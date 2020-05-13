Бундеслига возобновится 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Байер»

Чемпионат Германии первым из топовых европейских лиг возобновит сезон. Предыдущие матчи состоялись в первой половине марта, а уже 16 мая Бундеслига планирует начать 26-й тур. Соответственно, пауза из-за распространения пандемии коронавируса составит чуть более двух месяцев.

Бундеслига возобновится через четыре дня. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Герта» Берлинцы рассчитывали побороться за место в еврокубках, но потеряли сезон.

Естественно, за этот период многое успело произойти. Раз уж другого топового футбола в ближайшие недели не ожидается, самое время поближе познакомиться с участниками чемпионата Германии и наметить тренды, которые способны помочь в ставках. Выходим на финишную прямую — впереди разбор «Байера».

Место в турнирной таблице чемпионата Германии

К моменту возобновления первенства «аспириновые» находятся в верхней трети турнирной таблицы чемпионата Германии. Они набрали 47 очков в 25 турах и расположились на пятой позиции, которая выводит в Лигу Европы. Место в еврокубках уже практически обеспечено, ведь располагающийся на шестой строчке «Шальке» отстаёт на 10 баллов.



Но путёвкой в Лигу Европы амбиции «Байера» явно не ограничиваются. Задача на оставшуюся часть сезона — подняться хотя бы на одну позицию, чтобы в следующем сезоне принять участие в Лиге чемпионов. «Бавария» ушла далеко и вряд ли собирается сбавлять темп, а вот в группе преследователей возможны варианты.



После 25 туров отставание от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха составляет два очка, «РБ Лейпциг» находится в трёх баллах, а дортмундская «Боруссия» — в четырёх. Плотность солидная, а двухмесячная пауза запутывает ситуацию до предела. Значит, будет весело.

Календарь

Расписание далеко не самое приятное, крепких соперников предостаточно. Для начала предстоит выезд в Бремен, местный «Вердер» находится в зоне вылета и изо всех сил будет пытаться подняться выше. Среди других соперников — «Боруссия» М, «Вольфсбург», «Фрайбург», «Бавария» и «Шальке».

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Айнтрахт» Самая невезучая команда Бундеслиги в этом сезоне постарается ворваться в топ-10.

Пять представителей топ-8 — это многовато, так что поставить набор очков на поток и совершить требуемый рывок будет сложно. Но «Байер» в нынешнем сезоне уже неоднократно удивлял: успел победить в Мюнхене, хлопнул во втором круге дортмундскую «Боруссию» и дважды сыграл вничью с «РБ Лейпциг».

Стиль игры

«Аспириновые» — одна из самых стильных и смелых команд чемпионата Германии, которая ищет счастье в атаке и всегда стремится действовать первым номером. Достаточно сказать, что по проценту владения мячом (59,9%) она в нынешнем сезоне уступает только «Баварии».



Много прессинга, постоянное давление на оппонента и провоцирование ошибок помогают быстро возвращать мяч. Кроме того, здесь очень много скоростных футболистов с качественным дриблингом, а потому в случае неаккуратной передачи наказание не заставляет себя ждать.



«Байер» постоянно ищет возможности для передач вразрез, а форварды действуют на линии офсайда. Результат — чистое первое место в Бундеслиге по количеству положения «вне игры», аж 2,8 в среднем за матч.

Тренды

Леверкузенцы играют сами и дают играть другим, а потому следить за матчами с их участием всегда интересно. Средняя результативность — ровно три гола за встречу, 75 мячей за 25 туров (45:30). Для высокой линии обороны и постоянных офсайдных ловушек 30 пропущенных голов — совсем немного.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

Любопытно, что «Байер» — редкий пример коллектива, который до перерыва забивает заметно чаще, чем после него. В первом тайме он отличился аж 27 раз, а во втором — только 18, то есть в полтора раза меньше. Имеет смысл ловить быстрый гол: подопечные Петера Боша уже десять раз забивали к исходу 15-й минуты.

Ещё один важный тренд — на своём поле «аспириновые» исполняют угловые практически в два раза чаще, чем на выезде. Это нужно учитывать любителям ставок на статистику. И последнее: «Байер» очень редко получает жёлтые карточки (всего 38, четвёртое место в чемпионате Германии), зато умудрился шесть раз остаться в меньшинстве. Ни один из других клубов не удалялся даже пять раз.

Прогноз на завершение сезона Бундеслиги-2019/2020

«Байер» практически гарантировал себе участие в еврокубках на будущий год, отрыв от преследователей большой. Однако команда явно хочет вновь попасть в Лигу чемпионов. «Бавария» ушла далеко, а на три оставшиеся путёвки претендуют четыре сильные команды. Многое решат детали.

Чемпионат Германии стартует 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров на сезон: «Аугсбург» Одна из самых весёлых команд чемпионата Германии наверняка останется в элите.

У «аспириновых» впереди пять соперников из топ-8, в том числе очные встречи с «Боруссией» М и «Баварией». От них и будет зависеть исход сезона. Отметим, что пока битвы с грандами подопечные Петера Боша проводят вполне успешно.