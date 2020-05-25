«Эрцгебирге» — «Дармштадт». Прогноз: Назаров и Выдра обгонят «лилий» в турнирной таблице

«Эрцгебирге» сыграет с «Дармштадтом» в матче 27-го тура Второй немецкой Бундеслиги 26 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эрцгебирге» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Дармштадта» оценён букмекерами коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» — «Дармштадт»

Букмекеры не уверены, что матч Второй немецкой Бундеслиги 26 мая «Эрцгебирге» — «Дармштадт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Эрцгебирге» — «Дармштадт» (26.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их будет сразу четыре.

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В Ауэ состоится битва прямых конкурентов. Обе команды сохраняют неплохие шансы на повышение в классе. После 27 туров «Дармштадт» набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, а «Эрцгебирге» имеет в активе 38 баллов и идёт шестым.

Отставание заметное, но не безнадёжное. Располагающийся в зоне стыковых матчей «Штутгарт» разжился 45 очками, а находящийся на второй позиции «Гамбург» имеет на один пункт больше. Ставки высоки: проигравший почти наверняка выпадет из борьбы за путёвку в Бундеслигу.

Соперники возобновили первенство не лучшим образом. «Эрцгебирге» повезло с календарём — два оппонента, ведущих борьбу за выживание. Но удалось набрать только четыре очка. Победа над «Зандхаузеном» далась без особых проблем (3:1), поскольку уже в дебюте гости остались в меньшинстве.

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А вот спустя пару дней подопечные Дирка Шустера показали бледный футбол и ограничились ничьей с «Нюрнбергом» (1:1). Бывший клуб Ивана Саенко смотрелся заметно предпочтительнее, полностью контролировал территорию и имел большое количество подходов. По такой игре одно очко следует считать нормальным исходом.

«Дармштадт» тем временем бросает из жара в холод: сначала он без шансов уступил на выезде стоящему навылет «Карлсруэ» (0:2), а затем разнёс в родных стенах «Санкт-Паули» (4:0). Тут, впрочем, нужно учитывать, что три мяча из четырёх «лилии» провели в заключительные 20 минут, когда соперник пошёл вперёд большими силами.

Команды максимально близки по уровню состава и качеству игры, но тут в дело вступает дополнительный фактор. «Эрцгебирге» великолепен в родных стенах: всего одно поражение за весь сезон, девять побед в 13 матчах и 30 очков. Больше только у «Штутгарта» (31). Игнорировать такие цифры нельзя.

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А вот «Дармштадт» на выезде выступает средненько: только четыре победы в 13 поединках, разница голов — 13:19. Потому логичнее отталкиваться от хозяев. Лобовая победа «Эрцгебирге» идёт у букмекеров за 2.60, а П1 с нулевой форой доступна за 1.86. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. Цена ошибки высока, так что особой результативности не ждём.

Прогноз и ставки на матч «Эрцгебирге» — «Дармштадт»

Соперники близки по уровню, даже в турнирной таблице они находятся рядышком. Но «Эрцгебирге» великолепен в родных стенах — девять побед в 13 матчах, 30 очков из 39 возможных. А вот «Дармштадт» на выезде выступает средненького — всего четыре победы, разница мячей 13:19. Сыграем от хозяев.

Ставка: «Эрцгебирге» победит с форой (0) за 1.86.

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