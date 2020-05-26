«Спарта Прага» — «Виктория Пльзень». Прогноз: Канга и Крменчик обойдутся без подвигов

27 мая «Спарта Прага» и «Виктория Пльзень» сыграют в матче 25-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спарты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Виктории» оценён букмекерами коэффициентом 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Спарта Прага» — «Виктория Пльзень»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Чехии 27 мая «Спарта Прага» — «Виктория Пльзень» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча «Спарта Прага» — «Виктория Пльзень» (27.05.2020)

Чемпионат Чехии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Предыдущий тур сыграли ещё в первой декаде марта. 23 мая состоялся перенесённый матч «Теплице» — «Слован Либерец», а со вторника начинается полноценный тур.

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Главный матч среды состоится в Праге, где местная «Славия» примет «Викторию Пльзень». Красные остаются самым титулованным клубом Чехии, но в последние годы с победами у них стало заметно хуже. Стоит выделить только сезон-2013/2014, в котором команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.



С тех пор — ничего. А нынешний сезон получается особенно печальным: на данный момент пражане занимают всего лишь девятое место в турнирной таблице. Они слабо провели первые недели, затем резко прибавили и не проигрывали на протяжении девяти туров, а после зимней паузы посыпались.



В пяти турах до приостановки первенства «Спарта» осталась без побед, хотя среди соперников был аутсайдер «Фастав» и скромная «Сигма». Впрочем, ситуация не столь печальна, как может показаться. «Славия» и «Виктория Пльзень», ушагали далеко, а вот все остальные регулярно допускают осечки.

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В итоге необычайно плотная середина таблицы. Клуб из Праги отстаёт от занимающего третью позицию «Яблонца» всего на пять очков. Шансы побороться за бронзовые медали остаются. Главная задача — ворваться в топ-6 к концу второго круга, после которого участники первенства поделятся на три группы.



У «Виктории» амбиции иные. Отрыв от «Яблонца» составляет 10 очков, так что квалификация Лиги чемпионов вряд ли куда-то денется. Красно-синие изо всех сил пытаются навязать борьбу мощной «Славии», но получается так себе. После 24 туров действующий чемпион имеет восемь баллов форы.



Три из четырёх предыдущих поединков завершились победой клуба из Пльзеня. В принципе, можно проверить П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.94. Но пауза в 2,5 месяца — это серьёзно. Физическое состояние оценить сложно, хотя контрольные матчи «Виктория» провела здорово.

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Лезть в исход не рискнём. Доверимся статистике. Лишь в одном из девяти последних матчей голы случились в обе стороны, а букмекеры дают на «обе забьют — нет» отличный коэффициент 2.18. Надо брать. Рисковать соперникам сейчас нельзя: в случае поражения гости фактически выпадут из борьбы за титул, а хозяева рискуют пролететь мимо топ-6. Ждём аккуратного дебюта.

Прогноз и ставки на матч «Спарта Прага» — «Виктория Пльзень»

Лишь в одном из девяти предыдущих очных матчей удалось отличиться обеим командам. «Спарта» пытается уйти с девятого места и попасть в топ-6, «Виктория» — не упустить из виду «Славию». На кону стоит многое, каждая потеря очков может стать роковой, да и долгий простой рискует помешать показать лучший футбол. Скорее всего, голов окажется немного.



Ставка: обе забьют — нет за 2.18.



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