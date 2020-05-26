«Унион» — «Майнц». Прогноз: Брума и Суботич вынудят судью выйти на первый план

Обе команды не стесняются фолить и часто по меркам Бундеслиги получают жёлтые карточки.

«Унион» примет «Майнц» в матче 28-го тура чемпионата Германии 27 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Униона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Майнца» оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Поставить на ничью можно за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Унион» — «Майнц»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Унион» — «Майнц» 27 мая получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Майнц» (27.05.2020)

В Берлине сойдутся соседи по турнирной таблице. «Унион» и «Майнц» — прямые конкуренты, которые находятся неподалёку от зоны стыковых матчей. Следовательно, задача у них общая и максимально простая: как можно быстрее обеспечить себе сохранение прописки в элитном дивизионе.

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Берлинцы набрали 30 очков и находятся на 13-й строчке, «Майнц» разжился 27 баллами и идёт пятнадцатым. Определённая фора у них есть, но не более того: «Фортуна» из зоны стыков имеет в активе 24 очка, да и «Вердер» не стоит сбрасывать со счетов. У бременцев 21 очко, зато есть игра в запасе.

Обе команды наверняка рассчитывали на большее и перед возобновлением первенства имели шансы побороться за путёвку в Лигу Европы. Но рестарт они дружно провалили. «Майнц» набрал всего одно очко в двух турах, а ведь могло быть ещё хуже. «Карнавальники» сумели спастись в гостях у «Кёльна» с 0:2.

Они забили два мяча за 11 минут и вырвали ничью (2:2). Но неделю спустя без шансов проиграли злому «РБ Лейпциг». Всё было кончено уже к 36-й минуте, когда преимущество «быков» достигло трёх мячей. До результата первого круга (на своём поле РБЛ выиграл 8:0) не добрались, но итоговые 0:5 тоже оказались солидной оплеухой.

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«Унион» вообще остался с пустыми руками. Домашнее поражение от «Баварии» получилось более чем достойным: берлинцы неплохо справлялись в обороне и оставались в деле вплоть до 80-й минуты. Мюнхенцы забили второй мяч с углового и спокойно довели встречу до победы (2:0).

А вот 0:4 в дерби с «Гертой» — это за гранью. Больше того — «железные» за 90 минут ни разу не попали в створ ворот. Им повезло уйти на перерыв при счёте 0:0, несколько классных спасений совершил Рафал Гикевич. Однако выводов не последовало, а во втором тайме хозяева забили всё, что имели.

Понятно, что на столь унизительное поражение в дерби нужно отвечать. Тем более на своём поле с довольно скромным соперником. В первом круге «Унион» оказался сильнее на выезде (3:2), хотя без нервов не обошлось: «железные» вели со счётом 3:0 к 81-й минуте и умудрились пропустить за оставшееся время дважды.

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Линия на исход выглядит логичной: соперники близки по уровню, однако встреча пройдёт в Берлине, что даёт некое преимущество хозяевам. При желании можно проверить П1 с нулевой форой за 1.72. А мы возьмём тотал больше 4 жёлтых карточек за мощный коэффициент 2.09. Дело тут вот в чём.

Команды довольно часто по меркам чемпионата Германии получают «горчичники» — по 54 на брата, то есть по две штуки в среднем за игру. В поединке первого круга, к слову, они получили пять предупреждений. Игра принципиальная, зона стыковых матчей близко и убирать ноги никто не станет. 4-5 карточек мы наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Майнц»

Встреча прямых конкурентов по турнирной таблице, который не могут чувствовать себя в безопасности. Зоны стыковых матчей недалеко, так что обеим командам нужно набирать очки. Соперники часто нарушают правила и входят в топ-7 Бундеслиги по количеству жёлтых карточек, так что проверим верх по «горчичникам».

Ставка: тотал больше 4 жёлтых карточек за 2.09.

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