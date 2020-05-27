Статистический прогноз: «Шагадам» — «Ахал», ставка на чемпионат Туркмении

28 мая в матче 11-го тура чемпионата Туркмении «Шагадам» примет «Ахал». Начало игры — в 15:15 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.92. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.27.
Букмекерские коэффициенты на матч «Шагадам» — «Ахал»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Ахал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Анализ и прогноз матча «Шагадам» — «Ахал» (28.05.2020)
Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».
В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.
Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении
В чемпионате Туркмении уже вовсю идёт второй круг, участники провели по девять-десять матчей. Положение команд в турнирной таблице примерно следующее: «Ахал» не выдержал заданный темп и сбавил обороты, пустив вперёд действующего чемпиона страны. Сейчас у команды 18 очков в девяти играх и второе место. «Алтын Асыр» набрал столько же, но по дополнительным показателям лидирует в первенстве.
«Шагадам», напротив, свои дела поправил и сейчас с 15 баллами идёт четвёртым. Однако плотность турнирной таблицы в Туркмении такова, что сразу у двух команд баллов ровно столько же.
Форма команд
Как уже было сказано, «Ахал» сейчас сбавил свои обороты. В последних пяти поединках он набрал всего шесть очков — слабый график для претендента на титул. А предыдущие две игры проиграл: одну действующему чемпиону «Алтын Асыру» (1:2), другую — скромному «Мерву» (0:3).
«Шагадам» же демонстрирует великолепную форму. Это единственный клуб чемпионата Туркмении, который в предыдущих пяти турах ни разу не проиграл. Более того, им было набрано 13 из 15 возможных очков.
Личные встречи
В последнее время для «Шагадама» тут всё печально. За восемь последних игр против «Ахала» он одержал всего одну победу, а в остальных семи случаях терпел поражения. Однако мы бы не стали проверять П2, поскольку хозяева находятся в отличной форме, а гости, напротив, сильно сбавили.
Да и к тому же дома «Шагадам» выступает куда лучше, чем на выезде. Клуб провёл 19 домашних поединков против «Ахала»: десять раз победил и только пять проиграл. Остальные четыре встречи завершились ничьей.
Ставки на тоталы и голы
За 19 игр между соперниками на домашнем стадионе «Шагадама» было забито всего 38 голов. Выходит, в среднем за матч друг с другом они оформляют ровно две штуки. Маловато будет.
В чемпионате Туркмении «Шагадам», к слову, является самой низовой командой: за девять сыгранных поединков он забил восемь мячей, а пропустил всего пять. В среднем за встречу с его участием, получается, забивается не больше 1,5 гола. На таком фоне классический тотел меньше 2.5 мяча за сносный коэффициент 1.81 выглядит весьма неплохо.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Ахал»
«Шагадам» в отличной форме, а вот «Ахал» сбавил обороты и потерял первую строчку. Более того, в чемпионате Туркмении хозяева пропустили меньше всех: всего пять мячей за девять игр. Любопытно также, что домашние матчи с «Ахалом» для клуба тоже получаются низовыми. На наш взгляд, стоит ожидать чего-то похожего от предстоящего поединка.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.81.
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