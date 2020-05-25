«Ян» — «Нюрнберг». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче Второй Бундеслиги

26 мая «Ян» сыграет с «Нюрнбергом» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Яна» оценён букмекерами коэффициентом 2.76.
Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Ян» — «Нюрнберг»
Букмекеры не уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 26 мая «Ян» — «Нюрнберг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.
Анализ и прогноз матча «Ян» — «Нюрнберг» (26.05.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их будет сразу четыре.
Соперники на данный момент находятся в нижней части турнирной таблицы. «Нюрнберг» ещё в минувшем сезоне выступал в элите, а теперь всерьёз рискует провалиться в третий дивизион. За семь туров до окончания первенства он находится на 15-й строчке, имея в активе скромные 30 очков.
Плотность внизу сумасшедшая. «Динамо» из Дрездена набрало 24 балла и имеет две игры в запасе, а у «Карлсруэ» и «Веена» по 28 очков. Два худших клуба вылетают напрямую, а занявший 16-ю строчку отправится играть стыки. Цена ошибки колоссальная, что начинает сказываться на результативности.
После возобновления сезона бывшая команда Ивана Саенко набрала лишь одно очко, хотя в обоих поединках смотрелась симпатично. С «Санкт-Паули» помешало удаление вратаря в дебюте второго тайма, с крепким «Эрцгебирге» не хватило реализации. В обоих случаях в равных составах «Нюрнберг» действовал интереснее.
Любопытно другое — обе встречи получились низовыми (0:1 и 1:1), хотя прежде планка тотала исправно пробивалась. И это не совпадение. В минувшем туре состоялись аж три нулевые ничьи, для второй Бундеслиги событие редчайшее. Сезон выходит на финишную прямую, ставки растут.
К одной из этих нулевых ничьих приложил руку «Ян». На выезде он отобрал очки у скромного «Зандхаузена», хотя моментов создал заметно меньше и был близок к поражению. Красно-белые великолепно начали сезон и долгое время шли в группе лидеров, однако затем посыпались.
В восьми предыдущих турах удалось добыть всего одну победу, да и ту в родных стенах над скромным «Вееном» (1:0). Теперь о выходе в элиту можно забыть, задача на остаток сезона максимально приземлённая — сохранить прописку во втором дивизионе. Сейчас отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.
Строго говоря, ничья станет нормальным результатом для обеих сторон, так что вполне можно проверить коэффициент 3.34. Высокой результативности не ждём: цена ошибки высока, раскрываться слишком опасно. Потому вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.
Логика простая. Составы у соперников сопоставимы, но «Нюрнберг» после возобновления первенства смотрелся симпатичнее и явно недобрал очков. Также можно подумать о ставке «гол в первые 28 минут — нет» за 2.28.
Прогноз и ставки на матч «Ян» — «Нюрнберг»
Соперники находятся внизу турнирной таблицы, зона вылета совсем близко. В такой ситуации рисковать и раскрываться они вряд ли станут. В принципе, ничья станет нормальным результатом для обеих сторон, так что её вполне можно проверить. Большого количества голов не ждём.
Ставка №1: ничья за 3.34.
Ставка №2: гол в первые 28 минут — нет за 2.28.
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