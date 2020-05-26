«Санкт-Паули» — «Хайденхайм». Прогноз: Борис Тащи и Вальдемар Собота помогут «Штутгарту»

27 мая «Санкт-Паули» сыграет с «Хайденхаймом» в матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Санкт-Паули» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Хайденхайма» оценён букмекерами коэффициентом 2.89.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 27 мая «Санкт-Паули» — «Хайденхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.
Анализ и прогноз матча «Санкт-Паули» — «Хайденхайм» (27.05.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их оказалось сразу четыре, а в среду — ещё три.
В Гамбурге местный «Санкт-Паули» примет «Хайденхайм». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и решают разные задачи. Хозяевам гордиться нечем, сезон получается непростым. После 27 туров они набрали 33 очка и находятся на 11-м месте. Думать можно только о сохранении прописки.
Определённый запас имеется, положение довольно комфортное. Зона вылета находится в пяти баллах. Однако аутсайдеры бойко провели рестарт сезона и дружно повадились побеждать, так что откладывать дело в долгий ящик не рекомендуется. Шесть-семь очков гарантируют «пиратам» отсутствие каких-либо проблем.
Возобновление первенства получилось неоднозначным. Для начала с огромным скрипом удалось одолеть в родных стенах «Нюрнберг» (1:0). Гости смотрелись гораздо интереснее в первом тайме, но забить не смогли. А вскоре после перерыва их вратарь получил прямую красную карточку.
Даже в численном большинстве «Санкт-Паули» смотрелся так себе и имел все шансы потерять очки. Но у «Нюрнберга» кончились силы, и на 84-й минуте он всё же пропустил. Спустя неделю удача вернула должок: «пираты» на выезде уступили «Дармштадту» со счётом 0:4, хотя такого разгрома не заслуживали.
Они пропустили в дебюте, после чего забрали мяч и владели инициативой. Справедливости ради, остроты было не так много, а большое количество стандартных положений результата не принесло. Три мяча «лилии» забили после 74-й минуты, когда гости пошли вперёд большими силами.
«Хайденхайм» тоже не смог избежать осечки. В 26-м туре он получил 0:3 на выезде у «Бохума» (с трёх ударов в створ ворот). Но не поплыл и спустя неделю дожал на своём поле «Веен» (1:0). Владел преимуществом от начала и до конца, однако с реализацией не ладилось. Единственный гол состоялся на 70-й минуте.
Впрочем, «Гамбург» со «Штутгартом» провели рестарт ещё хуже, а потому красно-синие смогли подтянуться. И сейчас имеют хорошие шансы на повышение в классе: 44 очка после 27 туров, отставание от зоны стыковых матчей — один балл, а от выводящего в элиту второго места — два.
Беда в том, что в Гамбурге у «Хайденхайма» категорически не ладится. В четырёх предыдущих гостевых поединках с «Санкт-Паули» удалось набрать всего одно очко. «Пираты» традиционно сильны в родных стенах: только три поражения в 14 матчах сезона, 25 очков и пятое место в лиге по этому показателю.
«Хайденхайм» на выезде неплох, но не более того. Всё говорит о том, что красно-синим придётся очень тяжело. Проверим ИТМ 1 гола «Хайденхайма» за 2.10. За четыре встречи в Гамбурге они сподобились лишь на один результативный удар.
Прогноз и ставки на матч «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
«Санкт-Паули» традиционно хорош на своём поле — всего три поражения в 14 играх, 25 очков, топ-5 по этому показателю. Статистика очных встреч тоже на стороне хозяев: 10 очков из 12 возможных в четырёх предыдущих домашних матчах, за 360 минут «Хайденхайм» отличился лишь однажды. Возьмём ИТМ 1 гола гостей за 2.10.
Ставка: ИТМ 1 гола «Хайденхайма» за 2.10.
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