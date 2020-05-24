«Яблонец» — «Фастав». Прогноз: Хюбшман и Долежал разделают экс-соперника «Локомотива»

«Яблонец» и «Фастав Злин» сыграют 26 мая в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Яблонеца» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Злина» оценён букмекерами коэффициентом 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Яблонец» — «Фастав Злин»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 26 мая «Яблонец» — «Фастав» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.

Анализ и прогноз матча «Яблонец» — «Фастав» (26.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а со вторника в бой вступят остальные клубы.

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Пару лет назад клуб из Злина соперничал в Лиге Европы с московским «Локомотивом» (правда, неудачно). Теперь о еврокубках можно забыть: результаты в последнее время совсем печальные, с большой долей вероятности придётся участвовать в пульке аутсайдеров за право сохранить прописку в элите.



После 24 туров чемпионата Чехии «Фастав» занимает третье место с конца, имея в активе скромные 22 очка. Отставание от десятой позиции, которая позволит принять участие в плей-офф за место в квалификации Лиги Европы, составляет 10 очков. Впереди всего шесть встреч, так что шансы кажутся минимальными.



А вот «Яблонец» чувствует себя замечательно. Зелёно-белые перед паузой выдали серию из трёх матчей без побед, но всё равно остались в тройке лучших. На данный момент они занимают третью позицию с 40 очками. Включиться в гонку за титул вряд ли удастся: «Славия» ушагала на 18 баллов, «Виктория» — на 10.

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Соответственно, задача-минимум на оставшуюся часть сезона — удержать бронзовые медали. Конкуренция невероятно солидная: даже находящаяся на девятой позиции «Спарта» из Праги отстаёт всего на пять пунктов. Понятно, что при таких условиях терять очки в родных стенах с аутсайдером крайне не рекомендуется.



Состав у хозяев гораздо сильнее, статистика очных встреч тоже полностью на их стороне. В 14 матчах на своём поле «Яблонец» добыл девять побед, трижды сыграл вничью и дважды уступил. Разница голов солидная — 27:11. Больше того — в пяти предыдущих домашних играх зелёно-белые побеждали с разницей как минимум в два мяча.



Неудивительно, что букмекеры дают на лобовую победу хозяев скромные 1.50. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 2.33 и П1 + тотал больше 2.5 гола за 2.30. Дело в том, что «Яблонец» — одна из самых весёлых команд чемпионата Чехии, которая играет сама и не мешает другим.

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Средняя результативность матчей с участием подопечных Петра Рады превышает три гола. Да и пропускают они много — 31 гол в 24 турах, в топ-6 хуже показатель только у «Млады Болеслав». Соперники наверняка соскучились по футболу, а «Фаставу» уже совсем нечего терять.

Прогноз и ставки на матч «Яблонец» — «Фастав»

Третья команда чемпионата Чехии на своём поле сразится с аутсайдером, бьющимся за выживание. В пяти предыдущих очных встречах в родных стенах «Яблонец» неизменно побеждал с разницей как минимум в два гола. Не будем мудрить и возьмём П1 с форой (-1.5) за 2.33.



Ставка: «Яблонец» победит с форой (-1.5) за 2.33.



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