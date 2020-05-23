«Гамбург» — «Арминия». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в матче лидеров Второй Бундеслиги

Клуб из Билефельда одной ногой в элитном дивизионе, осталось не проиграть главному преследователю.

«Гамбург» сыграет с «Арминией» в матче 27-го тура Второй немецкой Бундеслиги 24 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гамбургта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Арминии» оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Гамбург» — «Арминия»

Букмекеры уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 24 мая «Гамбург» — «Арминия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.

Анализ и прогноз матча «Гамбург» — «Арминия» (24.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Один тур уже сыгран, команды прогрелись и вошли в колею. Опасения по поводу снижения результативности оказались напрасными — голов в 26-м туре было предостаточно.

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Центральная игра 27-го тура однозначно пройдёт в Гамбурге, ведь речь идёт о двух лучших командах Второй Бундеслиги на данный момент. «Арминия» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, сохраняя солидный отрыв. 52 очка, семь баллов запаса перед ближайшими преследователями.

Одним из этих преследователей как раз является «Гамбург». На его счету 45 очков, у «Штутгарта» ровно столько же. Собственно, «динозавры» неделю назад имели замечательную возможности выйти на чистое второе место, поскольку «швабы» умудрились проиграть скромнейшему «Веену» (1:2).

Но не вышло, хотя успех был близко. Чёрно-бело-синие на выезде не сумели одолеть крепкий «Гройтер Фюрт» (2:2). До победы не хватило считанных мгновений: подопечные Дитера Хеккинга пропустили первыми, затем забили два мяча, но всё же позволили противнику отыграться на 94-й минуте.

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Теперь ситуация закручивается: напрямую в элитный дивизион поднимутся два лучших клуба, а обладателю третьего места предстоит играть стыки. «Арминия» чувствует себя максимально уверенно и имеет право на ошибку. Запас солидный, а календарь в оставшиеся недели довольно простой.

На таком фоне клуб из Билефельда вряд ли станет куда-то торопиться, ничья (тем более на выезде) его полностью устроит. У «Гамбурга» положение двоякое: победа, конечно, стала бы большим подспорьем в борьбе со «Штутгартом», но в случае поражения ситуация резко ухудшится, ведь в гонку может включиться «Хайденхайм».

В общем, вполне вероятен расклад, при котором обе стороны не станут никуда торопиться. «Арминия» пропускает меньше всех во Второй Бундеслиге. Если она откроет счёт, добиться победы будет невероятно сложно. «Динозавры» это прекрасно понимают. «Гол в первые 27 минут — нет» за 2.19 смотрится нормально.

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Проверять ли лобовую ничью за мощный коэффициент 3.55 — дело вкуса. В первом круге команды поделили очки (1:1), хотя преимуществом владела «Арминия». На наш взгляд, шансы на мирный исход никак не меньше 30%, так что рассмотреть этот вариант определённо стоит.

Прогноз и ставки на матч «Гамбург» — «Арминия»

Очная встреча лидеров Второй Бундеслиги. «Арминия» уже одной ногой в элитном дивизионе: семь очков запаса при лёгком календаре — это много. Торопиться на выезде клуб из Билефельда точно не станет, ничья его вполне устроит. Проверим «гол в первые 27 минут — нет» за 2.19. «Гамбург» не рискнёт раскрываться в дебюте, так что вероятность быстрого гола невелика.

Ставка №1: гол в первые 27 минут — нет за 2.19.

Ставка №2: ничья за 3.55.

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