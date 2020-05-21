«Хайденхайм» — «Веен». Прогноз: берём коэффициент 2.85 в матче второй Бундеслиги

22 мая в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» сыграет с «Вееном». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хайденхайма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Веена» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Хайденхайм» — «Веен»

Букмекеры уверены, что матч «Хайденхайм» — «Веен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.72.

Анализ и прогноз матча «Хайденхайм» — «Веен» (22.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Один тур уже сыгран, команды прогрелись и вошли в колею. Опасения по поводу снижения результативности оказались напрасны — голов в 26-м туре было предостаточно.

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«Хайденхайм» и «Веен» находятся в разных частях турнирной таблицы и решают противоположные задачи. Отдельно нужно отметить, что никаких проблем с мотивацией на оставшуюся часть первенства у них не возникнет, поскольку права на ошибку нет ни у тех, ни у других.



Красно-синие бьются за повышение в классе. На данный момент они располагаются на четвёртой строчке во второй Бундеслиге, отставая от «Гамбурга» и «Штутгарта» на четыре очка. Шансы имеются, однако календарь в оставшиеся недели будет сложным. Потому допускать осечку в родных стенах с аутсайдерам никак нельзя.



Неделю назад «Хайденхайм» разгромно уступил скромному «Бохуму» на выезде со счётом 0:3, упустив возможность подобраться поближе к топ-3. Пожалуй, результат получился не по игре. Хозяева быстро отличились, выбив соперника из колеи. Подопечные Франка Шмидта наиграли на один-два мяча, но с реализацией в тот день совсем не задалось.

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Впрочем, на выезде «Хайденхайм» традиционно не блещет — всего четыре победы в 13 поединках сезона. А вот на своём поле картина гораздо приятнее. 25 очков в 13 матчах при разнице голов 22:11 — это солидно. Предыдущее домашнее поражение датировано аж 6 октября.



Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично. «Веен» бьётся за выживание, причём делает это не особенно успешно. 28 очков в 26 турах, 16-е место в турнирной таблице. Если подняться выше не удастся, придётся играть стыки за право остаться во втором дивизионе.



Неделю назад аутсайдер хлопнул «Штутгарт» (2:1), хотя переоценивать тот результат не стоит. Во-первых, то было на своём поле, а теперь играть придётся на выезде. Во-вторых, швабы имели огромное преимущество (68-32 по владению мячом, 6-2 по угловым) и точно наиграли как минимум на ничью.

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В-третьих, победный гол состоялся с пенальти на 97-й минуте. У «Веена» было три хороших момента, два из которых завершились взятием ворот. А «Штутгарт» нанёс 23 удара и отличился всего однажды. По сути команде просто повезло, но везение — штука переменчивая.



«Веен» — один из самых бодрых коллективов второй Бундеслиги. Уровень футболистов весьма скромный, поэтому никакого мелкого паса и контроля мяча — только физическая готовность, самоотдача и забросы. Даже удивительно, что на классические «обе забьют» букмекеры дают крепкий коэффициент 1.73.



Можно поднять его, взяв 1Х + обе забьют за 2.15. Также проверим гол «Хайденхайма» в стартовые 30 минут за 2.85. Логика простая: хозяева в прошлом туре потерпели разгромное поражение, впереди у них сложный календарь. Приезд аутсайдера — отличная возможность вернуть уверенность и поднять себе настроение. Без агрессивного дебюта вряд ли обойдётся.

Прогноз и ставки на матч «Хайденхайм» — «Веен»

«Хайденхайм» претендует на повышение в классе, но в минувшем туре влетел «Бохуму» со счётом 0:3 (хоть и не по игре). После такого матч в родных стенах с аутсайдером — отличный шанс вернуть уверенность и исправиться за провал. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и быстрого гола.



Ставка №1: «Хайденхайм» не проиграет + обе забьют за 2.15.



Ставка №2: гол «Хайденхайма» в стартовые 30 минут за 2.85.



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