«Веен» — «Зандхаузен». Прогноз: экс-игрок «Анжи» Жиров поможет зайти коэффициенту 2.22

26 мая «Веен» сыграет с «Зандхаузеном» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зандхаузена» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех «Веена» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Второй Бундеслиги «Веен» — «Зандхаузен»

Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 26 мая «Веен» — «Зандхаузен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча «Веен» — «Зандхаузен» (26.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их будет сразу четыре.

«Гройтер Фюрт» — «Оснабрюк». Прогноз: «трилистники» сохранят шансы на выход в Бундеслигу Берём коэффициент 2.20 на матч Второй Бундеслиги.

В Висбадене сойдутся прямые конкуренты по борьбе за выживание. «Веен» набрал всего 28 очков в 27 турах и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Однако плотность высочайшая, и один удачный отрезок может существенно изменить расклады.

Идущий в зоне стыковых матчей «Карлсруэ» также имеет в активе 28 баллов, а ещё три клуба на данный момент набрали по 30 очков. Одним из них и является «Зандхаузен», а потому вводные данные звучат максимально просто: в случае победы хозяева в любом случае покинут зону вылета.

«Веену» не повезло с календарём, возобновлять сезон пришлось двумя поединками с фаворитами. Получилось неплохо: на своём поле удалось хлопнуть «Штутгарт» (2:1). Швабы, конечно, полностью владели территорией и создали больше, однако в концовке пошли вперёд большими силами, пропустив решающий мяч на 97-й минуте с пенальти.

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Затем клуб из Висбадена в гостях вдоволь попил кровушки у «Хайденхайма», замыкающего топ-4. Фаворит владел мячом, много бил по воротам (в основном, правда, из-за пределов штрафной), однако открыть счёт сумел только на 70-й минуте. Впрочем, этого хватило для победы (1:0).

«Зандхаузен» после рестарта разжился лишь одним очком. Справедливости ради, зацепиться в гостях у крепкого «Эрцгебирге» было практически нереально: уже на четвёртой минуте судья принял сомнительное решение, показав прямую красную карточку защитнику и назначив пенальти. Хозяева реализовали 11-метровый, после чего довели дело до победы (3:1).

Однако чёрно-белые выглядели достойно, старались искать счастья в атаке и при доле везения имели шансы зацепиться за ничью. Пару дней спустя они вновь показали неплохой футбол и снова потеряли очки: не смогли победить в родных стенах «Ян», хотя полностью превзошли оппонента (15:6 по ударам, 5:0 по попаданиям в створ).

«Ян» — «Нюрнберг». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче Второй Бундеслиги Обе команды находятся в опасной близости от зоны вылета.

Стоит отметить Александра Жирова: экс-игрок «Анжи» является безоговорочно основным центральным защитником команды. Которая, между прочим, по меркам аутсайдера второй Бундеслиги пропускает весьма редко — всего 36 голов за 27 матчей, лучший показатель в нижней части таблицы.

«Веен» хуже всех в турнире выступает на своём поле — лишь 13 очков в 13 встречах, разница голов 13:25. «Зандхаузен» на выезде тоже не блещет (шесть поражений в 13 играх), однако после рестарта выглядит более чем симпатично. Букмекеры согласны с этим мнением: они отдают чёрно-белым небольшое преимущество в гостевом матче.

Проверим «обе забьют — нет» за 2.22. Битва прямых конкурентов, на кону путёвка за выживание, риск будет сведён к минимуму — это раз. Нулевая ничья в первом круге — это два. И последнее: команды входят в четвёрку худших второй Бундеслиги по количеству забитых мячей. Ждём вязкого и осторожного футбола.

Прогноз и ставки на матч «Веен» — «Зандхаузен»

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и бьются за выживание, то есть вряд ли станут идти вперёд большими силами. В первом круге они скатали нулевую ничью. Да ещё и входят в число наименее результативных участников второй Бундеслиги. «Обе забьют — нет» за 2.22 на таком фоне выглядит здорово.

Ставка: обе забьют — нет за 2.22.

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