» практически гарантировал себе участие в еврокубках на будущий год, отрыв от преследователей большой. Однако команда явно хочет вновь попасть в Лигу чемпионов. «Бавария» ушла далеко, а на три оставшиеся путёвки претендуют четыре сильные команды. Многое решат детали.
У «аспириновых» впереди пять соперников из топ-8, в том числе очные встречи с «Боруссией» М и «Баварией». От них и будет зависеть исход сезона. Отметим, что пока битвы с грандами подопечные Петера Боша проводят вполне успешно.
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