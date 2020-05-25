«Ян» — «Нюрнберг». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче Второй Бундеслиги

26 мая «Ян» сыграет с «Нюрнбергом» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Яна» оценён букмекерами коэффициентом 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Ян» — «Нюрнберг»

Букмекеры не уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 26 мая «Ян» — «Нюрнберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Ян» — «Нюрнберг» (26.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их будет сразу четыре.

Статистический прогноз: «Арарат» — «Урарту», ставка на чемпионат Армении Ставка с коэффициентом 4.70 на ереванское дерби чемпионата Армении.

Соперники на данный момент находятся в нижней части турнирной таблицы. «Нюрнберг» ещё в минувшем сезоне выступал в элите, а теперь всерьёз рискует провалиться в третий дивизион. За семь туров до окончания первенства он находится на 15-й строчке, имея в активе скромные 30 очков.



Плотность внизу сумасшедшая. «Динамо» из Дрездена набрало 24 балла и имеет две игры в запасе, а у «Карлсруэ» и «Веена» по 28 очков. Два худших клуба вылетают напрямую, а занявший 16-ю строчку отправится играть стыки. Цена ошибки колоссальная, что начинает сказываться на результативности.



После возобновления сезона бывшая команда Ивана Саенко набрала лишь одно очко, хотя в обоих поединках смотрелась симпатично. С «Санкт-Паули» помешало удаление вратаря в дебюте второго тайма, с крепким «Эрцгебирге» не хватило реализации. В обоих случаях в равных составах «Нюрнберг» действовал интереснее.

«Яблонец» — «Фастав». Прогноз: Хюбшман и Долежал разделают экс-соперника «Локомотива» Берём коэффициент 2.33 в матче чемпионата Чехии.

Любопытно другое — обе встречи получились низовыми (0:1 и 1:1), хотя прежде планка тотала исправно пробивалась. И это не совпадение. В минувшем туре состоялись аж три нулевые ничьи, для второй Бундеслиги событие редчайшее. Сезон выходит на финишную прямую, ставки растут.



К одной из этих нулевых ничьих приложил руку «Ян». На выезде он отобрал очки у скромного «Зандхаузена», хотя моментов создал заметно меньше и был близок к поражению. Красно-белые великолепно начали сезон и долгое время шли в группе лидеров, однако затем посыпались.



В восьми предыдущих турах удалось добыть всего одну победу, да и ту в родных стенах над скромным «Вееном» (1:0). Теперь о выходе в элиту можно забыть, задача на остаток сезона максимально приземлённая — сохранить прописку во втором дивизионе. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

Evil Geniuses — Beastcoast. Прогноз: «злые гении» не испытают проблем с аутсайдером EG выиграла три серии у Beastcoast кряду и готова продолжить победную серию на ESL One Birmingham 2020

Строго говоря, ничья станет нормальным результатом для обеих сторон, так что вполне можно проверить коэффициент 3.34. Высокой результативности не ждём: цена ошибки высока, раскрываться слишком опасно. Потому вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.



Логика простая. Составы у соперников сопоставимы, но «Нюрнберг» после возобновления первенства смотрелся симпатичнее и явно недобрал очков. Также можно подумать о ставке «гол в первые 28 минут — нет» за 2.28.

Прогноз и ставки на матч «Ян» — «Нюрнберг»

Соперники находятся внизу турнирной таблицы, зона вылета совсем близко. В такой ситуации рисковать и раскрываться они вряд ли станут. В принципе, ничья станет нормальным результатом для обеих сторон, так что её вполне можно проверить. Большого количества голов не ждём.



Ставка №1: ничья за 3.34.



Ставка №2: гол в первые 28 минут — нет за 2.28.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.